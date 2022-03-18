心理測驗／發洩壓力靠美食或追劇？剖析你怎麼面對人際關係

出外靠朋友，無論是在學校唸書還是工作打拚，人際關係始終是不容忽視的一環。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在人際方面，都會用什麼樣的方式與人相處。

請問：當你感到壓力時，會選用下列哪種方式如何調適心情？

A 品嚐美食 B 活動筋骨 C 觀賞電影或動畫 D 按摩放鬆

選擇A品嚐美食的你，人際關係傾向「廣結良緣，避免無謂的摩擦」。你在他人面前，經常保持沉著冷靜的態度，即使心中有什麼不滿，也會在以和為貴的想法下，盡可能不要口出惡言。在團體中也不喜歡出風頭，比起強烈主張自己的想法，更喜歡配合大家一起行動。

選擇B活動筋骨的你，人際關係傾向「堅持完美主義，只向少數人透露苦水」。你有著強大的社交能力，會拚命展現出自己好的一面，以搏求周遭的認可。但你不願公開表現出軟弱的樣子，因此私底下總是需要有些親密的人陪伴，好讓自己的真實情緒，能夠找到一個管道宣洩。

選擇C觀賞電影或動畫的你，人際關係傾向「比起人數多寡，更在乎知心好友」。你的思考與言語都相當獨到之處，卻也讓你不容易融入團體之中，特別是比起顧慮他人，你更堅持是非對錯，認定的事情無論如何就是要做。這樣的你，雖然乍看不好相處，但久了之後，其實他人也能漸漸瞭解你的想法。

選擇D按摩放鬆的你，人際關係傾向「太想表現得正常，以致於過於顧慮他人」。你一直遵守著人與人之間的禮儀，在所有人面前都表現得客客氣氣的，這雖然讓你在眾人間的評價不錯，自己卻始終有股壓力無處釋放。或許有時不要繃得那麼緊，才能避免何時突然受不了崩塌的狀況。