塔羅：想修成正果！今年適合結婚嗎？

想跟心愛的人修成正果，卻總是差臨門一腳？然而，看看大S這兩天勇敢追愛的示範，你還有什麼好猶豫的呢！如果你擔心結婚運不夠順遂，就讓科技紫微網來幫你占卜，今年你究竟適不適合結婚吧！

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「我們今年適合結婚嗎？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源：科技紫微網

占卜結果：

選牌1：錢幣八

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今年的婚事可能還需要等一等。結婚不是小事，預先的準備是很重要的。顯然你們準備得還不夠充分，有一些感情學還沒有修完喔。



你們主要未完成的是兩人內在的課題。比如，你們參與彼此生活的程度還不夠，遇到事情還是習慣性單打獨鬥，也不夠相信另一半，偶爾會有疑心病。而此時的外部環境也還不是最好時機，因為你們正處於事業的上升期，這個時候最需要共同努力，爭取更多的物質條件，來儲備結婚的本錢。

選牌2：聖杯二

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抽到這張牌，意味著結婚的時機已經成熟。你們的關係呈現出平等的和諧狀態，此時若能攜手步入婚姻，非常利於雙方身心的契合。你們很看重心靈上的交流，樂於互相分享，是彼此的靈魂伴侶。



而且這張牌有種戀愛初期的熱戀狀態。即使你們已認識很久，仍然保有乍見之歡。不用擔心這種狀況會在婚後變差，你們在婚姻裡仍然能夠完美配合，默契十足。

選牌3：女祭司

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雙方結婚的意願不但不強，甚至還有些退縮和被動。想要結婚，就要先處理好你們之間的距離感。是的，你們之間好像總隔了點什麼東西，不夠親近。回想一下，是不是你們都把大部分的專注力放在個人的成長上？即使愛得很深，你們表現出來的卻是不那麼在乎對方的感覺。



雖說保有個人空間是正常的，但這樣的疏離狀態若維持太久，你對這段感情的不安全感就會浮現出來，讓你想要退一步冷靜冷靜。所以整體來說，今年還是不太適合結婚的。

選牌4：錢幣三

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你們的感情有著紮實的基礎，也萌生了結婚的計畫，不過現在還不是最佳時機。雖然家裡的長輩已經催得很緊，甚至有可能因為意外懷孕而不得不結婚，但一些現實層面的問題也漸漸浮出水面，草率步入婚姻並不是你們想要的結果。



好在，你們正試著去解決這些問題，讓彼此的關係更牢固。不用擔心，你們離結婚只差臨門一腳了。如果對各種問題都能攜手面對並迎戰，下半年開始談婚事會是不錯的時機喔！

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