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存錢趁現在！哪些生肖最近八方來財 未來會走下坡？

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存錢趁現在！哪些生肖最近八方來財，未來會走下坡？(圖片來源：Shutterstock)
存錢趁現在！哪些生肖最近八方來財，未來會走下坡？(圖片來源：Shutterstock)

財來財去終有時。賺錢不易，做好儲蓄與開發財源一樣重要。而且存錢還要趁早，即使正逢走好運，八方來財，也要未雨綢繆，以防將來財運下滑。接下來科技紫微網就要為大家分析，哪些生肖一定要趁今年上半年好好存錢？

生肖兔

出手闊綽，荷包消瘦

上半年異地求財多平順，獎金、收入數字漂亮，同時花錢也很盡興。但是入秋之後財運將開始走下坡，進財減緩，支出增多。與其未來不停壓縮開支、節儉度日，不如從現在起就好好存錢。平時做好錢財規劃，定期存款，買東西貨比三家，只買對的，不買貴的，節省下來的錢財將會是一筆不小數目。如此一來，下半年才會口袋豐盈，不受運勢波動影響。

生肖龍

賭性作崇，破財之象

上半年錢財常常逢喜，紅利、金援頗多，不用為錢財憂心。然而下半年財運起伏變大，若太過投機，把大筆錢財用於投資理財，想因此狠賺一筆，多會遭遇「肉包子打狗」的情形，錢財多出少進，有破財之象。應從現在起就積極存錢，收斂賭性，投資與消費力求理性，將一切非必要開支轉為儲蓄，未來陷入財運下滑的困境時，方能順利度過。

生肖虎

高利誘惑，陷阱頗多

上半年正財收入穩定，只要踏實工作，錢財不愁。但是進入下半年後，財運動盪，易因冒險投資理財、或經受不住高額利潤誘惑而投機，錢財虧損機率非常高。所以若要保證下半年有餘糧，上半年就要堅持存錢，看牢荷包。對於投資理財請時時保持清醒，太容易賺的錢大多是陷阱。

生肖狗

粗心大意，錢財易失

上半年財運亨通，易因對數字敏感而常有樂觀收入。下半年也有不錯的進財機會，不缺財源，只因出門在外易忘事，粗心損財的機率頗高，特別可能丟失隨身攜帶的貴重物品。錢財勿露白，理性花錢，保持低調。除了保管好錢財，還要養成存錢的好習慣，有所存餘，應對變故才更有底氣。

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