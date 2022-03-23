2022年生肖桃花榜單：誰能紅鸞星動擁有幸福？

2022年上半年是個浪漫的時節，二月先有玄彬、孫藝真宣布結婚，三月又有大S跨國閃婚，真是太甜蜜啦！你知道哪些生肖會在今年紅鸞星動嗎？哪些生肖又需要多付出努力來招桃花？趕快跟著科技紫微網一起來看看榜單！

2022年紅鸞星動生肖TOP3

第三名：生肖馬

進入虎年，單身生肖馬身邊的桃花雖然數量不多，但品質可都比較優秀喔！而且，這些桃花有同時出現的跡象，你得早早定下心意，否則一旦錯過好緣份，就不知何時能再相遇了。

第二名：生肖牛

紅鸞星閃耀，單身的生肖牛將遇到不少桃花情緣，然而和異性接觸的機會增多，反而令你不知如何選擇對象。不過，若能早點做決定會比較好。有暗戀對象的肖牛者不妨趁農曆三月、十一月的好運期強勢表白，牽手成功率很高！

第一名：生肖豬

單身的生肖豬在2022年中魅力大漲，很容易吸引到桃花關注的目光，享受被追求的好滋味。但是如果三心二意、心猿意馬，當心緣份到頭一場空，還是要及時把握！

2022年桃花低迷生肖TOP3

第三名：生肖虎

紅鸞星黯淡，生肖虎對愛情容易有盲目的期待，理性不足的結果導致你要不是和理想對象擦肩而過，要不就是被爛桃花纏身。2022年切勿相信一見鍾情，多請親友幫你把關，以免遇人不淑。

第二名：生肖猴

這會是桃花低迷的一年，雖然對愛情有嚮往，卻難有桃花回應。遇到的情緣多是開高走低，而且時間拖得越長，越容易無疾而終。建議你不妨把尋覓的眼光放在熟人身上，更易有所收穫。

第一名：生肖龍

2022年你的桃花情緣不夠理想，尤其是正緣獲得不易，容易在感情世界裡跌跌撞撞。有些熱鬧不過是鏡中花、水中月，建議你不如調整好心態，隨緣交友，反而容易有好的發展。

恭喜紅鸞星動的三大生肖！不管有沒有上榜，如果你覺得自己桃花不夠旺，別氣餒，不妨參考，用更實際的方法招桃花唷！

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