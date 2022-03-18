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好運就像春風來襲！4生肖「春分」福星高照

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好運就像春風來襲！4生肖春分福星高照(圖片來源：Shutterstock)
好運就像春風來襲！4生肖春分福星高照(圖片來源：Shutterstock)

時光總是轉瞬即逝，一眨眼的功夫我們又要迎來百花盛開的春分（國曆3月20日）。這個美好的節氣喚醒了大地，就像是殘冬過後的第一個驚喜。那麼此時哪些生肖能得好運眷顧，就像春風一樣帶來希望呢？科技紫微網馬上為你揭曉！

＃春之分界

春分時南北半球晝夜平分，是一年中最宜人的氣候。春分不僅平分了晝夜，還平分了春天。我們都知道一年分四季，一季是九十天，而春分則是春節的九十日之半，果斷將其一分為二，因此而得名春分。

春分的分還代表著寒與暖的分界，春分之前草木雖已青綠，但卻春寒料峭；春分之後，遍地姹紫嫣紅，氣溫逐漸回暖。只不過春分過後，還易出現倒春寒的現象，就如春日盛大派對前的考驗，經得住這最後一波冷空氣的侵擾，方能迎來一個生機勃勃的嶄新開始。

＃春之養運

在春雨的澆灌下，各種美食陸續登場，鮮嫩的莧菜、菠菜、春筍等當令菜蔬，凝聚了春天的新生氣息，帶來營養與朝氣。古人說：「春不養夏易病」，趁著春天運用食補養生，有望避免夏天炎熱時帶來的身體不適。

另外，春分這天的雨水或露水稱為「春分水」，用手指沾取後輕點額頭和太陽穴，據說有助於提升智慧、財富和人緣。想提升運氣，不妨多到戶外走走，吸收大地蓬勃回暖的能量。也可到歷史悠久的廟拜拜，輕觸廟裡的石獅、龍柱，同樣是避邪、保平安的小秘訣唷！

＃春之福神

不負春光不負己，春分不僅有美景、美食，還有好運！尤其以下四個生肖，春分之後將迎來福神的眷顧喔！

生肖虎：

有意外錢財入帳，如親友的贈予、過去的債務還款等，可以買你心儀已久的東西了。網路抽獎命中率提升，看到機會就別放過。

生肖兔：

如虎添翼，即將迎來大展拳腳的時刻。此時簽約、交易成功率最高，你有希望完成先前一直在規劃的某項工作，迎接夢想成真的時刻。

生肖龍：

身邊戀愛經驗豐富的親友就是你的愛情貴人，讓你的感情之路更順遂；偏財運還不錯，不妨考慮股票、彩券、外匯等管道吧。

生肖蛇：

事業上會接二連三有好消息傳來，只要努力付出就不會讓你失望；財富上易有意外錢財入帳，或是買到CP值超高的商品。

趁著春風正暖，朝陽正好，願大家帶著夢想，一步一腳印，揚帆啟航，奔赴美好！

一年之計在於春，好的開始就是成功的一半，當然要把握這個時期做好一年的規劃囉！推薦四項年運測算，對你的年度布局必定大有幫助！

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