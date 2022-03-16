春天好運上身TOP3：巨蟹遇適合對象 第一名名利雙收大有機會

每個人都希望自己能有好運降臨在自己身上，除了過年到廟裡拜拜求好運，當然每個人本身的時運也很重要，這樣做事將能事半功倍，此外凡是若能更積極努力，相信幸運之神一定會為各位加持的。此篇提到的前三名好運上身的星座，更要好好把握時機，如此之下，相信必能心想事成的。

TOP3：天秤座

若想要更多的財富、名聲或權勢，只有身體保持健康，這樣才有意義，春天的天秤座，有機會將身體保養得更好，若有生病不適的，也有機會恢復良好。已婚的朋友，雙方的相處會更為融洽，之前彼此有誤會或不諒解的，可保握時機，好好的溝通，畢竟感情要能長遠，良性互動是少不了的。夫妻雙方可以一起戶外健身、爬山，或是旅行，有助於讓生活及感情保有更多的幸福。

而在人際關係方面，不只是工作或事業，連平常的友誼聯絡，都會變得更和諧，有機會擴大朋友圈及生活圈，當然連同小人也會慢慢遠離；與人合作方面也會更為融洽，彼此的想法會更相近，溝通也會更順利。若有想要買賣房產，或購地置產的，有機會遇到好機會，取得相對不錯的價格。

TOP2：巨蟹座

巨蟹座對內重視家庭，對外在人際關係上也不馬虎，春天若常接觸人群者，交際手腕明顯更為活耀與圓融，和諧的氣氛讓異性間關係提升不少。本身的氣場也提升不少，散發浪漫有藝術的氣質，想要找尋戀愛對象的，不妨趁這段期間，接受親戚朋友的幫忙，有機會遇到不錯的對象；想與人合夥的，也有機會創造革命情感，若是另一半願意一起努力，則有機會建立長久事業。

結婚的朋友，除了蜜月之外，也可安排額外的短期旅行，讓生活添增更多愛情火花，懷孕的機會也大大增加，讓生活美滿又愜意。另外在生意上也有許多出差機會，在往返途中，還有機會認識想法相同的人，只要多注意本身形象，並善加運用創意，會有取得更多訂單的機緣。

TOP1：射手座

最大的好運莫過於家庭和諧美滿，財富不需擔憂，所謂家和萬事興，人勤財源進，凡事都建立在家庭的穩定。而春天的射手座，在家庭生活上，彼此的感情將更為穩定和樂，若有不愉快的，將得到諒解並釋懷。年幼者，可得到家庭給予的資源；年長者，可得到家人子女的關愛，有助於事業的努力。

若打算買賣房產的，有機會遇到不錯的機緣，並取得滿意的價格；在家鄉打拚的上班族或生意人，會有不錯的事業運，技能學習有效果，可望升官或加薪，名利雙收大有機會；娛樂性的投資，大樂透刮刮樂也有機會贏得不少獎金；單身族群多加努力，覓得良緣非難事，奉子閃電成婚機率高。