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12星座排行／交往後最愛撒嬌 榜首當了戀人「態度有180度轉變」

聯合新聞網 / 綜合報導
透過分析，就能知道哪些星座喜歡向另一半撒嬌。圖片來源／ingimage
透過分析，就能知道哪些星座喜歡向另一半撒嬌。圖片來源／ingimage

人與人之間展現出的態度，往往也受到兩人彼此處於什麼關係影響。日本網站「カナウ」最近就分析12星座，評比哪些星座的人在交往，關係變得親密之後，就會變成喜歡向另一半撒嬌的性格。

第12名：水瓶座

水瓶座善於獨處，且對事情條理分明，因此自己心情不好，也會覺得應該要自己解決，不可以太依靠他人。當然，他們對另一半也是抱持著這樣的觀念。

第11名：魔羯座

魔羯座很早就習慣自立自強，他們或許不是不會撒嬌，但是當有其他選項擺在眼前，就很大的機率優先考慮理性的作法。即使另一半明示多撒嬌點也沒關係，都很難撼動他們的想法。

第10名：射手座

射手座天性樂觀，即使遇上了煩惱，也會很快找到方法恢復心情，常保快樂的狀態下，自然沒有撒嬌的必要。不過若是向射手座撒嬌，他們可是絕對歡迎的。

第9名：金牛座

金牛座把撒嬌視為一種麻煩事，認為就算有煩惱，比起依賴別人，還不如自己去吃點大餐，或睡一覺什麼的來調劑心情。而包容力強大的金牛座，倒是一個撒嬌的好對象。

第8名：處女座

處女座有時起了想撒嬌的心，卻也可能顧慮到對方而縮手，結果什麼也沒能傳達出去。作為他們的另一半，最好得保持高度敏銳，才不會傷到處女座的心。

第7名：雙子座

雙子座雖然不太喜歡黏膩在一起的感覺，但是天生就有著強大的溝通能力，因此很懂得要怎麼撒嬌，才能夠正中對方紅心。他們也善於瞭解他人的需求，適時引導出另一半的真心。

第6名：牡羊座

牡羊座個性直，在一般人面前不容易示弱，不過要是關係親密了，就很容易卸下心防，將一切苦惱托盤而出。若是能給出親切的應對，就能幫助他們恢復元氣。

第5名：天秤座

天秤座與其說是「愛撒嬌」的人，不如說是「會撒嬌」的人。他們知道有時對另一半撒點嬌，更能讓感情變得甜蜜，因此總能抓對時機展現，最後也能得到想要的結果。

第4名：獅子座

獅子座平常爭強好勝，希望另一半看到自己好的一面。但當身心感到疲倦時，難免也會向對方訴苦。而撒嬌獲得的正面回應，更是他們再出發的重要動力。

第3名：天蠍座

天蠍座看似沉著冷靜，但熟了之後就會發現只是純粹的沒想太多。雖然不擅長撒嬌，不過他們本來就很懂得察覺感情的細膩之處，因此在有需要的時候，無論是想撒嬌或被人撒嬌，都能夠做出完美應對。

第2名：雙魚座

雙魚座即使不是戀人關係，本身就喜歡撒嬌了。而關係變得親密之下，自然就更上一層樓。感情豐富的他們，除了向人撒嬌之外，也喜歡被別人撒嬌。

第1名：巨蟹座

當戀人關係確立之後，巨蟹座的態度就會迎來180度的大轉變。只要碰上自己認可的另一半，他們就會同時會具有父母般的包容力，以及小孩子般的愛撒嬌性格。

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