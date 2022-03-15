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心理測驗／這張圖是腳印還是妖怪？ 測你在職場需要注意什麼
無論從事什麼樣的工作，總是有著許多眉角要顧，一不小心就可能出包惹禍。日本網站「shinri」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己容易在什麼地方出問題，需要多加留意。
請問：下列這張圖片，你認為它是什麼呢？
A 動物的足跡
B 發芽的穀物
C 長角的妖怪
D 吊床椅
選擇A動物的足跡的你，需要注意的是「保持對事物的新鮮感」。在不知不覺間，你的熱情或許已被繁忙的雜務消磨殆盡，做事因此越來越隨便，使得出錯的頻率越來越高。雖說倦怠是人之常情，不過還是建議整理一下周邊環境，找個辦法重拾自我熱情為佳。
選擇B發芽的穀物的你，需要注意的是「大聲說出你的點子」。當你內心靈光一閃的時候，千萬不要被「算了吧，說出來也不會被接受」之類的負面想法阻礙，而是主動表達你心中的點子。靠著積極的行動，或許就會有意想不到的奇蹟發生。
選擇C長角的妖怪的你，需要注意的是「保持順暢的溝通」。有時工作難免因為嫌煩，即使出現什麼狀況，卻不想主動告知上司或同事。然而只是一個簡單的訊息、或者一通電話，有時可能就會產生重大的影響，如果因為怠惰而忽視，反而可能因小失大。
選擇D吊床椅的你，需要注意的是「不要勉強自己」。肯拚是一件好事，但如果拚過頭，犧牲掉太多自己的時間和體力，反而容易召來危機。有時量力而為就好，別把事情抓那麼緊，以順其自然的方式對待，其實才會有好的結果。
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