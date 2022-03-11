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心理測驗／這張圖是豪宅還是鑰匙？看出你的「加薪升職」時機點

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，可以瞭解自己加薪升職的時機是什麼。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，可以瞭解自己加薪升職的時機是什麼。圖片來源／ingimage

許多人上班工作，都希望自己的努力能被看見，從而獲得加薪升職。近來日本網站「shinri」就分享一則心理測驗，可以看出自己在什麼樣的時機，可以獲得加薪升職的機會。

請問：這張圖片中的東西，你認為會是什麼呢？

圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自shinri
圖中的東西，你認為它是什麼呢？圖擷取自shinri

A 頭很大的動物

B 豪宅和大池子

C 替氣球打氣的工具

D 鑰匙和圓形鑰匙圈

選擇A頭很大的動物的你，升職的時機點在「幫助公司同事」。透過協助他人，就能夠確實提升你在職場內的評價。而除了實際出力之外，適時傾聽對方的苦衷，也是一種幫忙的辦法。當有人開始覺得「有你真好」的時候，加薪升職也就不遠了。

選擇B豪宅和大池子的你，升職的時機點在「廣納四方意見」。只要你肯用心去瞭解：現在的大家有什麼夢想、希望能獲得什麼樣的東西等等，特別是針對同樣性別和世代，想法和你差不多的人們，那麼將會幫助你的事業成長茁壯，自然更是加薪升職的好機會。

選擇C替氣球打氣的工具的你，升職的時機點在「具體夢想誕生之時」。所謂的具體夢想，並不是「我想成為什麼」或者「我想做什麼」這種籠統的目標，而是確立「就是要進入某公司工作」、「就是要在誰誰誰底下做事」等等清楚規劃。在一步步前進下，運氣也會站在你這邊。

選擇D鑰匙和圓形鑰匙圈的你，升職的時機點在「隨身物汰舊換新之時」。一成不變的日常生活，總是容易讓人感到厭倦，該做的事情也變得一拖再拖。此時不妨轉換氣氛，換些能讓自己開心的隨身小物，即使有的東西可能價格比較昂貴，但是能讓心情好起來，才是未來能夠蒸蒸日上的關鍵。

心理測驗 日本

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