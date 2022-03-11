小孟塔羅：食欲和性欲都是人本性？測「我的好色指數」

「食色性也」這句話出自《孟子·告子上》，並非大家印象中的至聖先師孔子所說。告子是一位年輕的哲學家，他對孟子的「人性本善」觀點很不滿意，在跟孟子辯論過程中說了「食色，性也」，主要闡述食欲和性欲皆是人的本性。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我的好色指數？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Leeza Robertson, Michael Joshua Tufts(Cirque du Tarot)

A：好色指數99分。(聖杯四正位)

牌面的船裡坐著望向水面的人，鞦韆倒吊的男子手裡拿著杯子。

A：好色指數99分。(聖杯四正位)

這張牌表示當你感到不滿足時就會產生情慾，此時就會想要做出相對應的行為宣洩舒發。由於不滿足的狀態很不一定，可以每天會有一次至數次，也可能間隔一至二天不等。但可能會隨著年齡的增長，而有些微的消弱減退現象。小孟老師在此提醒你，解決自身慾望沒什麼不對，只要控制在身心能負荷範圍就好。

B：好色指數10分。(正義牌正位)

牌面的兩個秤盤上各坐一個人，平台上的人為保平衡丟擲錢幣。

B：好色指數10分。(正義牌正位)

這張牌表示你走的路線偏向於微靈修的方向。因此，對於跟神秘學的事物很感興趣。平時除了觀看相關影片、書籍外，還會做與信仰有關的實際行動，像是打坐、冥想、瑜珈、持咒、書寫等等。甚至會邀請伴侶一同進行。小孟老師在此提醒你，要多留意伴侶的感受，不要因忽略而漸行漸遠。

C：好色指數50分。(權杖侍者正位)

牌面的男子照著鏡子梳妝打扮，身邊的一套衣裳完妝後要換裝。

C：好色指數50分。(權杖侍者正位)

這張牌表示你屬於有色心沒色膽的類型。因此，透過網路無需面對面的方式，對你來說是最好的方式。像是看小黄片、尺度大的電影或劇集、滑社群媒體FB或IG等等。藉由這些方式一解身體或精神的需求。小孟老師在此提醒你，切勿太過沉浸在虛擬網路世界，而忽略了真實生活的人際交流唷！

D：好色指數30分。(寶劍四正位)

牌面的四匹獨角獸上有四武士，空中如上弦月的吊床躺著一人。

D：好色指數30分。(寶劍四正位)

這張牌表示由愛生成的性是你所嚮往的。當你與心儀的人在互相交流時，你會有耐心的讓關係循序漸進。一方面是你想給彼此足夠的時間，讓內心能由淺至深的完整認識，另一方面你希望彼此都準備好了，再好好開始感情間不可或缺的情慾。小孟老師在此提醒你，單身者平時就要擴展人際關係，畢竟感情也是需要提前做好準備。

E：好色指數。(權杖騎士正位)

牌面的男子從頭到腳蓄勢待發，當紅色布幕拉開時好一展長才。

E：好色指數。(權杖騎士正位)

這張牌表示你很跟著感覺走，當慾望來時會直接付諸行動。對你來說這是很自然的事，有需求就應該要舒解它，傳統思維的壓抑、忍耐不是你。由於你有較為自由的想法，單純尋求釋放慾望的方式，只要不違反法律未嘗不可。小孟老師在此提醒你，由於你奔放不拘的性格，做各種嘗試時請務必做好安全措施。