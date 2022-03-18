心測：你能擺脫目前遇到的困境嗎？

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心測：你能擺脫目前遇到的困境嗎？(圖片來源：Shutterstock)
心測：你能擺脫目前遇到的困境嗎？(圖片來源：Shutterstock)

據說自然風景帶來的能量，遠比我們想像的還要大，能看穿你目前面臨的困境，並且擺脫負能量，活化你的動力。真的有這麼神奇嗎？跟著科技紫微網做個心理測驗就知道囉！

情境：你最喜歡這張圖片的哪個角落？

圖片來源：科技紫微網

結果分析：

選A：
山高孤絕，你的困境就是太過消極悲觀，總是被動地接受生活裡的人或事，被人左右。雖然對未來有一定憧憬與幻想，計劃眾多卻難以真正踐行。需要拿出勇氣，從小事開始累積自信，慢慢擺脫過往的束縛。

選B：
即便有烏雲來襲，仍掩不住耀眼的陽光，顯示出內心的強大，執行力和目標感都非常強，可是你的困境也由此而起，因為志向遠大的人，容易驕傲自滿，甚至反映在待人處事上。適時放低姿態，讓貴人願意接近你，得人和之助對你最有幫助。

選C：
得草木遮蔽，反映出你注重物質層面帶來的安全感，常常會被人誤認為很現實，而你相當依賴直覺，所以常常把希望寄託在外界。就算想追求目標，也別忘了堅守原則，遵循道德規範，避開得不償失的困境。

選D：
綠油油的平坦山坡，如同你心中的目標與理想。但你總是很難邁開步伐，主要是因為你不善於分析，容易被現當下的環境困住，沉浸在眼前的名利之中。千萬別被當下的局勢迷惑，保持自己判斷力方能不斷進步。

選E：
想身處大自然的中心，可見你早已在平日的生活之中，找到了屬於自己的生存法則。你擅長找靠山，但靠山未必永遠可靠，你需要讓自己更為獨立，遇上事情先想如何憑自己的力量解決，才會讓你真正進步。

生命就像一段段的花期，有時盛開，有時凋零。願你走過千山萬水常保初心，讓幸福的記憶成為你的寶物，只要不是過度沉湎，每一次回味都可能有嶄新的感受喔！

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