不想被愛情束縛！「單身成癮」的4大星座

這些年來，社會上不婚或晚婚人士的比例大增。不管是「憑實力單身」，還是單純不想被愛情束縛，單身成癮的人似乎越來越多了！從星座的角度來解釋，哪些人特別喜歡選擇單身呢？科技紫微網要來點名囉。

金牛座

金牛座可以分成兩派，一派是工作以外的時間都喜歡待在家裡追劇打遊戲，並且以存錢為樂。另一派是追求享樂派，把錢都花在吃喝玩樂，哪家店私房料理好吃，哪家秒殺團購怎麼跟單……統統掌握得一清二楚。世界上有那麼多好吃的、好玩的，花在自己身上不是比較開心嗎？何況還要存錢養老，哪裡有閒錢來談戀愛啊！

另外，金牛座也是一個非常不喜歡變動的星座。無論是宅派或是享樂派，只要持續這種生活方式久了，他們就很難主動去打破慣性。當習慣了一個人吃飯，一個人工作，一個人看電影……他們會害怕突然出現一個人，來打破自己的生活模式。當他們內心有這種抗拒的念頭時，也就越來越順應單身了。

牡羊座

熱情的牡羊座雖然很容易心動，但他們卻也是個容易深陷單身狀態的星座喔！因為他們常常「越級打怪」，也就是喜歡上條件太好的對象。如果對方愛理不理，感情就會無疾而終；若是雙方真的進展到曖昧階段時，只要對方稍微冷淡，牡羊座瞬間就不感興趣了，想著「我們應該不適合，還是當朋友好了！」

事實上，牡羊座在感情之中非常缺乏耐心。很多單身的牡羊座都敗在自己的三分鐘熱度上。剛把別人追到手，就感覺自己好像也沒那麼喜歡他；或者鐵了心要找個自己命中注定的靈魂伴侶，太注重感覺，對於主動釋出好感的異性反而興趣缺缺。難怪了，那麼活潑的牡羊座卻會在感情路上浮浮沉沉。

摩羯座

十二星座裡抗寂寞指數最高的星座出現了！放眼看看身邊的摩羯座，你們會很容易發現，他們如果沒有在學生時代就談上戀愛並且一直順利延續戀愛關係，那麼畢業後踏入社會工作的摩羯座，幾乎都會有一段很長的空窗期。

摩羯座非常重視個人成長，對他們來說單身就是最好的收穫期，先提升自己，才會有更多的選擇權。平常若出現有好感的對象，但只要摩羯座感到摸不清對方、不確定是否能共築未來，就會下意識壓制這份剛萌芽的感情，結果壓著壓著，單身的時間就越來越長了。

處女座

面對愛情，就是處女座把自己的龜毛體質展現得淋漓盡致的時候了。他們總能把每個對象分析透徹，這個43分，那個56分……時間久了，眼光越高，也就越怕選錯。既然已經等這麼久了，一定要選個完美對象，才對得起自己長久以來的等待。

處女座不僅在挑選對象方面有漫長的考察期，又加上他們喜歡有條不紊的生活，沒有依賴他人的習慣。兩人世界固然甜蜜，但總要多費心思照顧對方。一想到談戀愛會需要不停遷就別人，會要改變生活作息……有些處女座真的會忍不住打退堂鼓呢。

不管你是想要有伴侶，還是想要保持單身，其實並沒有對或錯。每個人的選擇都值得受尊重，畢竟人生只活一次。祝福大家都能敞開心胸去享受、去追尋你所嚮往的生活。

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