塔羅：戀情總是無疾而終？看出你的「桃花劫」輪迴

你正在為感情問題煩惱嗎？先前談的戀情總是沒有結果或遇到錯的人嗎？對於經常遭遇類似情形而充滿困惑的人，科技紫微網現在就來用塔羅牌為大家解析「桃花劫」的主因，幫助大家化解問題，找到合適的人，經營美好關係。

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「為何我的戀情總是沒有結果或遇到錯的人？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

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占卜結果：

選牌１：星星

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你對於自己另一半的樣子是否有一個理想形象，導致你總是照著既定條件來尋找呢？或者對於浪漫關係有特定的想像與執著？



當你的目光專注在追尋某個遙遠的理想時，你往往會錯過身邊其他不錯的機會。建議你可以多觀察、認識、或甚至只是輕鬆的看看身邊的人真正的樣子。別只聚焦放大缺點，想想他們吸引你的地方，發掘他們身上的美好。

選牌２：愚者

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你是否對感情的事情沒有考慮太多就開始發展一段關係呢？經營感情世界，需要考量許多層面。在投入一段關係前，請先考慮清楚，別遇到喜歡的人就一頭熱的栽進去。



經由相處，你可多去了解兩人的價值觀、金錢觀、家庭背景、生活習慣、飲食偏好、未來規劃等等，確定兩人是否合拍，彼此是否願意溝通、協調，建立共識。這些部分都可以用來決定對方是不是你可以共度一生的人。

選牌３：魔術師

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你有才華，又有耀眼的魅力，時常能吸引眾人的目光，而你喜歡的對象也有相似的特質，會專注於施展自己的天賦。但各自專注於各自的目標，就會冷落了對方，因此別忘了多關注身邊人的需要。



用心經營兩人關係，時時分享彼此生活，才能讓感情加溫，關係長久，順利推進到下一階段。

選牌４：世界

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請檢視自己，是否有穩固的基礎來經營兩人世界。在伴侶關係之中，你需要有獨立的心靈，清晰的思考，有傾聽對方聲音的意願，能夠針對兩人未來的各種面向來進行溝通與交流，還要具備改變與執行的行動力，才能經營出美好的關係。



想要談一場不會分手的戀愛，兩人需要對未來逐步建立共識，才能一起構築可以生活與成長的世界。

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