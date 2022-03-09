2022上半「12星座改運就靠這件事」天秤戀愛好時機、天蠍開始斷捨離

2022年3月初，金星轉入了水瓶座。這會普遍使反抗意識上升，還會讓人容易被特殊的東西吸引。如果你最近也感到自己被束縛住，或因為他人的評價而痛苦，那麼具有反叛革新精神的水瓶將會給你力量。這時的你要怎麼做，才能讓上半年過得更順遂呢？就讓科技紫微網立刻來為大家揭曉。

備註：同時看太陽星座＋上升星座

牡羊座

還在想什麼？趕快開始交朋友吧！最近牡羊座非常適合拉近人與人之間的距離。想要擺脫單身，就請身邊的閨蜜或哥兒們幫忙介紹，幸福將離你不遠！甚至有機會迎來家庭新成員，可能是孩子，也可能是寵物，不妨期待一下。

金牛座

即使忙於工作，你也不忘探索新事物。最近的你頗想持續進修，用了許多心思在提升學歷、考證照方面的事，而你也真的很適合進入讀書狀態，學習的效果很不錯。另外，如果有出差的計劃，也能有圓滿的收穫喔！

雙子座

你最近會開始實行留學、旅遊、出差等計劃，或是終於決定換到新城市去工作生活。剛開始可能會有些不習慣，但這是個好的起點。就算暫時沒有換環境的打算，也千萬不要放棄機會充實自己，拓寬眼界對現在的你而言非常重要。

巨蟹座

感受到一股來自內心的暖流，最近可能收到意外的財富或禮物，或是發現許久未見的舊友一直都在惦記你，使你倍感窩心。戀愛中的巨蟹座，可能會因為一些小衝擊而導致感情穩定狀況發生波動，不過這也是在提醒你，需要更花心思經營感情唷！

獅子座

最近你將遇上可靠的搭檔。尤其從事投資、銷售、外貿出口等領域工作的獅子座，如果能夠搭上人脈關係的快車，將順利為你贏得不少報酬。感情上，已有伴侶的人可能面臨外界誘惑，而單身的獅子座則可以把握這段好時機尋找戀情喔！

處女座

動起來吧！你的生活已經注入了新的活力，不妨開啟規劃已久的健身計劃，這樣不僅有益於身體健康，還能緩解工作壓力。工作閒暇之餘可以學學烹飪，為個人飲食把關，還可以順便把做好的美食分享到社群網站，當做經營形象的途徑之一。

天秤座

戀愛的好時機到了！你這陣子的娛樂生活非常豐富，或許是出門踏青，或許與朋友聚會，而單身的天秤座也容易在玩樂之中遇到你的好桃花喔！出門前記得好好裝扮自己，隨時準備一些吸引人的話題，因為你很有可能就在轉角遇到愛。

天蠍座

接下來一段時間，天蠍座可能會投入家務事。計畫中的買房、裝修等事情會有積極的進展，而陪伴家人的時間也變多了。有空的話可重新安排家中布局，把不需要的東西統統整理出來斷捨離，能夠藉此斬斷一些負面能量，改善運勢。

射手座

表現慾噴發的時期，從事創作、寫作類的射手座會感受到產能明顯提升；頭腦也變得清晰，非常適合吸收新知。感情方面可能會有較大的孤單感，戀愛中的射手座則容易對伴侶感到不滿，覺得對方不夠用心。好好溝通，避免傷感情。

摩羯座

種瓜得瓜，種豆得豆。摩羯座先前的努力，現在終於可以坐收成果啦。但同時消費慾望也跟著被點燃，尤其是會有購買新衣服、換新髮型等等的念頭，以確保自己在某些場合能為別人留下好印象。相信聰明的你會做好預算分配，不會造成透支的。

水瓶座

你近期非常渴望自己能夠被愛和美包圍，因此在經營人際上比以往更有活力。單身的水瓶座不但積極行動起來，而且最近魅力大增，告白成功的機率很大。最近你還容易有購物衝動，看到好看的東西就忍不住想要擁有。購物雖愉快，但也要量入為出唷！

雙魚座

這段時間雙魚座可能會出現較多的空虛感，感覺做什麼都提不起勁。不妨利用空閒時間培養新的愛好，充實生活。多一點新鮮體驗，能夠讓你的情緒提升，也會累積你改善自己、開發潛力的動力。

想在上半年為自己建立「改運模式」，讓一整年的運勢更順遂嗎？那麼千萬不要忘記以上提到的實際提點喔！

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