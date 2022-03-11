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提升求財格局！3月中開始3生肖「準備賺大財」

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提升求財格局！3月中開始3生肖「準備賺大財」(圖片來源：Shutterstock)
提升求財格局！3月中開始3生肖「準備賺大財」(圖片來源：Shutterstock)

春天的氣候陰晴不定，運勢也會起起伏伏嗎？不過此時居然有三大生肖財運特別好，而且都跟個人的視野、格局大有關係。從3月中開始，哪些生肖準備賺大財？科技紫微網馬上來點名。

財富運超旺TOP3

第一名：生肖馬
創業者、業務工作者最近業績長紅，雖然忙碌的生活使你偶爾感到特別疲累，但是節節上升的收入也讓你感到踏實。對於理財，你能用更大的格局去面對，開始計劃如何錢滾錢，對你增加被動收入有很大的幫助。

第二名：生肖龍
最近你對金錢的追求很有熱忱，到處想有什麼管道可以多賺一點錢，想來想去還是投資最理想，不違背本業也不會讓自己累垮。並且要避免太複雜或是不熟悉的投資標的，從你熟悉的領域著手，有望帶來獲利。

第三名：生肖兔
近期有不少破財機會，大多用在應酬、維繫感情上，但是別把這些損失看得太嚴重，因為你用心維護人脈，人脈就會為你帶來回報，未來有更優的進財機會，或者更大的商機在等你，至於你願不願意透過人脈引錢脈，就看你的選擇了。

財富運偏弱的生肖

生肖蛇
財神似乎跟你過不去，有較大的破財危機，出門在外要當心財不露白，別讓隨身包包離開你的視線，在家也要當心詐騙訊息，避免被不肖之徒騙走辛苦錢。

生肖虎
投資手氣不太好，不妨先以存錢或低風險的投資為主，多加觀望。另外刷卡消費時，把信用卡資料儲存在網站上雖然方便，相對也增加了被盜刷的風險，最好改為手動輸入。

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