看不膩！12星座男誰最「好色愛看正妹」獅子有莫名自信、天蠍竟排第一？

「男人就是這麼膚淺！」許多女性就是這麼認為，只看外表、好色風流又無膽、不專情又愛亂搞、明明有女友了又愛看別的妹。到底是哪幾個星座，這麼好色又愛看正妹，各位女性，可得好好留意自己的男友了！

TOP5：獅子座

自尊心高的獅子座男，不管自身條件好不好，總是認為自己看上的女性，一定有在注意自己，這就是獅子座莫名的自信。這種自信也因此認定自己應該要有女伴在身邊才對，覺得別人有正妹女友，自己應該要有才可以，所以基本上獅子男，都只看中身材好、有臉蛋，萬眾矚目的正妹，必需是眾人的焦點。不過獅子座的好色，太過霸氣，想要所有的正妹，只要認為對方長得正，就會想要去接近對方，同時還想證明給其他正妹看，自己的能力名不虛傳。

TOP4：金牛座

在星座男性當中，金牛座其實是最好色的，但是卻不一定敢於行動，頂多只會對自己的伴侶展現自己的色慾，若是對不熟的女性，只敢遠觀而不敢近玩焉。最主要是金牛的個性還是比較憨厚老實的，但是又受到金星的影響，對於美的事物，特別著迷，再加上天生是男性，所以當正妹出現在自己眼前的時候，就很難安份，可是又不太會表達與展現自己，因此縱使內心有滿滿的慾望，大多只是看看而已。

TOP3：射手座

射手座與生俱來的自信，為射手座男，帶來更多的異性魅力，而且滿滿的熱情，會主動去追求女性，而且變動星座的射手，頭腦的靈活度不輸雙子，口才也不在話下，之所以看正妹，其實是在勾引女生，若能夠與對方有實戰機會，則是不會拒絕的。再者射手男的體格也不差，更為他們添增滿滿的自信，所以射手男之所以好色，是因為自認為條件優秀，但天生不喜歡被束縛，所以常常看上一個又換一個。

TOP2：雙子座

雙子座內心自認為很聰明，所以喜歡聰明的正妹，如果是無腦笨笨的花瓶，雙子座可是會逃得遠遠的，擔心自己會因為對方而惹得一身麻煩。所以只去注意那種看起來好像很聰明，又打扮得美美有氣質的女性，不過雙子座大部份都只是欣賞對方的漂亮，不見得真的是色慾薰心的好色之徒，最主要是雙子座還是理性過於感性的。無時無刻都在動腦筋的，會去思考所有的可能性，只要弊大於利的時候，就會只用眼睛看，過乾癮而已，不會去惹事情。

TOP1：天蠍座

天蠍座的個性很沉穩，會默默去觀察所有情況，行事作風也不會太過盲動，所以不會讓目標女性發現自己好色的一面，但會緊緊的抓住獵物，也就是不僅是喜愛看正妹，而是會慢慢一步步的靠近對方，最後再將對方完全馴服在床上。許多天蠍座男常出現在眾多女性的場合，只要是打扮漂亮有氣質的，都會被天蠍男給盯上，一切都發生的不著痕跡，天蠍座是不達目地不放棄的，愛看又好色更有滿滿的行動力。