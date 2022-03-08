大S閃婚舊愛 命理師：與具俊曄速配指數高於汪小菲

大Ｓ在三八婦女節宣布再婚情定韓星酷龍成員具俊曄，離婚汪小菲不到四個月再度閃婚，又是跌破眾人眼鏡。華人星占老師李靜唯分析，以塔羅密碼來看，大Ｓ跟具俊曄在先天性格上的密合度更甚於跟汪小菲，且愛情牌在月亮，對感情缺乏安全感的具俊曄很需要靈魂牌在皇后、有著滿滿愛要付出的大Ｓ，另外，大Ｓ跟具俊曄兩者塔羅密碼都有共同的隱者牌，代表兩人雖都挑剔要求高，但對生活的要求密合度頗佳，算是相當速配的一對。

大S的塔羅密碼： 人格牌:世界 靈魂牌:皇后 愛情牌:死神 財富牌:隱者 ２０２２流年 死神 ２０２３流年 節制

李靜唯老師分析，大Ｓ個性確實很容易閃婚，她的人格牌是「世界」、靈魂是「皇后」，加上愛情牌落在「死神」，一旦決定了，愛起來絕對是義無反顧、飛蛾撲火。李靜唯老師分析，靈魂牌皇后的人，人生不能沒有愛情，要不就是渴望被捧在手掌心，要不就是她要有人可以讓她付出。大Ｓ的人格牌是「世界」，有著雖千萬人反對吾往矣、只要我喜歡有什麼不可以的個性，不在乎世俗眼光，抗壓性相當強，是典型的女王特質。

李靜唯老師指出，大Ｓ愛情牌落在「死神」，意味她每一段愛情都會談得非常投入而刻骨銘心，但沒有灰色地帶，說不要也就不要了，每次結束一段婚姻或感情，就會立刻絕處逢生，加上她今年的流年也在死神，代表今年她的最大功課就是愛情，無縫接軌不令人意外。

李靜唯老師表示，世界皇后的大Ｓ，在婚姻當中應該非常忠誠，一次只能愛上一個人且全心付出，除非傷痕累累她才會放手，而這也可能是她前一段婚姻告終的原因。在離婚後遇到舊情人回頭對她積極追求，很快又讓她對愛情充滿了希望，再度圓滿了有愛情才有重心的大Ｓ對人生的追求。李靜唯老師強調，大Ｓ明年走節制，海外運很強，有可能會隨著具俊曄到韓國去生活。

酷龍具俊曄塔羅密碼 人格牌：隱者 靈魂牌：隱者 愛情牌：月亮 財富牌：審判 ２０２２年流年 力量 ２０２３年流年 隱者

至於大Ｓ的新婚對像具俊曄人格靈魂是隱者隱者，李靜唯老師分析，這樣的人格靈魂組合對感情應該是非常處女且要求完美，內心也會有很多不為人知的祕密，不是一個那麼好了解的人，而且具俊曄的感情落在月亮，對親密關係既期待又怕受傷害，對感情容易沒有安全感、患得患失，當年大Ｓ愛上他應該非常辛苦，男方既不相信愛情，也不敢公開，但相對具俊曄現在進入熟齡，對自己的情緒掌控也應該更成熟，加上大Ｓ滿滿皇后牌的包容與愛的能量，的確很適合具俊曄對愛的渴求。

李靜唯老師分析，從塔羅密碼來看，具俊曄人格靈魂隱者隱者，大Ｓ財富牌也在隱者，兩人除了文化差異外，在生活細節上的挑剔跟要求密合度頗高，一個包容，一個內斂，一個對愛沒有信心，一個有滿滿的愛可以付出，相對於汪小菲，李靜唯老師認為，熟齡後的具俊曄更適合大Ｓ，雖然具俊曄宣稱一直單身是因為人生坎坷，而他的財富牌落在審判，事業上也的確比較辛苦，但對於重視外貌跟精神契合度的大Ｓ皇后來說，男方事業以及有無錢財都不是她考慮的重點。

最後，李靜唯老師也以大Ｓ的紫微命盤來進一步分析，今年大S走殺破狼流年，人生會有很大的變動跟衝擊，尤其是夫妻宮紫微化了一個權（也是多了一個老公的意思），離婚再婚一次搞定頗有壯士斷腕的魄力！且大S的生年化忌就坐在婚姻最重要的宮位（福德宮），化忌是欠債也是前世因果，代表大S的每段婚姻都是命中注定，情牽三生三世！