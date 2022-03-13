殺破狼周運勢／2星座職務可望升等、雙魚生活一夕改變

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽、木星、海王星合相在心靈宮位，和喜歡的對象感覺心有靈犀，彷彿前世就已認識，尋覓到契合的靈魂伴侶。某些白羊座與暗戀的對象關係越來越曖昧，自己的心意似乎被對方察覺到了。

本週須注意的部分

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個職務或任務在此時卸下，終於能輕鬆一陣子。或是會在這段時間辭職，轉換跑道，可能正在尋求新工作。某些白羊座則要當心無預警被裁員。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星、金星，受到在金錢宮位的天王星影響，會收到朋友寄來的紅色炸彈，荷包要大失血了，某些白羊座則是需要花很多錢打點人際關係，還一些人情債。

健康運方面，滿月發生在健康宮位，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子引發腸胃炎，或是因為壓力過大，有便祕的困擾。女性則要當心婦科方面的問題，盡量不要吃生冷的食物。

金牛座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的冥王星相位良好，對於某些事物的研究努力鑽研，會獲得初步的成果。某些金牛座則是有機會到海外研習或留學，這會是能讓你提升知識水平的重要時期。

人際關係方面，太陽、木星、海王星、水星齊聚人際關係宮位，突然因為貴人的提攜或幫助，在職場或專業領域上獲得肯定。某些金牛座則是因為參與許多活動，人際關係活躍。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，因為社交活動過多，與戀愛對象有些不愉快。某些金牛座要當心目前的關係受到他人的介入或影響，使得戀情生變，造成分手。

工作運方面，金星、火星、土星齊聚志業宮位，同時金星與火星受到命宮的天王星影響，目前正在轉換跑道的關鍵期，可能會嘗試很多不太適合自己的工作，感覺生命在空轉。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，太陽、木星、海王星、水星齊聚志業宮位，職務獲得升等，待遇獲得調整。正在創業的雙子座，新的事業發展地非常順利，若能一直維持良好的服務品質，未來的生活將會穩定下來。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星相位良好，過去無意間購買的保險或基金，在急需用錢時，會發現這些保本的資金可以讓你渡過難關。有投資習慣的雙子座，目前適合長期佈局，購買有潛力的標的。

本週須注意的部分

學業運方面，在學業宮位的金星與火星受到秘密宮位的天王星影響，明明作業表現不俗，卻一直得不到師長的青睞，對自己越來越沒信心。某些雙子座則是發現指導者在行事上有不成文的潛規則，感到不平。

家宅運方面，滿月發生在家宅宮位，某個家人比較情緒化，家中氣氛會比較不愉快。某些雙子座則是因為工作轉換，或是租約到期，必須要在短時間內找到新的居所搬家。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，同時金星與火星進入慾望宮位，與喜歡的對象在親密關係上的互動頻繁，可因此鞏固彼此的情感。單身的巨蟹座則與有好感的對象有許多肢體上觸碰的機會。

工作運方面，太陽週末進入志業宮位，工作領域即將有能讓你表現的大好機會，職務有升等的通知，本週必須要準備好承接重責大任，才可以把專業能力表現出來。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、火星、土星齊聚財務宮位，受到天王星影響，會因為一些不愉快的事件，獲得賠償性的金錢。像是醫療保險，或是官司訴訟。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要與人合夥，容易產生糾紛。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，交通工具故障頻頻，甚至在這段時間壽終正寢。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也較高，不論是駕駛車輛、搭乘大眾運輸工具，或是走路，都要特別注意安全，容易因交通事故受傷。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，滿月發生在金錢宮位，同時水星、木星、太陽、海王星齊聚財務宮位，某筆分期付款的帳單終於在這段時間清償，無債一身輕。有投資習慣的獅子座，目前會獲得有力的資訊或情報，購買某個標的，有獲利的好機會。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，會因為某些因素，必須一個人隔離辦公，或是暫時在家工作，生活負擔輕鬆很多。當老闆的獅子座，目前一人身兼數職，省去人力成本，淨利也很多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星、金星受到天王星影響，同時土星持續在感情宮位肆虐，喜歡的人始終沒有給你肯定的承諾，感覺自己沒有正式的名份。關係穩定的獅子座，則是常因細故與另一半吵架，對方態度會越來越冷漠。

健康運方面，水星、木星、太陽、海王星齊聚疾厄宮位，同時冥王星持續停留在健康宮位，當心病毒感染，引發呼吸系統的問題。代謝狀況不佳，有發福的傾向，睡眠品質不好，並影響肝功能。同時須注意心血管與泌尿系統的毛病。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星、木星、太陽、海王星齊聚感情宮位，情感關係趨於穩定，正在同居，或是準備辦婚禮，但受到滿月能量影響，有時候看不過去一些小細節，會影響情緒，盡量不要讓週遭的人覺得自己難搞。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與火星進入工作宮位，受到海外宮位的天王星影響，同時土星持續在工作宮位肆虐。被指定要與海外的客戶接洽或做簡報，會是很重要的任務，感覺壓力特別大。

健康運方面，滿月發生在命宮，腸胃狀況不佳，容易吃壞肚子，女性則要注意婦科方面的問題。土星、金星、火星齊聚健康宮位，工作十分過勞，當心血光之災，在職場受到意外傷害的機率較高。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到金星火星影響，報告、作業力求表現完美，但成績卻不如你所願。考試則要當心看錯題目，答案卡的順序填錯，造成嚴重失分。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，太陽、木星、水星、海王星齊聚工作宮位，受到滿月的影響，終於能夠放下負擔休息了，許多事務塵埃落定，在情緒輕鬆的情況下，重啟新工作之後的效率更佳。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星相位良好，會離家獨立生活，很多事都要自己想辦法，但成長得也很快，感覺充實。某些天秤座則是自己建構一個小空間，想一個人靜一靜時，可以躲在屬於自己的小天地中。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星與火星受到天王星影響，與戀愛對象親密關係不協調，情感對象或自己會因此肉體出軌，或是雙方以開放性的方式交往。某些天秤座的孩子或寵物身體狀況不佳，令你十分擔憂。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星與火星影響，為了小孩、偶像、寵物，或是戀愛對象，不惜分期付款借貸，支付昂貴的費用。有投資習慣的天秤座，千萬不要炒短線，會造成日後負債累累。

天蠍座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的冥王星相位良好，同時太陽週末進入工作宮位，正在面試新工作的天蠍座，會很快被錄取，對方會要求你下週就開始工作。工作穩定的天蠍座，可簽約重要的案件，在職場上即將大展身手。

旅遊運方面，在旅遊宮位的冥王星相位良好，迷上登山或是騎行式的旅行，會積極參與許多活動，挑戰自我極限。某些天蠍座則是購買了自己心儀已久的交通工具，即便是單身，在假日時也會開車出門兜風到處遊覽。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，會因為捲入他人的情感糾紛，而離開一個團體或社群。某個朋友最近經常鬧情緒，讓你覺得對方很難相處，偷偷封鎖對方，不想聽到無意義的心靈垃圾。

感情運方面，水星、太陽、木星、海王星齊聚戀愛宮位，受到滿月影響，同時被兩個以上的對象告白，但心中所屬的人似乎喜歡著別人。某些天蠍座最近迷上偶像，或是收養寵物，會為了偶像或寵物跟陌生人吵架。

射手座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的冥王星相位良好，兼職收益變少，但經濟狀況趨向穩定，每個月都可存到許多錢，至少可好好過日子。某些射手座會希望過簡單的日子，節制自己花錢的慾望。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，會在此時結束一個職務，離開原有的職場，回歸家庭，或是承接家業。某些射手座則會因為外派到外地而搬家，到較遠的城市或國家工作。

本週須注意的部分

感情運方面，太陽週末會進入戀愛宮位，有曖昧對象的射手座，與喜歡的人在週末一起約會，兩人彼此坦白心意，會很快就決定交往，關係有穩定下來的趨勢。

家宅運方面，水星、太陽、木星、海王星齊聚家宅宮位，受到滿月的影響，因為工作忙碌，無法出席重要的家族活動，引起家人的不滿。某些射手座購買了新房，必須努力工作，有穩定收入，才能支付貸款。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，在命宮的冥王星相位良好，在職場的地位穩固，是很多工作領域不可缺乏的人物。即便想退居二線，或是卸下職務，卻還是會被慰留，甚至獲得聘僱，擔任地位特殊的職位。

金錢運方面，火星、金星合相在金錢宮位，努力兼職，讓自己有更多額外的收益，但由於火星與金星受到天王星影響，容易受到某些物質的誘惑，支出大筆金錢，同時還有預期外的花費。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星與火星影響，會購買昂貴的物品送給喜歡的人，不惜負債。某些摩羯座則會花很多錢在小孩、寵物身上，所費不貲，但對方未必需要這樣的東西。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，受到學習宮位的太陽、木星、海王星的影響，指導者最近情緒不穩定，對你與同學的學習產生了極大的困擾。某些摩羯座完成了重要的作業或論文，但心中總是對最後的成績有些不安。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星與火星進入命宮，對於喜歡的人會較為主動，對方似乎被你的誠意所打動，會試著交往看看。感情穩定的水瓶座，目前情感關係猶如甜蜜的負荷。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時水星、太陽、木星、海王星齊聚在金錢宮位。某筆分期付款的帳單會在此時清償，經濟狀況輕鬆許多。有投資習慣的水瓶座，本週可獲利了結，會有大量的資金入帳。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的天王星受到金星與火星的影響，休息時間受到鄰居的噪音干擾，會想找對方理論，甚至發生爭執。某些水瓶座家庭中出現不尋常的問題，因此感到煩躁。

健康運方面，火星、金星、土星齊聚命宮，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，當心著涼感冒，喉嚨容易發炎。滿月發生在疾厄宮位，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎。女性則要注意婦科方面的問題。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，水星、木星、太陽、海王星齊聚命宮，工作效率佳，所有資源集於一身，會成為工作領域中受矚目的人物。某些雙魚座開創新副業，一鳴驚人，平凡的生活一夕改變。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星相位良好，受到欺負時，有正義感的人會站出來幫助你，使你從麻煩中脫身。某些雙魚座的朋友因為合作無間，建立堅定的信任感。

本週須注意的部分

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星受到金星與火星影響，出遠門時，內心還掛念著某些煩心事，無法盡情玩樂。某些雙魚座則要當心外出受困在某個區域，動彈不得，無法回家。

感情運方面，滿月發生在感情宮位，情感對象十分情緒化，容易發生激烈爭執，甚至在此時分手。還在曖昧中的雙魚座，會無預警被喜歡的人封鎖，對方搞消失，心情因此受傷。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。