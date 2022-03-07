幸運數是6、發財瞄準這方位 風水數秘學解析2022開運指南

沒有錢萬萬不能，每個人都希望能夠財源滾滾，荷包滿滿。日本網站「All About」最近就以風水、數秘學和色彩療法等多個角度，分析出2022年增加財運、開運的方法有哪些。

2022年的關鍵詞是「家族」、「奉獻的精神」、「慈悲的心」。例如在職場上別忘了提攜後進，如果本身是指導者一類的角色，更要發揮關愛精神，循循善誘後輩步上正軌。

而在數字與顏色方面，幸運數字為6、幸運色則是藍色與粉紅色，多獲得與此相關的飾品、生活小物等等，不只有助於財運，對戀愛運或家庭運也有幫助。

由幸運數字6，可以推測出吉運的方位上部的正中央，也就是北方的位置。如果想要瞄準財運，則可以多注意西方，並多蒐集黃色、金色與銀色的東西，同時西方也有助於社交能力和戀愛運。因此像在整理空間，卻不知道該從何下手時，從西方先考慮就對了。

如果是想要功成名就，那麼可以把重點擺在南方，健康運的話則為西南方。種點小植物盆栽，也有助於培養運勢，不過量力而為即可。而平時維持房間的整潔，心靈上的平靜，更是開運的不二法門。