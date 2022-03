當「機會」長得越來越像「再會」 要抓住還是揮手？

前同事K從歐洲回來了。

在他離開台灣的這幾年,產業變化劇烈,公司歷經幾波的組織調整,連當初指派K前往歐洲任職的總經理也離職了!

雖然K曾經是最年輕的事業處主管,但是眼看著後繼者C一路官運亨通坐上了資深副總的大位,而自己卻卡在一個名為高階主管,但是毫無資源與實權的職位中,心中難免五味雜陳,滋味並不好受。

這一天K主動聯絡,想要討論一下自己未來的規劃。

一是繼續待在公司,等待機會;畢竟這是他最熟悉的環境,但也是最煎熬的地方。

二是跳槽到同為競爭對手的另一家公司;幾年來對方頻頻招手,但是K總覺得「投靠敵營」有失厚道。

三是自行創業;但創業是談起來令人熱血沸騰的壯舉,結局往往是血流成河的悲劇。聽多了同儕、同業的創業故事,K的確有些裹足不前。

由於K仍在七殺大限,而拙於言辭的我,但又不想叨叨絮絮地重複先前的對話。對於這次的會面討論,我決定換個做法。

我請K先看完一部電影,會面時我們先討論這部電影,最後再來討論他所面臨的抉擇。

「哪一部電影?」

「玩具總動員4!」

「有趣,我看過前三集,我找女兒和我一起看第四集!」

雖然嘴上說有趣,我猜K大概滿腹狐疑,搞不懂我到底在玩什麼把戲。

你是員工,還是玩具?

《玩具總動員4》是「玩具總動員系列電影」的第四部作品;內容描述胡迪(Woody)換了一個新主人邦妮之後,為了想要證明自己仍有價值,而引發一連串的冒險歷程。

如果將企業的「營利角色」、「為股東謀取最大利益」,以及片中「陪伴主人是玩具最高尚的行為」這些說法淡化,《玩具總動員4》所描述的就是現今職場的生態。

每個孩子(也就是玩具的主人)其實就是一家資源充沛的大公司,提供玩具們安全、不受傷害的存活空間。

有主人的玩具,就有了基本存活的條件;至於玩具是受到主人的喜愛,還是被打入冷宮閒置,就是另一個層面的問題了。

至於沒有固定主人的玩具,被歸類為「遺落的玩具」(Lost Toys),通常流落在外,並沒有穩定、安全的生存環境。其實蠻像待在不具規模的小公司,生存條件受到環境的影響,並不安穩。

而遺落在外的玩具們,對於有主人的玩具更是既羨慕又嫉妒。就像在小公司工作、領著低薪、過著僅能溫飽生活的人,聽到親朋好友在「護國神山」、Apple、Google工作時那種既羨慕又嫉妒的心情是如出一轍。

而小孩們(玩具的主人)對於玩具的處理態度,其實就如同現代企業的經營,不是傳承、轉售,就是結束。就算有主人的玩具們,也無法高枕無憂、永無煩惱。

在第三集裡,安弟的玩具們差點被送進垃圾焚化爐銷毀,最後被安弟轉送給小女孩邦妮;第四集一開場,牧羊女寶貝(Bo Peep)被送走。這些情境是不是讓我們有所感觸 - 想要在同一家大公司工作一輩子,是越來越不可能的事?

你是迷失,還是被遺落?

在第四集裡,三個不同角色,其實展現了三種不同的職場價值觀。

胡迪(Woody)

命宮組合: 太陽天梁

在雙星組合中,武曲七殺與太陽天梁是兩個被視為「最佳員工」的組合。

武曲聽命行事、盡忠職守,七殺劍及履及、使命必達,武曲七殺作為最佳員工的候選人其實並不令人意外。

天梁正直,注重公平、正義,見不得別人受苦;太陽熱情、博愛、關心眾人之事,願意付出,更重視工作與事業。

相較於武曲七殺,太陽天梁更重視他人的感受與群己關係,價值觀中帶有崇高的理想性。

當主人是安弟時,胡迪是安弟最喜歡的玩具,而胡迪也認為自己的責任是管理安弟的房間(玩具)。

就像第三集安弟將胡迪交給邦妮時所說的: 「胡迪他永遠不會放棄你,無論如何,他都是你的支柱!」;在每一集中,只要任何一個玩具(那怕是對手、競爭者)有難、身陷危險,胡迪總是不畏艱難、奮不顧身地去解救。

但也如同所有企業的接班過程,老臣未必符合新的經營者需求;雖然邦妮答應安弟要好好照顧胡迪,邦妮畢竟不是安弟,胡迪也不會是邦妮的最愛。

作為玩具,他的角色被同樣是牛仔的翠絲(Jessie)所取代。

而企業的合併,也有角色與權力的衝突。

邦妮房間(玩具)的管理者並不是胡迪,而是邦妮原本就有的玩具 - 桃莉(Dolly)。胡迪畢竟是外來者(被併購的那一方),被管理的機率本來就比較高。

當玩具們因打掃房間而被暫時置放在衣櫥時,胡迪一如以往在安弟房間時盡力安撫各個玩具,並且加油打氣,這時他的管理角色就與桃莉有所衝突。

桃莉的一句「謝謝,胡迪,我來就好!」其實就已說明了這種衝突蠢蠢欲動、蓄勢待發。

明星玩具的光環不再,管理者的角色又被取代,胡迪的落寞眾人都看得出來。

這也就是為什麼胡迪總是身先士卒、衝動行事。無論是硬要跟著邦妮去幼兒園,或是執意要搶救走失的叉奇,一方面是責任,要對得起自己的良心,另一方面難道不是要找機會引起邦妮的關注?

在職場上,我們是不是也常會將自己的行為合理化,自認瞭解老闆的需求,設身處地為公司著想,但其實那只是我們一廂情願的自我感覺良好?

而太陽坐命的一大缺點就是太過於注重「與他人之間的關係」,甚至將自己看重的關係凌駕於事理之上,最後造成愚忠。

當胡迪要求剛逃出「貓口」的玩具們,和他一起回古董店解救叉奇時,寶貝點出了他的心結與糾結。

「沒人想這樣!」寶貝斷然拒絕胡迪的要求。

「我想!」

「為什麼?」寶貝進一步質疑胡迪。

「因為這是我唯一能做的! 我沒有別的事能做了!」胡迪終於承認自己身處窘境。

雖然胡迪重視同伴、朋友,但是他更重視主人!

「邦妮需要叉奇!」面對寶貝不斷地質疑,胡迪試圖解釋。

「不,是你需要邦妮! 外面有好多孩子,我們不能只考量你不肯放手的那一個!」畢竟是走跳過江湖,寶貝直指胡迪的盲點。

「這叫忠心! 被遺落的玩具是不會懂的!」(It’s called loyalty. Something a lost toy wouldn’t understand!)胡迪反唇相譏。 (千萬別小看太陽天梁的辯才)

「迷失的不是我!」(I am not the one who’s lost!)寶貝也不是省油的燈。

寶貝是被遺落但是自己找出路的玩具;胡迪表面上雖然並未被遺落,但是開始懷疑自己的定位與價值,卻是不爭的事實。

圖/imdb

蓋比(Gabby Gabby)

命宮組合: 廉貞貪狼

對於胡迪來說,蓋比的出現更像是同業競爭 - 胡迪身上有她亟需的發聲盒。

當蓋比出現時,總是展現一副優雅、和善的態度,對人噓寒問暖,表現溫柔的一面。但是對於關鍵問題,她總是避重就輕,轉移話題。

蓋比以找寶貝為由,控制了胡迪與叉奇的行動;每當胡迪問及寶貝的行蹤時,蓋比總是顧左右而言他。

面對叉奇詢問胡迪的行蹤時,蓋比成功地安撫了叉奇,讓他相信胡迪一定會回來找他。滯留在古董店的期間,叉奇並沒有意識到自己已成為人質,反而在蓋比的導引下,一五一十地轉述胡迪的一切細節。

貪狼見風轉舵與善於社交的能力在此充分展現。

當眾人皆放棄而離去,胡迪隻身回到古董店營救叉奇時,貪狼展現了精湛的演技,一句「陪伴主人是玩具最高尚的行為」緩解了胡迪帶有敵意的對峙。

擅於洞悉人心的廉貞,運用從叉奇那裡得到的資訊,以同理心為基調,講出一段讓胡迪不忍拒絕的理由,迫使他願意讓出發聲盒,幫助自己圓夢。

一方面以叉奇為人質要脅對方,另一方面以情感作為訴求激發對方的同理心,這種軟硬兼施的高明策略,搭配入木三分的演技,大概也只有廉貞貪狼辦得到。

從心態上來看,蓋比像是初入社會的新鮮人,需要大公司的資源與歷練(主人的關愛)才得以成長。

也像是一個資源有限的小公司,必須得到大公司的青睞與投資,才有機會穩定地發展。

蓋比的身旁有一本故事書,描述玩具和主人共享下午茶的情境,讓她執著地認為喜歡在古董店玩扮家家酒的妮妮,終究會成為她的主人。

而達成目標的關鍵,就是換掉身上有瑕疵的發聲盒,讓自己可以發出美妙的聲音,吸引未來主人的注意。

這也是許多創業者的迷思,認為只要買技術(或是技術移轉),然後把產品做出來,大肆宣揚一番,就可以獲得投資者的青睞。

由蓋比找到主人的過程,我們可以深刻地體會到,光是「引發注意」未必能成事,「符合需求」才是關鍵因素。

蓋比的發聲功能對妮妮只引發了即時注意,並未產生感動,自然不會有後續的發展。但是對在遊樂園走失的小女孩而言,蓋比的發聲功能產生同是天涯淪落人的同理心,情感上的連結才是關鍵因素。

圖/imdb

牧羊女寶貝(Bo Peep)

命宮組合: 廉貞天府

寶貝無疑是第四集的亮點。

作為「被遺落的玩具」,她並沒有沉溺在緬懷過去的負面情緒中,反而認為這是一個勇於做自己、大展眼界的好機會。

第四集一開場,一場在茉莉(安弟的妹妹)房間的「搶救玩具行動」,在寶貝的安排與號令之下就此展開,天府的領導與調度能力在此展現。

但是,緊接而來的是寶貝就被安排轉贈給其他的小孩,而不再是茉莉的玩具。

對於胡迪而言,固然任何一個玩具都不能放棄,而寶貝又是自己曖昧的對象,自然要極力救回。

一句「我不是安弟的玩具!」,寶貝拒絕了胡迪的搶救與邀約。

精明、務實的天府深知玩具的價值與主人的需求息息相關。雖然曾經安撫怕黑、夜夜哭泣的茉莉,但是寶貝意識到長大後的茉莉不再需要她;就算委身在安弟的房間,她也不會有價值。

其實這一句話也預告了胡迪的處境 - 主人的需求會改變,他無法永遠都是主人最愛的玩具。

天府會讓人感到有股不怒自威的威嚴,再加上古董店又是寶貝曾經待過的地盤,找好手加入、如何布局、何時行動,自然是寶貝說了算。而乾著急、關心則亂、沉不住氣的胡迪,反而常是壞事的那一個。

而廉貞溫柔敏感、細膩、善於觀察、洞悉人心的一面,讓寶貝成為經營人際關係的高手。

尤其是每當需要卡蹦公爵(Duke Caboom)協助,而他又處於信心危機時,寶貝適時激勵人心的鼓舞,總能說服卡蹦公爵為其效命。

如果未來遺落的玩具們要籌組工會,捍衛為自己生存的權益,兼具溫柔與剛強於一身的寶貝絕對是工會領袖的最佳人選。

廉貞天府精明與務實的特質,不做沒有把握、沒有效益的事,對於胡迪始終執著於特定主人的想法不以為然。

「小女孩長大,不需要我了!」、「孩子每天都會弄丟玩具,邦妮會習慣的!」、「我們不能只考量你不肯放手的那一個!」 面對胡迪關心的主人議題,寶貝始終潑他冷水。

但是胡迪擁有一廂情願、天真浪漫的「忠誠」,也是寶貝所欠卻的。

胡迪需要寶貝的務實、果決及眼界,而寶貝需要胡迪的善良、熱情與忠誠;如果不從感情的觀點著眼,他們兩人的確是個性互補的創業最佳夥伴。

圖/imdb

※

聽完我對電影的解說,K表示要回去想想,再來找我討論他所面臨的抉擇。

臨走之前,K突然問道: 「胡迪也在經歷七殺大限嗎?」

我給他一個笑而不答的回應。

【更多精采內容,詳見沒有辦公室的人生策略長】