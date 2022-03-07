唐綺陽星座運勢週報：水瓶貴人帶來機運 雙子開啟正財運

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過一周，俄羅斯撂狠話，如果北約繼續軍援烏克蘭，不保證未來不會出事，世界各國都在擔心普亭是否會動用恐怖武器並關心這場戰事何時能結束？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的星占專家李靜唯以占星學的角度分析，這場戰事如果錯過3月下旬談判成功的黃金機會，就有可能變成一場消磨戰，可能拖到9月底。

2022-03-04 16:02