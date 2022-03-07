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唐綺陽星座運勢週報：水瓶貴人帶來機運 雙子開啟正財運

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報3/07-3/13】

重要星象：諸星進雙魚，木星疾行，水星進雙魚，日海合相。

諸星進雙魚，照亮看不見的角落、秘密、弱勢，感受命運的影響力，對身心靈領域有所體會。木星疾行，出生星盤有15-18度者，打開感受力、正向以對。水星進雙魚，溝通重在心意相通，探討菸酒毒等上癮的問題。日海合相，身心靈圈、宗教、網紅等領域，容易有樹大招風的狀況。

工作注意：獅子、天秤、射手、水瓶

獅子：有得力助手，工作順利解決

天秤：遇到困境時，智取勝過蠻力

射手：工作順心步步高升，備受稱讚

水瓶：貴人帶來機運，要用實力承接

桃花注意：牡羊、巨蟹、處女、天蠍

牡羊：對方的意見，要學習配合傾聽

巨蟹：需要獨處時間，冷靜一下

處女：桃花機會多，卻不太願意敞開

天蠍：平常心以對，感情能更順利

財運注意：金牛、雙子

金牛：理財有進帳，更有信心

雙子：開啟正財運，繼續保持努力

健康注意：魔羯、雙魚

魔羯：多加把握健康方面的好運

雙魚：睡眠問題要特別注意

星座運勢 獅子 木星 財運 唐綺陽

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