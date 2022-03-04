俄烏之戰何時了？ 占星師：錯過這黃金談判期久拖變消磨戰

俄羅斯攻打烏克蘭已經超過一周，俄羅斯撂狠話，如果北約繼續軍援烏克蘭，不保證未來不會出事，世界各國都在擔心普亭是否會動用恐怖武器並關心這場戰事何時能結束？跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的星占專家李靜唯以占星學的角度分析，這場戰事如果錯過3月下旬談判成功的黃金機會，就有可能變成一場消磨戰，可能拖到9月底。

李靜唯老師指出，火星目前位於摩羯座，正意謂著對於權力追求有著強大的力量，並且會使用暴力或強硬的手段來達到自己的目地，似乎可印證普亭出兵的動機雖以民族主義包裝，仍難脫有為個人或國家利益出兵的影子在內。

李靜唯老師說，更不樂見的是目前火星與代表死亡的冥王星正在合相當中，而且度數非常緊密，因此在3月8日以前有可能普亭會採取更瘋狂的舉動而發生大量死傷的情況。

李靜唯老師強調，水星在3月7日開始進入水瓶座，接著到3月23之前水星都在往木星靠近，這段時間有可能是俄羅斯與烏克蘭能夠談判成功的黃金時段，一旦錯過了雙方可能就很難再有共識，。而伴隨著5月份土星進入水瓶座，受到凶星計都相位影響，這場戰事將演變成為消磨戰，造成全世界難以估計的損失。

李靜唯老師分析，目前凶星計都已經開始進入27星宿當中第16個名為氐宿(梵文稱為Vishakha)的星宿位置，這個星宿的核心主題就是『目的』，李靜唯老師說，在吠陀占星系統裡，氐宿的觀念就是對立的兩端會以強大的動力與手段證明自己比對方優秀，如何達到平衡就需要智慧，而計都在氐宿會一直待到9月23日。

李靜唯老師強調，俄羅斯入侵烏克蘭已經引起各國反彈即將遭到孤立，這段時間裡本身存在爭議的地區或立場對立的兩方都可能會產生衝突。李靜唯老師形容，計都在氐宿的概念很像塔羅牌裡的寶劍4逆位，寶劍4如果是正位，對立的雙方就會願意放下爭議暫時休兵，但逆位意味著當感受到利益受到損害時就會再度奮力開戰，因此研判俄烏之戰有可能延續到9月底。

李靜唯老師說，金星跟火星在3月份會一直唯持合相，並且保持緊密度數且持續往土星靠攏，意謂著3月份現實流通貨幣、加密貨幣、黃金跟白銀等金融貨幣這段時間會有很明顯的起伏變化，例如黃金的價位因為戰爭而成長，從星相角度預測這一波漲幅可能會持續到5月份。

好消息是到了4月金星開始遠離土星並且往木星靠攏，因此儘管經濟狀況在3月會感受到不理想，但4月份開始就會慢慢見到好轉跡象，李靜唯老師強調，隨著4月底Kala Sarpa Yoga蛇的格局結束，某些國家的股市有機會創新高，因此3月底將會是一個重新布局，財富重整的好時機。