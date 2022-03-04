3月5日驚蟄 命理專家：5生肖事業運垂直飛升

本周六(3月5日)進入今年第三個節氣「驚蟄」，代表萬物即將從冬眠中甦醒，進入雷雨季，國際天星命理風水專家邱彥龍提醒，驚蟄日打雷，代表節氣無誤，風調雨順，五穀豐收，但如果春雷在3月5日前就提前出現，則計畫中的事也要跟著提早進行，若遲至驚蟄日當天都沒打雷，則代表「動則有災」，所有行動計畫可以先暫時放緩。

無論如何，邱彥龍老師分析，在驚蟄這段期間(3月5日到3月20)，有五個生肖運勢將會特別旺，事業運可以垂直飛升。分別是：

Top5：虎

屬虎的朋友，驚蟄期間事業運和財運能穩定持平保泰，甚至會越做越好，切記不要與人爭鬥，一旦感情用事，雙方將無法達成一致想法，反會大打出手兩敗俱傷。倚老賣老的思維只會讓自己收到慘痛的教訓，帶有情緒的脅迫溝通將會是致敗的因素，建議採取良性溝通才是達成共識的最好方式。

Top4：狗

屬狗的朋友，這段期間會有好的工作或創新的事業來找你，要有判斷力不要盲目跟隨。此外，屬狗的朋友這段期間要直接避免男色、女色慾望或情感的誘惑，否則容易破財或被傷害，小心天地會做局來考驗你，能躲得過才能事業財運暴漲。

Top3：牛

屬牛的朋友，在這段期間會有機會在新的人事時地物裡開創新局，建議經常出門走動，會有財運收穫並且結交到優質的朋友和貴人，但要避免情感上的糾葛否則會導致破財，錢財上要分清分明多溝通，在雙方達成共識一同執行的情況下，事業、財運才能持續加溫。

Top2：猴

屬猴的朋友，這段期間前世或過往的情感糾結會比較多，建議放下不要太過理會，將心思擺在未來就會前途光明，3月11日以後事業財運會慢慢上軌道，越往後越好，會遇到大人物、老闆或官員的加持與提拔，貴人運超強，只要保持開朗光明的心態，未來如日中天。

Top1：豬

屬豬的朋友，這段期間人氣能快速提升數倍成為焦點人物，長期的努力也會在此時看到成果，會有人想來投資你，請把握這段事業即將三級跳的好運期，才不會錯失良機。