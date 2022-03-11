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測字：小資大戶都能算！今年你存的錢會比去年多嗎？

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測字：小資大戶都能算！今年你存的錢會比去年多嗎？(圖片來源：Shutterstock)
測字：小資大戶都能算！今年你存的錢會比去年多嗎？(圖片來源：Shutterstock)

袋裡有錢，心中不慌。無論小資還是大戶，有儲備才能走得更長遠。比起去年，今年你的存錢能量會更強嗎？科技紫微網現在就用四字測算你的「存錢力」，讓你能夠越存越多，身價水漲船高！

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

分析：

一、「積」字：存得不少，花得也快
積，聚也。從你選擇的「積」字來看，反映出今年有機會聚財，存的錢會比去年多。只是，你花錢的速度會比存錢的速度快得多，有入不敷出之傾向。想要存錢、守住財庫，就要合理消費，養成良好的記帳習慣；另外，當用則用，戒虛榮心與高消費，把錢用在刀口上為妙。

二、「沙」字：花比存多，難有存款
「沙」是非常細碎的石粒。一個「沙」字，透露出今年你的存錢意識不太強，偶爾有存餘，然而杯水車薪，無甚幫助。你平時花錢隨性，社交、吃喝玩樂開銷大，就算好不容易存了一點錢，也會很快就如流水般花出去。今年想要存錢，還應理性消費，花錢節制，少花冤枉錢。養成存錢的習慣不易，不過一旦形成，就能積少成多。

三、「成」字：小有存款，暴富不易
你選擇的是「成」字，有完成、成功之意。從這個字看來，今年你易存到錢，但多是小錢。想要靠存錢致富不易，但相較於去年，已有所增長。想要庫存更豐盈，出門在外錢財勿露白，穿著打扮別太光鮮，以免惹來損財之禍。此外，多學習理財之道，採納理專的建議，讓存錢成為習慣，更能有效守住財庫。

四、「塔」字：計劃得當，存款豐厚
「塔」，形穩而巧，高聳入雲。一個「塔」字是在告訴你，今年你存的錢會比去年多得多。易因為儲蓄觀念很強，計劃與理財得當，而能夠積沙成塔，在日積月累中有機會存出金庫。對你來說，今年在存錢上只要守住底線，堅持定期存錢，並保持理性冷靜的消費習慣，若非必要絕不借貸，就多能實現「存錢致富」的願望。

錢到用時方恨少，別小看了存錢的力量。存錢也是一種理財，用對存錢方法，財庫可望越來越豐盈。

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