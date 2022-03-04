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春雷初響好運爆發！2生肖驚蟄開始轉運

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春雷初響好運爆發！2生肖驚蟄開始轉運(圖片來源：Shutterstock)
春雷初響好運爆發！2生肖驚蟄開始轉運(圖片來源：Shutterstock)

即將迎來二十四節氣中的第三個節氣——驚蟄！被稱為一年中最有朝氣的日子，因為驚蟄過後春雷初響，萬物甦醒，在如此氣勢磅礡、繁華似錦的時節，哪些生肖即將轉運？科技紫微網立刻來揭曉。

＃春意百花盛

微雨眾卉新，一雷驚蟄始。歷經冬日的蟄伏，春雷聲起，驚醒了蟄伏冬眠的萬物，即將喜迎春暖花開，大地注入新的活力，氣溫回升，呈現出欣欣向榮的景象。氣勢磅礡的驚蟄，總會帶著它獨有的風格乘風破浪而來，不容小覷！

而「煙花三月」正是對驚蟄最好的詮釋，百花蓄勢待發之日，尤以桃花、杏花薔薇開得最為旺盛。在新春時分，有夢幻的桃花，嬌滴滴的杏花，還有雍容大方的玫瑰，將驚蟄的生機與喜慶之美烘托的淋漓盡致。

＃打小人習俗

驚蟄日的習俗居然是「打小人」？真正原因得從驚蟄節氣的天氣說起。「未過驚蟄先打雷，四十九天雲不開」，驚蟄到，春雷至，伴隨著春雷的鳴響，各種鼠蟻蛇蟲也開始出動尋找食物。

所以，人們在驚蟄這一天用熏艾草來防蟲，希望這些蟲類離得越遠越好，後來這種驅蟲行為就被說成是「打小人」，是不是很有趣呢？不過話說回來，熏艾草確實有助於促進身體循環，有需要的朋友不妨試試喔！

＃福運驚天雷

驚蟄的「蟄」是藏的意思，所有的蟄伏都為了儲備更強的能量！在大地甦醒的此刻，同樣被喚醒的還有好運！尤其是這兩個生肖正是驚蟄節氣的好運受益者。

生肖龍：感情運特別旺，此時身邊戀愛經驗豐富的親友會變成你的貴人，有什麼問題就速速請教，會成為改變你未來愛情運勢的關鍵點喔，加油！

生肖猴：整體運勢普遍提升，愛情迎來緩和期，誤會冰釋、情感升溫等等好事即將降臨，用心努力就能有所收穫；金錢上有轉虧為盈的關鍵時機，務必提前做好準備。

草長鶯飛季，厚積薄發時。願大家都能在這個蟄伏的時節，收穫意想不到的驚喜。

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