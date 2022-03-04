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小孟塔羅：條條大路皆可賺錢 測你這一生中靠什麼致富

聯合新聞網 / 小孟
圖／ingimage
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今年全球首富的特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)，淨資產2770億美元，身價先前一度飆破3000億美元。仔細觀察世界排名前十大富豪，會發現其專精領域各有不同，也間接說明了條條大路皆可致富。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，這一生中靠什麼致富？

請憑直覺選擇一張牌。
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塔羅牌圖作者：Emma Zhang(Dream Vision Tarot)




A：從挫折中的反思。(權杖九正位)

牌面有九根黑色並排的木棒，一隻大手將它們牢牢的接住。

這張牌表示你這一生，會從挫敗中的經驗反思，如何調整才能不重蹈覆轍。由於每一次的經歷，都會讓你變得愈來愈好，久病成良醫後你會成為教練，除了能指引你正確的道路，更有可能教導他人指引迷䢖。成為顧問、教師、教練、作家等等。小孟老師在此提醒你，在這個網路主導的時代，經營網路媒體是不可或缺的。

B：付出與回報平等。(聖杯二正位)

牌面有兩個晶瑩剔透的杯子，男身映出月亮女身則是太陽。

這張牌表示你這一生，會在平等的機會中發展，不會在不平的地方浪費時間。你知道時間極為寶貴，因此你只想在有限的時光，投注在有好回報的地方。儘管不是每一次都順利，但一旦發現在不對的狀態，你便會用最短的時間離開。小孟老師在此提醒你，儘管你較為物質導向，也別忘了心靈寄託同等重要。

C：貴人加持的buff。(教皇牌正位)

牌面男子頭上有兩色交織彩帶，以他為中心一邊太陽一邊月亮。

這張牌表示你這一生，會在貴人幫助下平步青雲。這並不是說你沒有主見，你也會去做自己想做的事，但你很清楚主次之分。因此當貴人出手相助時，你除了會好好珍惜機會，也會避免被其他事物干擾。小孟老師在此提醒你，你可以在你經濟充裕時，去做一些真正想做的事，才不致在心中徒留遺憾。

D：勇於嘗試的果敢。(命運之輪正位)

牌面輪子的外圍由食尾蛇構成，四周光芒如旋渦般被吸入其中。

這張牌表示你這一生，會做出許多不同的嘗試。也許別人會覺得你傻，覺得你冒了太大的風險。但對你來說你只有拼，才可能創造出無限可能。就像很多成功的企業家，他們成功不是因為學、經歷，更多的是剛好拿到成功的門票。小孟老師在此提醒你，如果你對現狀感到灰心，不妨壯志斷腕換條路試試，可能就是通往成功的道路。

E：專心做擅長的事。(正義牌正位)

牌面的秤子由寶劍當作中軸，底下一隻手準備要抓住它。

這張牌表示你這一生，不會去做不擅長的事情。這有可能來自你的天賦，老天爺特別照顧賞飯吃，你只需好好鑽研其中即可。也可能在求知的過程中，找到你能做好的事情，儘管未必和志趣相投，卻可以為你帶來經濟安穩。小孟老師在此提醒你，每個角色都有它的價值，不要輕視、否定你所做的事情。

塔羅牌 馬斯克 特斯拉

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