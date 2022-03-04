心理測驗／避雨最常用哪種傘？看出自己的「被害妄想」程度有多高

世道複雜，人心難測，在社會闖蕩，難免有會感到疑神疑鬼的時候。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的「被害妄想」程度究竟有多深。

請問：下列四種雨傘，你比較常用哪種？

A 透明的塑膠傘 B 樸素的長傘 C 有圖案的長傘 D 折疊傘

選擇A透明的塑膠傘的你，被害妄想度僅有5％。你是個不太在乎他人看法，同時也不容易懷疑他人的性格，自然內心不容易出現被害妄想。而透明的塑膠傘雖然便宜，但要遮雨確實也已經夠用了，更反映出你不追求虛榮，能用樂觀的態度面對事物。

選擇B樸素的長傘的你，被害妄想度有30％。你是個碰到任何事情，都能夠冷靜下來分析狀況，採取適當行動的人。因此你也不會隨時把抱怨掛在口中，也不會嫉妒他人的好，而是會專注於思考自己該怎麼做，才能夠達到心目中理想的成果。

選擇C有圖案的長傘的你，被害妄想度來到75％。選擇有圖案的雨傘，正反映出你本身是個沒有自信的人，在虛榮心的作祟下，企圖以華麗的外表來掩飾自我，為的也是避免遭致他人批評。然而不是每個人都像你想的那麼糟，需要自己放開心胸，才能更瞭解其他人是怎麼想的。

選擇D折疊傘的你，被害妄想度高達90％。包包內放著折疊傘，代表無論何時會下雨，你都不需要擔心避雨的問題。然而這也反映出你的內心，一直都處在高度警戒的狀態，對任何事物都不抱信任，所以才會時時刻刻武裝自己，並對周圍的人保持戒心，深怕意外隨時會發生。