心理測驗／拍電影想演公主還是偶像？測出妳的勝負運勢如何

出社會闖蕩，難免會碰到需要與人一較高下，爭奪勝利的時刻。日本網站「michill」最近就分享一則心理測驗，可以測出女性在碰到關鍵時刻，勝負的運勢究竟如何。

請問：想像妳即將在某部電影中擔任主角，那妳會扮演什麼樣的角色？

A 異國的公主 B 女社長 C 人氣偶像 D 魔法師

選擇A異國的公主的妳，勝負運幾乎為零。公主是一個即使沒做什麼事，也會有人好好伺候的存在。這反映出妳個人並不喜歡鬥爭，自然也沒有什麼勝負運可言，因此能在險峻的社會上，按照自己的步調過活。

選擇B女社長的妳，勝負運並不太好。作為一間公司的領導者，妳需要背負著許多使命，許多時候比起求得一時的勝利，懂得進退才更是顧全大局的方法。比起贏過他人，不如尋求人和上的平穩，以溝通與合作換得最大利益。

選擇C人氣偶像的妳，勝負運算還不錯。想成為一流明星，光靠自己是不可能辦得到的，必須要集合眾人智慧，靠著精準的行銷策略，才能夠在激烈的演藝圈中脫穎而出。雖然嚐到甜美的勝利果實，不過偶爾妳也會因為這一切並非都是靠自己贏來的，而感到煩惱也說不定。

選擇D魔法師的妳，勝負運是最高等級。童話中的魔法師，只要使用他的魔法，就能夠實現一切願望，反映出妳有著過於常人的力量與智慧。就算是碰上艱難的場面，反而更會激起妳的旺盛鬥志，發揮出超過百分之百的水準，一舉突破眼前的難關。