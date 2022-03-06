殺破狼周運勢／獅子感情處於弱勢 天秤職場表現受矚目

白羊座：

整體運勢

感情運方面，水星進入心靈宮位，同時木星、海王星、太陽合相在心靈宮位，與暗戀的對象發展出曖昧的情愫，有很多話題可相互交流，每天生活都充滿期待與愉悅，陷入秘密戀情的白羊座，情感關係曝光，心情反而輕鬆許多。

工作運方面，在志業宮位的冥王星相位良好，一個人掌管獨立性質的部門，沒有主管督促，許多事務都由自己管理，很自由，但要承擔的責任也不少。某些白羊座則是靠接案就能過日子了，時間比較有彈性。

本週須注意的部分

人際關係方面，金星與火星進入人際關係宮位，與土星齊聚，會有很多交際應酬的邀約，但朋友無事不登三寶殿，大多要麻煩你幫忙，或是推銷一些商品。某些白羊座被親朋好友強迫選邊站，想維持中立卻還是會得罪人。

健康運方面，木星、海王星、太陽合相在心靈宮位，會因為參與某些事件，心理壓力很大，常常失眠，精神狀況不佳。某些白羊座則是處在過度亢奮的狀態，需要平靜心情的藥物才能好好睡覺。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，水星進入人際關係宮位，同時木星、太陽、海王星合相在人際關係宮位，遭遇任何困難會有貴人幫忙說情，事情會有轉機，某些金牛座則是各種交際應酬的活動變多。

工作運方面，金星、火星進入志業宮位，與土星同宮，會承接一個看似光鮮亮麗的任務或職務，未來好一段時間會非常忙碌，某些金牛座則是正在嘗試轉換跑道，可能會進入一個有名的組織或機構工作。

本週須注意的部分

感情運方面，水星進入人際關係宮位，同時木星、太陽、海王星合相在人際關係宮位，對有好感的人在言語上不要過於輕薄，說些有挑逗意味的話，容易被對方認為你在性騷擾。

遠行運方面，冥王星持續留在遠行宮位，在海外的金牛座可能要當心誤觸當地的法規，造成你受困在某個國度，無法回家。在外地唸書、工作、交換學生的金牛座，則會覺得形單影隻，沒有可以說心裡話的朋友，感到寂寞。

雙子座：

整體運勢

工作運佳，水星進入志業宮位，同時木星、太陽、海王星齊聚志業宮位，目前事業或工作發展順利，又會遇到得力的助手幫忙，許多事務的進行變得有效率，你對未來也變得比較有信心。

感情運方面，冥王星持續停留在慾望宮位，會利用親密關係或金錢控管對方的情感，使得喜歡的人無法離開你。單身的雙子座比較容易用身體的感覺尋覓適合的對象，但這種方式其實是有風險的。

本週須注意的部分

學業運方面，金星、火星進入學業宮位，與土星齊聚，遇到嚴厲的指導者，參與非常優秀的團隊，每天的功課與研究會填滿你的生活，常常遭遇失敗，挫折感較多。

健康運方面，冥王星持續停留在慾望宮位，多喝水，不要憋尿，以免引發泌尿系統的問題。天王星持續停留在心靈宮位，常常胡思亂想，停不下來，造成經常失眠的情況。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的冥王星相位良好，同時金星與火星進入慾望宮位，與喜歡的人在親密關係上的互動較多，有助於穩固雙方的情感。某些巨蟹座則是以肉體的感覺確認雙方的情感，決定交往。

學業運方面，水星進入學業宮位，同時木星、太陽、海王星合相在學業宮位，會因為特殊的能力，對外代表參加一些競賽，在課業上的表現也名列前茅。某些巨蟹座則是參加一些認證考試，取得非常好的成績。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星、火星進入財務宮位，與土星齊聚，會在此時分期付款購買一件奢侈品，使得每個月的負擔加重。有投資習慣的巨蟹座，切勿以小博大，跟著炒作虛擬貨幣或是融資玩當沖，容易負債累累。

健康運方面，金星、火星進入疾厄宮位，與土星齊聚，注意血光之災，發生意外傷害的機率較高，喉嚨容易因為病毒感染發炎、失聲。筋骨莫名其妙閃到，需要休養好幾天，牙齒需要根管治療或拔智齒。皮膚有過敏的現象。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入財務宮位，同時在財務宮位的木星、太陽、海王星呈現合相，會獲得大筆賠償性質的資金，像是保險，或是官司勝訴的賠償金。有投資習慣的獅子座，會在市場低迷時進場，抓住時機，中長線可期。

工作運方面，在工作宮位的冥王星相位良好，在工作崗位上獨當一面，有許多事務都能自己決定，不需要受制於他人。某些獅子座開創副業十分成功，會獲得許多良好的回饋。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星進入感情宮位，與土星齊聚，覺得另一半對待你的態度忽冷忽熱，常常會因為對方不夠關注自己感到生氣，以吵鬧的方式引起注意，反被冷處理，在情感關係上十分弱勢。

健康運方面，水星進入疾厄宮位，呼吸系統容易受到病毒感染，注意衛生，口罩戴好。同時木星、海王星、太陽合相在疾厄宮位，當心心血管方面的問題，睡眠狀況不良，過度勞累，肝功能不佳，需多休息。

處女座：

整體運勢

感情運方面，水星進入感情宮位，與木星、太陽、海王星齊聚，情感關係穩定，雙方正準備共同生活，或是進入婚姻關係。單身的處女座會被有好感的對象告白，雙方會很快進入交往狀態。

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位的影響，研究方向或是論文題目作出修正後，會覺得順利許多，突破瓶頸。某些處女座轉換系所，或是更換指導者後，會找到比較適合自己的科系。

本週須注意的部分

工作運方面，金星與火星進入工作宮位，與土星齊聚。會代理一個重要的職務，或是接掌一個重要任務，看似十分風光，但要承擔的責任與壓力也會更大，工作量會更忙碌。

健康運方面，金星與火星進入健康宮位，與土星齊聚，當心刀火燙傷見血光，發生意外傷害機率較高。同時容易過勞，免疫系統下降，喉嚨容易發炎，某些處女座因為長時間工作，肩頸不適，皮膚有過敏的現象，牙齒也需要保養。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，同時在工作宮位的太陽、木星、海王星呈現合相，工作效率提升，在職場的表現深受矚目，未來很可能被拔擢成為主管，或是接掌更重要的職務。

感情運方面，金星與火星進入戀愛宮位，與喜歡的對象發展迅速，親密關係頻繁，雙方熱戀中。然而受到土星同在戀愛宮位的影響，懷孕的機率也比較高，但這個小生命並不是在你預期與期望下所到來的。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與火星離開家宅宮位，獨留冥王星在家宅宮位行進，家庭成員各自遠行、離家，自己也可能需要回到工作崗位奮鬥，每天回到居所會感到寂寞。某些天秤座則是覺得家人掌控慾太強，常常在外逗留，不想回家。

健康運方面，水星進入健康宮位，同時在健康宮位的太陽、木星、海王星呈現合相，當心著涼感冒，或受到病毒感染，呼吸系統發炎。代謝系統較差，有嚴重發福的傾向，同時留意心血管方面的疾病，睡眠與精神狀況也不太理想。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，水星進入戀愛宮位，同時太陽、木星、海王星合相在戀愛宮位，和喜歡的對象有說不完的話題，兩人戀情急速升溫，並有步入婚姻的打算。感情穩定的天蠍座，有生養小孩的心理準備，很快就會迎接新生命的到來。

本週須注意的部分

家宅運方面，金星與火星進入家宅宮位，與土星齊聚，會清理掉家中堆積已久的廢物，斷捨離很多舊物。但私自丟掉某些家人的東西，會引發對方不滿，原本的好意反而引發爭執。

工作運方面，金星、火星離開面試宮位，獨留冥王星在面試宮位，面試新工作容易遇到慣老闆，不斷在薪資待遇上跟你討價還價，感覺很差。有穩定工作的天蠍座，會遇到控制慾較強的主管空降，職場氣氛變得很不自由。

交通運方面，冥王星持續停留在交通宮位。在外地工作、唸書、生活，或因種種因素遠行在外的天蠍座，會滯留在某個區域動彈不得，出遠門則無法購買到交通票券順利回家。

射手座：

整體運勢

家宅運佳，水星進入家宅宮位，同時太陽、木星、海王星合相在家宅宮位，家中會有喜事，會十分有效率地執行這些事務。需要購屋、搬家的射手座，這段時間會找到理想的物件，並很有效率地簽約、入住新居。

工作運方面，在工作宮位的天王星與家宅宮位的太陽、木星、海王星有良好連結，會因為一些特殊因素，在家辦公，省去通勤與打扮的時間，工作更有效率。某些射手座則是在正職之外，會接到許多賺外快的機會，收益暴增。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星進入溝通、傳播宮位，與土星同宮，會藉由網路認識有機會發展的對象，約出來見面後會因為對方的談吐、打扮或外型感到破滅。感情穩定的射手座則因為雙方佔有慾的問題，溝通不良，經常發生爭執。

交通運方面，金星與火星進入交通宮位，與土星同宮，代步工具故障頻頻，可能要換新了，外出當心行車糾紛，被開罰單的機率也很高，出遠門容易遇上突發事故，滯留在某個區域動彈不得，這段時間需·特別注意交通安全。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，水星進入面試宮位，同時太陽、木星、海王星合相在面試宮位，面試新工作會十分有效率，很快被錄取，並在短期內就被要求去上班。工作穩定的摩羯座，會簽訂一筆高金額的訂單與合約，並很快就收到訂金。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星相位良好，與某個新對象閃電戀愛，很快就決定交往。某些摩羯座會迷戀偶像，或是重心都放在寵物或小孩身上，對他們心甘情願付出情感，不求回報。

本週須注意的部分

金錢運方面，金星與火星進入金錢宮位，與土星同宮，雖然有額外的收益進帳，但預期外的支出也不少，每天都跟金錢在賽跑。此時會需要分期付款購買昂貴的東西，為每個月的經濟狀況帶來負擔。

交通運方面，水星進入交通宮位，同時太陽、木星、海王星合相在交通宮位，

每天長距離通勤，很需要購買代步工具。獨自一人到人生地不熟的地方容易迷路，這段時間要當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高。

水瓶座：

整體運勢

金錢運佳，水星進入金錢宮位，同時太陽、木星、海王星合相在金錢宮位，會有許多外快收益進帳，荷包滿滿，每天都感到十分滿足。某些水瓶座會正式被加薪，存款增加迅速。

工作運方面，金星與火星進入命宮，與土星同宮，會接受一件看似光鮮亮麗的差事，將要忙上好一陣子。某些水瓶座會被升職，待遇也有調整，但相對而言，未來工作量也會變得更多。

本週須注意的部分

感情運方面，金星與火星進入命宮，與土星同宮，會對暗戀好一陣子的人表白，並付諸行動追求。但這段愛戀一開始就已經知道雙方關係並不對等，但還是義無反顧地採取追求的行動。

健康運方面，金星與火星進入命宮，與土星同宮，注意血光之災，發生意外事故的機率較高，筋骨容易受傷。當心著涼感冒，或是受到病毒感染，喉嚨有發炎的徵狀。牙齒不舒服，需要做根管治療，或是需要拔智齒。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，水星進入命宮，同時太陽、木星、海王星合相在命宮，工作效率提升，在職場受人矚目。某些雙魚座會因為特殊才能受到大眾關注，參加任何徵試、選拔，都會順利錄取。

感情運方面，金星與火星進入心靈宮位，與土星同宮，某個人的一個小小舉動，讓你瞬間被煞到，產生莫名的好感，開始暗戀對方。有穩定關係的雙魚座，與情感對象有較多時間交流，但會覺得對方部分層面始終無法理解你。

本週須注意的部分

健康運方面，水星進入命宮，同時太陽、木星、海王星合相在命宮，容易著涼感冒，呼吸系統當心病毒感染，並注意心血管方面的問題。代謝狀況較差，有發福的傾向，對於許多事情的憂慮與恐懼擴大，容易罹患心理疾病。

人際關係方面，冥王星持續停留在人際關係宮位，週遭有許多朋友掌控欲較強，容易被群體情緒、道德勒索。某些雙魚座會變得較為孤僻，會渴望有許多獨自放空、發呆的時間。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。