3月生命靈數運勢分析：5號人被內外夾擊 7號人運勢開始翻轉

引用四數作為三月的開端：

無止盡的受困，都來自於源源不絕的想，

我們選來選去，卻從沒試過把它們都抹去，那些自創的困境，

選擇困難早該結束了，那些該寫的答案，該前往的遠方，

困你在原地的，向來都只是你自己。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：努力將有所得，積極面對就會迎來好運的三月，一號人的內在戰鬥力也滿滿，雖然是多勞且需要多投入實體資源的，這些付出也無法在短期內回收，但長線看好，也會有許多需要跟人競爭的機會，若積極面對，都會為自己拿到不錯的任務，創造正面效益。

不過財務上會需要多計畫，因為大額的支出多，所以得更謹慎分配，不建議高風險的股票、或不可預期、具博奕性質的投資，只要能稟持實買實賣的特質，沒有投機，那麼開始做一個大夢、且實現的可能性，本週期會是個很好的起點。

工作／學習狀況：將有些夢想以久的機會主動上門，送到眼前、被你看到，都算，不過這些機會都是需要一點搶奪的過程，才能拿到手，對正在學習的你，可能會看到某個好的課程，但需要點力氣去爭取、自我推薦，對於在職場的你，就會是更具體的職缺、專案提案的機會，相同的特質都是需要「打敗某些人」才有的。所以三月得開疆闢土，是戰場啊！

如果你也正想大展身手，那三月會提供你一個完美展現自己的舞台，不過既是有競爭特質，也得注意檢查一下自己的人設，是否有他人可以攻擊、甚至攻破的問題，做好防護之後，在這段時間便能更安心做好該做的事。

愛情：單身者若想尋覓到新對象，機會也會高於日常，但是對方有很多人同時也喜歡的競爭性，是很難避免的，也得注意被捲入多重關係的問題，行動力佳、機會也多，但是也別忘了資訊的收集，才能避免衍生出不必要的流言、或是讓自己受傷；值得開心的是，出現的新對象真的有那種「必須爭取」的價值，只不過困難度也相對高就是了，趁著這美好的機運，幸運是屬於你的，如果有心儀許久但不敢有行動的對象，選擇在這時候展開攻勢，會是不錯的起跑點。

有伴侶者在關係中也是個小戰場，小吵小鬧不斷，不過都是基於愛，只要注意不要嘴巴壞得太過頭，就是段越吵感情越好的週期，多數狀況，小吵的事情雖無礙，但也代表有些問題需要處理，所以如果能趁這樣和緩、不算糟的氣氛下吵出來，還能修正，那就是為關係加分的辦法，會讓雙方在感情中更踏實的相處；

但如果這些爭吵對你來說並非短期狀況，是長期存在關係中的，就需要更正經一點，去跟伴侶討論，不能只是吵吵而已，趁著氣氛不算太差的此刻，多做點積極的補救是必要的。

訊息指引：Discernment+Clear quartz

困頓非表面的困頓，保持純淨，一如無波的水面，

才辨得出其中的真與偽，是與非，都在一線之間，

靜默將帶來更多智慧與理解。

生命靈數2

整體運勢：遠離一些不切實際、對你另有所圖的人際關係，雖然不免感到有點寂寞或欷噓，但總言之都是好事，你的生活環境正在重整、修復、換血的週期，對於實質的事務也是如此，你會感覺到金錢緊縮、盈利變少，多做而少得，或是突然更明確的看清自己是被利用了，或被一些信念困住，這都是夾雜著一些痛感的成長，終結這些壞的、看清了現實，將是本週期命運給你最大的獻禮。

當你可以在當下就穩穩的接住這顆球，認清的當下，會發現新的人際、獲取金錢的方式，都早已為你準備好，你越能當機立斷，就會越快跟上全新、較順利的生活進度。

工作／學習狀況：在專業及學習方面，得多繞個彎、多深入想一點，才有辦法找到解決或進步的方案，思考的盲點會讓你錯失一些良機，讓獲益打折扣，藉由這些「此路不通」的提醒，二號人才會比較能有所覺的，主動去整理思緒，所以本週期的碰壁，反而是件好事，你會看到「還有可以修改的地方」，雖然一時要接受自己過去一段時間的錯誤，總是有點不舒服、會讓人難堪，但只要願意很快認知道這個事實，不掙扎、致力於除錯的你，也會發現改善方案就近在眼前。

整個三月，都會在這樣的碰撞中成長，如果想要讓生活愉快的比例變高，那麼勢必得在心態更開放、靈活一點，健康的面對錯誤，就會帶來舒心的日常。

愛情：單身者得積極的為自己找新的人際圈，不能再困在原地，才能得到新的機會，在本週期若能付諸實行，那麼在短期內找到合適對象的機率，將高於以往，所以不要放棄，如果想擺脫單身，各種交際場合、工作坊、甚至是運動、找回身體健康的課程，都是你遇到對的人的場景。

在這段時間，身心狀態修復得不錯，較穩定的你，也會很有機會跨越自我設限、悲觀的問題，開始在生活中積極，無論在哪個階段，你都不能忘了為自己的舒適，再多努力一點點。

有伴侶者，在關係中將會有全新的對話方式，欸雖然是以先吵一架、或有點不愉快來呈現，但最終的結果都還不錯；

因為關係中長存的壓力終於有出口了，激烈的爭辨，其實是好事，會有助於把話說開、把問題解決，對於本週期心態持續健康的二號人來說，也算比之前更承擔得起，所以當面對伴侶或自己的情緒時，都不建議逃開，要爆就爆吧！直指就直指吧！這些看似不和平的場面，正是幫現有的關係改善體質的一帖良藥。

訊息指引：Goddess+Carnelian

過去不該被遺忘，那正是想像之源，

故事的經過從非重點，重要的從來都是拆解之後的層層疊疊，

覆蓋於表相之下的，才更值得你緊跟著的追。

生命靈數3

整體運勢：缺乏耐性的週期，週遭同時出現很多挑戰你底限的人，老是胡言亂語的，逼得你完全無法用比較平靜的態度來面對，不免也會想「那大家一起來胡說好了」，不過越是放棄、越是不溝通，就將落入越糟糕的循環中，比起賭氣，建議三號人還是得想辦法重拾耐性，不管別人怎麼說，你得更堅定自己的立場才行；行動力下降、懶得跟人互動，其實更能為生活保留空白，面對這些空白請不要急著把它用別的事情來消磨跟填滿，這個月的你需要一些完全放空的時段，在什麼都不想不做的時候，能夠頓悟許多道理，這些留白將有助你解決生活的紛擾。

工作／學習狀況：在專業上需要反覆、多次的修改，人際紛擾也多，但面臨大量臨時、反覆的工作，不建議三號人們就很立即跟上，你會發現，你動作越快、反應越及時，後續跟著來的狀況就越多，沒有盡頭；

本週期的狀況異於日常，當然也不能用一般的原則處理，若想省事，比起積極，不如拖拖拉拉，你會發現拖著拖著，原來眼前這個也不是重點，因為三小時之後可能它又不重要了、變成另一道完全不同的指令了，如果你效率太高，當下就排除萬難的處理好，很難不對前面那個當下的努力感到憤怒。

外在環境混亂，但你可以不要跟著動，堅持自己原本的節奏，是比較能為本週期帶來實益的做法。

愛情：單身者若想擺脫單身，不宜往不熟的圈子前進，對原本的社交、人際圈，若已有對象但尚未發展的，倒可以在這一片混亂的時節，互相支援、訴苦，倒是能幫關係累積一點前進的根基；

若暫無特定對象，也建議多深耕原本的人際關係，會有被介紹的機會，當然，你願意主動提出，這也是一種「請求支援跟訴苦」只要投出信號，就能幫自己創造機會，本週期的桃花，是由熟人中發展、或是轉介紹而來，新的或許也有機會，不過嘗試之後發現是場錯誤的機率很高，如果沒有很閒，建議就別白忙了。

有伴侶者在關係中會聽到伴侶的弦外之音，或許對方有不滿，但不願意直接表達，用了一些迂迴的方式來告訴你，除了本人表現出的話中有話之外，也可能用「由別人傳話」的方式出現，無論哪種，都會讓你感覺自己被否定；

但比起當場發作、質問對方，或是立即做出什麼反應，更建議你忽略、不做出什麼，一方面可以減少爭吵，另一方面，你越是質問、直指，反而會讓對方更頑固的抵抗，冷處理會讓伴侶因為沒達到目的，讓對方主動想辦法，換個方式說，反而較有利於填補溝通的鴻溝、減少爭吵的機會。

訊息指引：Possibility+rhodochrosite

不該只是認得鏡子裡那個人而已，你該記起真的自己，

不該只是活著而已，明明就有更多想去的地方，被你忘記，

生活總不缺可能性，那些嚮往都不在遠方，若你願意想起，為你自己。

生命靈數4

整體運勢：面臨吵鬧、謊言與選擇的三月，四號人需要的是清楚的計畫、堅定的心，方能帶你安全走完這段時間。

外在環境會有很多抹黑、不實的傳言，逼得四號人非得出來為自己說點話，當然這段時間就不會有什麼空閒可言了，找麻煩的人特別多，如果你總是想著「算了不管它」「晚點再看看」不斷退讓底限，希望以安靜代替回應的話，那麼這些麻煩跟挑戰就會加劇，讓你看不到盡頭。

想當然這不會是可以以不變應萬變的週期，面對萬變，四號人大概得先練好十萬變，表達堅定、立場明確、涇渭分明，才會比較能夠安全過關了，但好處是，講過的東西，日後就不會需要再重申，算是建立一種新形象的起點，先想好，主動去做，一定是強過事到臨頭才面對的窘迫的。

工作／學習狀況：機會紛至，但爛坑居多，很多都是進行到一半的燙手山芋，或是有處理時效壓力的事，因為都是一起湧入，對於情緒較日常不穩的四號人來說，很容易在沒有仔細挑選的狀態下，就全都一口答應、或是做錯選擇，下錯決定；

為了避免這些混亂產生，四號人務必得有一套明確的挑選原則，並依其進行，或許四號人會覺得「你說得不對，這些我都有啊，不需要重訂」但你得捫心自問，有是有，但事到臨頭，它們是不是隨時可變更、僅供參考呢？

這就是最大的問題了，如果有底限、有計畫，那就得如實的執行才有意義，若不想在工作跟學習狀況上踏入泥濘，那麼本週期就得更加抓好這套原則，你會發現落實程度與成效將成正比。

愛情：單身者在追求新關係上，因為機會多，正巧心煩時間也多，就容易發展出多重、但沒有結局的關係，同時也會引來紛爭、或不必要的八卦流言，最後很可能白兜了一圈，白扣了分數，卻沒真的成就一段想像中的戀情；

也要注意這段時間接近你的人，動機通常不只表面那麼簡單，都可能附掛其它目的，急著進入感情，是容易被詐騙的，無論是財或色或其它，如果你愛惜羽毛，覺得聲譽很重要的話，就請多為自己把關、把腳步放慢些吧！

有伴侶者在關係中是被挑戰的那一方，如果你感覺到對方總是不合作、找麻煩、讓你看不透，那都屬正常，因為這些不滿可能早就存在，但你總是用一種「先這樣、沒關係、再等看看」的態度應對，這是關係的警訊，也是你該改變的態度，如果你還覺得想留住眼前的關係的話，建議四號人得正視伴侶的不滿，才能不讓關係淪於表面形式，無實質內容了。

若你尚未被對方挑戰，也會需要先看看自己在目前關係中，是否對某些事情的應對是拖延、逃避的，預防勝於治療，這是一段需要調整、修正的週期，請對你的伴侶再多一點用心準沒錯。

訊息指引：Intuition+Azurite

無止盡的受困，都來自於源源不絕的想，

我們選來選去，卻從沒試過把它們都抹去，那些自創的困境，

選擇困難早該結束了，那些該寫的答案，該前往的遠方，

困你在原地的，向來都只是你自己。

生命靈數5

整體運勢：五號人在本週期的內外夾擊，大概不會是太好過的一段時間，對自己的要求太苛刻，看自己什麼都不順眼之餘，對於環境中一點點的風吹草動，都會變得更加敏感、神經質，也會覺得能抓住的機會、資源都很有限；因為你沒有善待自己，自然也很難寬待別人所犯的錯誤，當然引來口舌的機會就高於平常了，也容易說錯話、表錯情，讓原本該到手的好處進不來、或是打折扣，都是相當可惜的事。

三月份建議五號人，對自己放鬆點是沒問題的，當你可以寬容自己，先讓自己活得舒服一點，才能不因憤恨跟壓抑引發爭端，帶來生活中的平靜。

工作／學習狀況：三月的學習跟接收指令，都因為心情的糾結而抓不到重點，甚至誤解、畫錯重點的機率都高於以往，當然也會在人際上有負評，引來小人不斷，在文書及行政作業，這些有既定邏輯、需要很多細節處理的工作，也易出錯，建議適度紓壓，不要把工作排得太滿，多留一點空白的時間，給自己一點轉寰的餘地，才不會讓壓力疊加到最後把你整個壓垮。

對於文書或細節作業，若都能多檢查、確認幾次，會比較能讓整體的成效合乎期待，不會面臨一改、二改、甚至三改的局面。

比起急著行動，快點完成點什麼，更適合慢慢來，才能不做白工的此刻，你需要對自己更寬容些，就先從停下對自己那些無謂的批評開始吧！

愛情：單身者落在追求關係的困境中，而某些困境，就是之前自己製造出來的，經常脫口而出自我貶低的話，對你來說可能半真半假，是一種自我解嘲，五號人或許是希望讓別人不要有錯誤期待，才這麼說的，但這些不完全是事實的話，總會有些人把它當真、傳開，這便會成為你一直單身的原因之一，在本週期，你也會看到這些過往言談對你造成的影響，如果覺得這些傳回耳中的說法跟你本人的落差太大，那麼是時候多說點自己的好話了，這才能為往後的好桃花鋪路呀～

有伴侶者在關係中有太多壓著不說的感受、不滿意的地方，或許你都在忍耐，或許你沒對伴侶說出口是沒錯，但若你曾經、或經常跟別人討論、抱怨，那這些流言在本週期，是很可能轉著轉著就傳到伴侶的耳裡的；

當然這不是什麼好事，也會幫兩人製造爭端，也可能你並未跟別人說，只是默默忍受，那也會在相處間不小心顯露不悅、讓對方有所覺。

比起壓抑或一味的退讓，或是另找出口，五號人該做的都是在當下就直接跟對方面對面，一起討論跟解決問題。

如果你的關係尚未有爭執，那麼這顯然是個可以先做的預防工作，若是你已經在風暴中，那麼就更得努力了，適時的誠實，才是讓關係長治久安，重回穩定之道。

訊息指引：Receive+Lepidolite

安定身心，正確的方向唯有靜默才能傾聽，

它不喧鬧，細微如鬧市中的蟲鳴，能撫平焦慮，

你得尋著細碎的線索前進，願意撥去迷霧的信念，是最好的指引。

生命靈數6

整體運勢：左思右想，心情難以平靜的三月天，六號人的日常會面臨許多雜務需要處理，煩心事不少，可你卻不太願意跟親近的家人朋友分享，總把他們拒於門外的你，會因為這些混亂，引來更多的困境；

建議你比起一個人承擔心理壓力、苦思人生方向，或許更應該放掉預設的立場，先把困境跟身邊親近的家人朋友討論，才是讓事情最快落幕的辦法，這段時間容易落在思考的誤區中，會讓你覺得某些事需要擔心，但如果你願意討論、求助，就會發現其實那些擔心都是不切實際的，本週期的你需要協助，有旁人拉你離開這個泥濘，你就能看到一切不如想像中的壞，財務穩定、他人也願意聽你說，這才是事件的真實樣貌，與你的擔憂相去甚遠。

工作／學習狀況：在專業上是需要討論、多溝通的時期，也會有不少人來找你商討計畫，不過你似乎被自己的既定想法困住了，有很多不能妥協、不能同理對方的狀況，心中有疑慮，但真的問出口、說出口的卻很少，這會讓你當下正在進行的事情進度延遲，若你一直未能察覺自己這種「不願表達更多」的困境，那就會讓事情成功的時間點、成效打折扣；

所以六號人該做的，是毫不保留、積極的溝通，如果你能以這樣的態度取代原有的處處設限，會發現本週期的機會滿滿，在這些「願意多說幾次、願意討論自己的難處、想不通的地方」的前提下，能夠撞擊出新的方案、可能性，也會獲得更多的盈利，帶來具體的成果。

困或成，就端看你願意敞開到什麼程度了。

愛情：單身者在本週期的桃花運並不看好，如果沒有，圖個耳根清淨也好，但更可能的是有些爛桃花會主動送上門，對急著擺脫單身的六號人來說，或許也會覺得與其都沒有，不如試試，但試了就會讓後續麻煩變多，無法很快的離開，也可能衍生其它的麻煩；

所以比起躁進，不如就用一種純觀察、瀏覽的心情來面對吧！當你把心情先調整到這個方向，就能更近一步的看清這些機會，其實不合適之處在哪裡。

先能拒絕不恰當的，為生命留空缺，這才是本週期對桃花最有助益的行動。

有伴侶者在關係中容易面臨關係困境、溝通不順的局面，在這時候的你特別容易三心二意，因為不想處理問題，就開始逃避、向外發展的機率高於以往，當你開始這樣做的時候，無疑是把自己推向一個負面的循環，因為你會發現，當你不願意敞開心胸以對，開始有秘密，對方的秘密就會也跟著變多，讓關係溫度越來越低；

比起逃避，想著冷靜一下問題就會解決，你也知道那沒用的，如果覺得有很多想說、想討論、想問的，不如就直快的對對方說出你的煩惱吧！

那些覺得自己不會被接住、不會被回應的擔心，便會隨著行動而消失無蹤。

訊息指引：Rebirth+Shungite

該拔掉，那受困與被迫害的癮，那些困境非真實的情境，

困於其間的，也從不該是你，

別想不是你之外的可能性，會是誰？都只是各自的選擇與願意，

但也不會非要是你，無論誰說，你都不該輕信。

生命靈數7

整體運勢：運勢開始要往上翻的三月，七號人得先跨越重重挑戰的高牆，面對他人批評指教、受公眾審視的機會變多，要說是爭執不斷也是，如果你沒處理好的話的確是；

但危機同時更是轉機，對你來說，若處置得當，那麼過段時間你再往回看，就能夠明白，這些他人指教、批評、爭執之處，其實就是你本週期最大的幸運之處，因為這正是本週期命運給你的機會，無論是加分跟扣分都是用倍數計算的此刻，想化逆為順，七號人得更稟持初心，暫且放開那些過度複雜的算計，只要動機是善的，寧可你誠實，也更好過那些花俏的話術跟應對，此時的你，需要更安穩的情緒，才能展現最多的智慧。

工作／學習狀況：在專業上會被交付許多不合理的任務，或是得承受他人的情緒壓力，找麻煩、講不聽的人不少，甚至你可能會發現，他們根本不知道自己在說什麼呀～

無論你做得再好，都不能忘了溝通在本週期是最首要的任務，如果你只是專注在事的處理，卻忘了對外好好說明，那麼這段時間就算把事做好，還是很難避免惹得一身腥，七號人得準備好很多的耐性，來面對這需要一次、一次、又一次的重新說明、重新整理，同時也會需要讓界線更明確，不厭其煩的告知對方「這個真的不行」或「這個你要自己處理」，能做好這些，才可以讓專業的成果有空間可以展現，努力不想被淹沒在口水裡的話，勢必得多準備點口水應戰了。

愛情：對單身者來說，本週期會出現的機會，都是些需要拯救的人，或許對方剛失戀、或許正困於某段戀情、另個狀態中，無論如何都是來討救兵的，但若你又下意識的覺得「那我就要救他、只有我能救他」的話，一切就會讓人很遺憾了；因為這的確會是個機會，可是卻不是你來救，你得先救你自己才行，這是命運的考驗呀～

如果你能守好這個界線，單純只是等待、存在、陪伴，不讓自己捲入太多，才會讓這個半壞不好的桃花，不要直接變成爛桃花，可以有體質轉變的空間，留住這個機會才有正面意義。

有伴侶者在關係中，可能正看見伴侶的受困，你很希望可以幫點忙，卻發現自己使不上力，事實上如果用力過多，那對方的反應也會讓你懷疑人生，因為越幫、對方好像就越一蹶不振，兩人的狀態也無法往更正面發展；比起做什麼，七號人更該學習的是不做什麼，等待，並且讓對方知道自己隨時都在，但不做多餘的努力、也不幫對方承擔他該承擔的責任，練習把手收回來，才是讓這段戀情在本週期減少爭吵、讓對方在關係中恢復自信的做法。

你在其中也會看到自己「覺得不多付出，就害怕不會被愛」的不自信，是個深刻需要看見自己的練習，請務必保持客觀與理性。

訊息指引：Nature+Fluorite

找回內在的平靜，得順流，讓內在回歸寧靜的秩序，

我們才方能看見自己，所有關於更好明天的指引，

正在等待你選定後，按下按鈕前進。

生命靈數8

整體運勢：運勢順轉，八號人自己也能感覺到「可以開始做點什麼了」的態勢，短期內出現的某些謊言、不明確的事情終於到了終點，更很可能是八號人自己也覺得是時候了，終於可以（或願意）主動去查證、釐清，無論如何都會比之前活得更神清氣爽，因為那些卡在一半、不上不下的事，終於都塵埃落定，有個段落；

也會因為挪出實體時間、位置、或心情終於放鬆有餘裕，而能有多方面的進展，與人的溝通取得更多共識，三月會是個變動很多、有很多事可忙的週期。

工作／學習狀態：三月的你，雖然工作跟學習上，部份還是膠著、停滯無進展的，但是那些都已經是擺明的事實，對八號人來說，也看懂了這局的停擺並非主要是自己的責任，或非一己之力可以推動，因此終於能夠放下，把這些努力很久卻無反應的戰場先放下，去另拓一個新的開始；

不管是要開始新提案、新的合作，在三月的機會都不少，要提醒八號人，別被自我設限給框住了，若你真有興趣，本週期出現的選項都是可以複選、同步進行的，對你來說，時間配置就會是主要的工作，只要能做好計畫，通常就可以把這些機會都穩穩抓牢，多線併行。

至於某長期無效的事務，尚未終結，只是需要暫停滿長的時間，無須費神，也無須失望，就先放著吧！

愛情：單身者在條件設定上，若能開始務實，那麼本週期則很有機會找到合適的對象，從頭開始培養一段新的戀情，

如果你的狀態是有過去戀情的，也適合做個總結，告別、終結、釐清自己在關係中為何會失敗的盲點、都對於「看見適合的對象」是有幫助的。

因為生活中本來就有不少機會了，但過去很長一段時間，都受限於你的想像而未能開始，如果期待擺脫單身，那麼這樣的自我整理是必不可少的。

你會發現機會比想像中的更多、且近。

有伴侶者在關係中進入一個新的階段，就得看看你之前為此努力了多少了，如果之前都有努力於交付弱點，跟對方有更多真實的互動、而非只是展現某個特定面向、刻意營造的形象的話，那麼這段時間應該是由靜轉動，開始有生機的時期；

如果之前已經忽略很長的時間，只讓關係維持表相，卻沒有更深刻的往來的話，延續上個週期的發展，關係就必須更往終結之路邁進、完全終結了。

無論是結束，或是讓舊的修復，都是轉往更好的開始，請謹記這一路練習的經驗，並持續落實在後續，才是當下最該專注的方向。

訊息指引：Intention+Angelite

一切安好，我們適合離開原地，到你更想去的任何遠方，

哪兒都好，只要別還在這裡，我們該往明天或後天前進。

生命靈數9

整體運勢：以靜制動，需要有更多的耐性來應對的三月，或許九號人已經看見事情開始有轉機、有明確的走向、開始往正向推進跟翻轉，雖然正面，但九號人免不了容易因為這些「終於開始動了」的態勢，想趁勝追擊；

但這些看似積極的行動，其實常常會讓原本終於順轉的事情又慢下來，別忘了之前是怎樣按耐、怎樣自制、怎樣的不控制，才換來眼前這一點點推動的，如果你都沒忘，那現在，你知道的，比起做什麼，還是坐回原地把小手放好，就是對自己最大的幫忙。

你期待的的確不遠、很近，但別打其他主意，切莫因為想要更快而追，才是讓事件順轉之道。

工作／學習狀況：在專業上能得到成就感，相應的報酬，相較起年前的忙碌，這段時間是較空閒的時期，對於調節機制比較沒那麼靈活的九號人來說，就如上述，其實很容易就沒事找事做，然後加分不成反扣分，所以如果你希望三月的工作順利，那就放心的閒下去就對了；

該有的正面報酬、聲譽上的加分不會少，不需要多做「更多」的努力來換，金錢收益、工作成效，其實都是輕鬆入袋，別忘了你剛走過努力付出的週期，如果真要努力，那就努力放鬆吧！

只要做好該做的、多安排休息的時間，你的工作跟學習品質就會更好，這樣的「鬆」就會幫你帶來豐盛跟成就感。

愛情：單身者可以隨著春天到來，看到一些向你示好的人，他們的態度都是主動、友善、明確的，如果真有興趣的話，不妨試試多互動，但不建議一腳跨進、太快做決定，因為這些機會雖多，質感可能也不差，但還是有點雜質，只能說是中等選項，若真要進入正式關係，則還需要磨合跟更多的「看清」，感情選擇也是有賺有賠，你必須先有全盤了解之後再進場，才會妥當。

對象有可能以遠距方式出現，樂於經營社群網路者，機會可能會更多。

有伴侶者，在關係中，是一段能享受對方付出的週期，若你在之前一段時間，都有聽話，讓出一些空間給對方表現，不批評、不介入、不多做，就單純讓對方好好的思索、實踐的話，那麼你會在三月發現對方開始動了、或做得更有樣子了，這些都是你這段時間「努力無作為」所帶來的正面成果；

當然這些都是初期好轉而已，你別急，別急著又要快點告訴對方你好開心、或是因為對方做得不錯，就想要給出更明確的指令，不然你就會發現一切再度失控，對方又開始聽不懂人話了。

保持距離，保持冷靜，坐著看就好，不要輕舉妄動，就能讓這段美好時光持續延長，當然，若你之前都沒有做到的，上面的做法你就得快跟上了，保留舞台給伴侶表現，別太能幹，就是你在關係中最該做到的練習。

訊息指引：Partnership+Hematite

與他人同行的路上，你得如單獨般的前進，

保持交流，不忘了旁人，但也別靠得太近，

他是仍他，你還是你，別逾越份際，

非獨舞，也非指揮，生命是協奏曲。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。