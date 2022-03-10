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笑裡藏刀最傷人！哪些生肖今年容易遇上笑面虎

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笑裡藏刀最傷人！哪些生肖今年容易遇上笑面虎(圖片來源：Shutterstock)
笑裡藏刀最傷人！哪些生肖今年容易遇上笑面虎(圖片來源：Shutterstock)

人心隔肚皮，知人知面不知心，笑裡藏刀最傷人。在虎年裡，你將會遇到好運，貴人連連？還是容易遇到工於心計的笑面虎？科技紫微網要為大家分析今年容易遇上笑面虎的生肖，好讓你有所防備，遠離小人，親近貴人，現在就快來看看吧！

生肖虎
衰事上門，小人作祟
本命年值太歲，好運被壓抑，有小人靠近之凶運。與人相處互動太過直接，說話直白不妥協，最易招來人際衝突。一些人看似對你笑臉相迎，在你面前盡顯柔善，實則笑裡藏刀，背後使壞，到處散播你的是非。所以切勿輕信表象，與人往來別急著掏心掏肺，更要遠離表裡不一的人，多與話少、做實事的人交往。

生肖蛇
易惹口舌，遇人不淑
今年運勢多處於低窪之境，人際關係易出現問題。特別要注意表達、聊天時容易禍從口出，因此切不可說話任性不計後果，小心遇上笑面虎；也不要把私密事四處與人訴說，特別是感情之事。真正能夠給予你安慰與鼓勵的人是你自己，寄望於人多會遇人不淑，不僅得不到安慰，還易陷入是非漩渦。

生肖猴
阻滯頗多，人際混亂
人際運不彰，常遇紛紛擾擾、剪不斷理還亂之事。今年的你又對於結交朋友特別熱衷，四處散播善意，卻常常得不到好的回應。對你的善意熱情回應的多是笑面虎，明裡一套，背地裡又一套，讓你陷入困境之中。此年交友須謹慎，對於那些主動投懷送抱、熱情過度的人要特別小心。若不加提防，易被人利用，交友不成反受傷。

生肖羊
輕信於人，身陷險境
今年你對錢財的追求慾望頗強烈，在投資理財上易因輕信於人而讓錢財受損。錢財取之有道，尋求專業人士的協助，比道聽途說要穩當得多。如果有人熱情為你獻計獻策，對你的投資理財計劃指指點點，你得提高警覺。這些人多是笑面虎，出於眼紅嫉妒，給你的主意多半都是在害你。切記：投資理財須謹慎，勿偏聽偏信。

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