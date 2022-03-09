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這些生肖婚前愛玩，婚後懂得保持距離！

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這些生肖婚前愛玩，婚後懂得保持距離！(圖片來源：Shutterstock)
這些生肖婚前愛玩，婚後懂得保持距離！(圖片來源：Shutterstock)

進入婚姻的人，除非骨子裡就是老實人，否則就必須拿出相當的自制力，才能避免婚姻受到不適當的干擾。話說，有哪種人是天生具備感情大智慧，能分清婚前婚後應該劃清界線，因此多能享有幸福家庭呢？科技紫微網帶你從生肖的角度來了解。

生肖虎

感情多姿，自有分寸

可謂是「人不痴狂枉少年」的代表，不會放過風花雪月的美好。你若說他們感情世界太精采，他們可能會回答﹕「不多認識些對象，怎麼能挑出最好的終身相伴？」

尤其是農曆一月和七月出生的生肖虎，婚前可能會一再玩出新高度，甚至留下花邊與爭議。但婚後他們就彷彿重新投胎做人，嚴守分際，這絕對是內行人中的高高手啊！

生肖猴

善於比較，尋覓最愛

對於感情較缺乏定性，往往要經歷幾段戀情後，才能摸索出相處的藝術；特別是曾經受過傷害的生肖猴，更會小心翼翼尋覓。所以從外人看來，他們的感情世界不單純，但其實他們是擔心太早定下來，以後會悔不當初。

在此要特別提醒農曆三月和九月出生的生肖猴，需要在人海中多磨練，才能練出識人的眼光。這樣最終選定的對象，就能放心相守了。

生肖羊

百裡挑一，不願錯過

較容易表現出感情機會主義。交往的對象眾多，除了想要玩得開心以外，其實也帶有想要長期貼身觀察的心態，在尚未宣布最終選擇之前，有著單身的金鐘罩加持，你情我願，誰能評判對錯是非呢？

而在農曆五月和十一月出生的生肖羊，我行我素的特質更強烈，自認只要守住道德或法律底線，無需在乎眾人眼光。對於結婚對象，他們則是疼愛有加，令人稱羨。

生肖蛇

多多益善，優勝劣敗

容易受誘惑，且會不自覺把陌生對象的感情昇華到濃烈階段，常忘記自己已有交往對象。他會說服自己：有競爭才會精銳盡出，適者生存看似殘酷，卻能留下最好的結果。



特別是農曆六月和十二月出生的生肖蛇，眼光更高、胃口更大，對於婚前的交往，傾向多多益善，寧可誤殺，不能錯放。好在他們婚後能接受最終選擇，不輕易變動。

婚前究竟該把心思放在玩樂，還是以結婚為前提，嚴肅以待？這個問題並沒有正確答案。不管如何，結婚畢竟是轉換了身分，心態也得跟著調整。祝福大家在婚姻生活裡都能擁有幸福！

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