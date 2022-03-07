心動藏不住！12星座暗戀時的「小動作」大公開

暗戀是一件既朦朧、又有點美好的事情，讓人心動不已，卻又患得患失。此時，你的心上人會不會也正對你有好感，偷偷暗戀著你呢？現在就跟科技紫微網來看看12星座暗戀你的時候，都會釋放出哪些信號！

火象星座

白羊座：一定要大聲告訴你。

獅子座：一定要表現我自己。

射手座：一定要找你一起玩。



火象星座在喜歡的人面前，就是很簡單的孩子心態。他會很愛調侃你，不停開你玩笑，其實他只是想要讓你反擊他，跟他有說有笑。另外，火象星座一旦喜歡一個人，會有意無意展示自己的優勢，例如自己經常健身、或收入還不錯……等等。如果他們經常在你面前這樣包裝自己，甚至吹噓自己，那他們的真心已經表露得很明顯了。



如果你實在沒辦法確定，那麼還有一招，就是看他的朋友對你的態度。比如，看到你們在一起的時候，如果他的朋友會起鬨，不用懷疑，他十之八九是對你有意思。

土象星座

金牛座：想念你，但我忍耐。

處女座：想聯絡你，但我忍耐。

摩羯座：想跟你告白，但我忍耐。



說到忍耐，土象星座的三位選手一定榜上有名。普遍傲嬌、悶騷、低調、保持神秘。因此，你只能從一些隱密的小動作來判斷，例如他們也許會開始關注自己的形象，他是否比以前注重外貌？大家聚在一起的時候，他會不會自然的看向你？你找他聊天，他是不是願意接話，而不是發「洗澡卡」打發你？



由於土象星座都比較務實，如果不是對一個人有意思，他是不會浪費太多時間在這個人身上的。同時，他也不願意拖著別人，讓別人在他身上白白投下時間。

風象星座

雙子座：喜歡你，我就投其所好。

天秤座：喜歡你，我就製造機會。

水瓶座：喜歡你，我就欲蓋彌彰。



風象星座很聰明，感情方面的技能幾乎都能無師自通。他們不像火象那麼勇猛衝動，也不像土象那樣被動悶騷，而是會找到一個相對平衡的位置，既不失自己的體面，又能反向吸引對方。



當風象星座暗戀一個人，最直觀的表現就是很喜歡找你聊天，會透過各種管道瞭解你的喜好，並對症下藥，投其所好。比如，他們會與你分享歌單，或者藉著節日、天氣等開場白來跟你搭訕。如果你發現最近他的動態都很合你胃口的時候，要注意，他很有可能在等你找他聊天哦。

水象星座

巨蟹座：為愛情噓寒問暖。

天蠍座：為愛情事事都管。

雙魚座：為愛情無孔不入。



當你被水象星座暗戀時，他們會明中暗裡、無微不至的關心你的生活起居。小到多喝熱水，大到提醒你換季該換保養品、早晚保暖顧身體，體貼細心到讓你覺得比管家還到位，莫名製造了一種曖昧的氣氛。



不過，由於水象星座本來就比較懂得關心人，對朋友也很好，經常被人吐槽是中央空調，所以如果你不確定他只是把你當普通朋友還是對你有意思，你可以試試聊一聊自己最近在社群網站發表的內容，看看他知道不知道你在說什麼。因為水象星座喜歡一個人，一定會經常留意你的留言，是不是偷偷喜歡你，那就一目了然啦！

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