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谷底翻身！3月財運爆發星座TOP5：第二名追求財富事半功倍

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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生活中受到物價上漲的趨勢，不得不改變自己的生活消費模式，不只要節流，還得懂得開源，尋找並增加更多財富收入的機會；同時受到國際衝突情勢的影響，投資方面可能突然受到影響，來不及收手的，不妨利用3月份的財運，為自己再創新的機會。凡事不變的，就是凡事都在變，所以切記不能守舊，天助也要自助，若沒天助，更要自助，機會在自己手中。

TOP5：獅子

獅子座本身就很有自信，在3月份只要保持樂觀且自信的心，在偏財運上會有很大的影響力。此時對事情只要別太過執著，試著讓思路更佳清晰，懂得辨別真偽，並靈活運用資金，在投資理財方面，可以獲得不少財富。若是有打算投資加盟或是與人商業合作的，會有不錯的機會，只要善佳利用團體的力量，將團體利益化，會有可能為自己及他人，賺到更多的財富。

TOP4：天蠍座

天蠍座處事很冷靜，也懂得掌握機會，在3月份的財運顯著於偏財運方面，因此可以好好研究各種投資或機性的財務，特別是需要腦力分析的產業，好好運用自己的先天直覺與3月份的運勢，有機會在這偏財上得到不少獲利。而需要財務資金的，有機會遇到金主，只要冷靜與對方溝通，並分析情況給對方了解，容易得到不少的贊助金。

TOP3：雙子座

雙子座頭腦靈活，善於在各個團體中交際人脈，在3月份的事業運受到木星與金星的幫助，貴人運增加許多，可得到賞識、提攜或幫助，事業及工作方面的表現更為突出，財富收入自然增長不少，有加薪或業績成長的空間。此時在人際關係上，可適時的展現自己的才華與創作力，特別是想找尋感情另一半的人，有很高的機率可吸引到富二代的眼光，讓你少奮鬥好幾年唷！

TOP2：水瓶座

水瓶座很有自己的想法，懂得為自己創造財富，在3月份追求財富的過程，能體驗到事半功倍的效果。想法與溝通更為敏捷，金錢的累積也更快速，在給予他人幫助的同時，對方也可能回饋更好的賺錢管道，是個利人利己的雙向機會；在資金的借貸，能更優惠的方式得到，也更為順利。除了本業財富能有所增長，副業的成長也看得見，把握這個月的運勢，有望為自己增加更多財富。

TOP1：雙魚座

樂觀活潑的雙魚座，率真外向再加上寬大的心胸，到了3月份時，人際關係給了不少的幫忙，不僅懂得自我充實，再配合良好的人際交流，財富除了是自己給自己，也是別人贈與的機會。事業工作上日漸增長的貴人運，不只增加自己的財富，還可能連帶穩定家庭的和諧，讓生活也更為和樂富足。此外也受到太陽影響的關係，行為處事更加積極，更懂得創造更多財富收入的管道。

偏財運 獅子 運勢 星座運勢

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