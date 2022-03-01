唐綺陽問最想要身邊有哪星座？ 網推1星座：可當工作神隊友

有些人認為星座很準，對不同星座的人會有特定印象，比如說「摩羯座是工作狂」、「巨蟹座很顧家」等等，不少人也會熱愛看星座學，甚至成為交男女朋友、做朋友的參考依據。日前國師唐綺陽在臉書詢問網友「如果可以選，你願意『身邊都什麼星座』」？對此，網友回答超熱烈，貼文飆破3000則留言，網一致認同1星座最適合當朋友。

唐綺陽在臉書拋問「如果可以選，你願意『身邊都什麼星座』」？她指出，身邊都是天秤座很不錯，因為他們的猶豫不決可以由我來決定，只要不要混太熟，天秤都很好相處，但如果交情熟了之後，會覺得天秤是「宇宙第一怪」，她幽默表示「這只是個人想法」，沒想到網友認為「處女座」才是最適合當朋友的星座。

許多人留言回應「朋友都處女座好像可以」、「雖然處女座很龜毛，但我很享受被他們服務的感覺」、「處女座很會照顧人，雖然毛很多，但有一定的距離感就比較沒事」、「處女座講話很實在」、「處女座絕對首選，在工作上完全神隊友」、「處女座朋友真的超扯，什麼事情都要做到最完美，朋友群有處女座完全可以當寄生蟲」、「好朋友和同事都是處女座，重義氣，做事實際有條理，讓人感到安心」。