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唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人運 雙魚財運來自這方向
【唐綺陽星座運勢週報2/28-3/6】
重要星象：金火衝刺，水土合相，火冥合與金冥合，日木合相，木星移動速度快。
金火衝刺，思考工作的意義，做出調整與改進，感情方面有更務實的考量。水土合相，想法容易悲觀，面對事情有危機意識、更加謹慎。火冥合與金冥合，諸多事情進入新篇章，與極端之人保持距離以自保。日木合相，以正向的能量引導他人，遠眺未來。木星移動速度快，出生星盤有行星13-16度者，放大樂觀與開放的影響。
工作注意：金牛、獅子、魔羯、水瓶
金牛：做好事先協調，避免各行其是
獅子：有貴人運，多向人學習討教
魔羯：欲速則不達，耐心等待時機
水瓶：時機未到，用長遠的角度看待未來
桃花注意：牡羊、巨蟹、處女、天秤
牡羊：有想談戀愛的心情，避免太過投入
巨蟹：感情上的信任感很重要
處女：理清自己，別把同情當愛情
天秤：感情順遂，相處上更契合
財運注意：射手、雙魚
射手：別太冒險，走保險路線
雙魚：財運來自年輕、新穎的方向
健康注意：雙子、天蠍
雙子：生活及飲食要平衡
天蠍：小毛病不斷，應調整生活習慣
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