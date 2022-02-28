唐綺陽星座運勢週報：獅子有貴人運 雙魚財運來自這方向

重要星象：金火衝刺，水土合相，火冥合與金冥合，日木合相，木星移動速度快。

金火衝刺，思考工作的意義，做出調整與改進，感情方面有更務實的考量。水土合相，想法容易悲觀，面對事情有危機意識、更加謹慎。火冥合與金冥合，諸多事情進入新篇章，與極端之人保持距離以自保。日木合相，以正向的能量引導他人，遠眺未來。木星移動速度快，出生星盤有行星13-16度者，放大樂觀與開放的影響。

金牛：做好事先協調，避免各行其是

獅子：有貴人運，多向人學習討教

魔羯：欲速則不達，耐心等待時機

水瓶：時機未到，用長遠的角度看待未來

桃花注意：牡羊、巨蟹、處女、天秤

牡羊：有想談戀愛的心情，避免太過投入

巨蟹：感情上的信任感很重要

處女：理清自己，別把同情當愛情

天秤：感情順遂，相處上更契合

射手：別太冒險，走保險路線

雙魚：財運來自年輕、新穎的方向

健康注意：雙子、天蠍

雙子：生活及飲食要平衡

天蠍：小毛病不斷，應調整生活習慣