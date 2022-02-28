3月星座塔羅運勢：射手拓展人脈，金牛友情助陣

跟隨雙魚座新月的腳步拉開3月的序幕，過往的辛苦能否雨過天晴？在這個月裡12星座會收穫哪些好運，又該避開哪些危機？科技紫微網結合塔羅牌為你帶來指引，希望幫助大家內心富足，珍惜此刻！

牡羊座

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塔羅牌：錢幣皇后（逆位）

本月塔羅給牡羊的啟示是「承擔」。本月對你們而言最重要的事情就是要樂觀一點，迎難而上。月初一切都在掌握之中，但中旬之後會陸續發生一些事情，打破這種平衡安穩的狀態。對待工作和情感問題上有點小小的逃避心理，貪圖享樂。如果你想要重新找回充實又安心的感覺，請拿出你的自信，做你該做的事情，相信你可以處理得很好。



3月事件預測：

1、工作中認識工作或經濟能力不錯的異性。

2、戀愛中的人因金錢危機引起矛盾。

3、主管肯定你的個人能力，為你安排新任務。

4、更加注重外表，忍不住花大錢。

5、投資上有虧損傾向，但只是一時的。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

金牛座

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塔羅牌：聖杯ACE（逆位）

本月塔羅給金牛的啟示是「溝通」。稍顯低迷的愛情際遇、按部就班的工作內容等，讓你們感到心浮氣躁，渴望生活能有一些新的體驗。如果不儘快調節這種浮躁情緒，可能會影響後續做決定的判斷力。有時間就找朋友聊聊天吧！總會有人理解你，溫馨的溝通和陪伴會為你補充能量，使你們能用更積極的狀態去面對挑戰。



3月事件預測：

1、單身者情緒不穩定，與曖昧對象劃清界線。

2、與父母或長輩有較為深入的交流。

3、和另一半的溝通存在問題，可能會冷戰。

4、計劃來一場所走就走的旅行。

5、一筆原本要支出的款項被存了下來。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

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塔羅牌：倒吊人

本月塔羅給雙子的啟示是「傾聽」。這個月能量充足，在目前的工作或課業上更有衝勁和決心，在這種專注的態度裡，工作效率會有明顯的提升。只是需要注意，可能出現意料之外的僵局，尤其是在溝通上，有些固執己見，難免碰壁。想要更加平穩的發展，就需要你們的主動，控制好情緒，多聽聽周圍的聲音。



3月事件預測：

1、認識了不錯的對象，但你表現很被動。

2、戀情穩定，但也感受到無形的壓力。

3、工作專注，受到主管的表揚。

4、與人合作出現摩擦，有點賭氣。

5、自由職業者收到一筆訂金或尾款。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

巨蟹座

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塔羅牌：女祭司

本月塔羅給巨蟹的啟示是「活力」。最近常覺得有些悶悶不樂，比起融入團體，更喜歡按部就班過好自己的生活。尤其是對待感情的態度比較被動，哪怕是遇到了不錯的對象，也只是抱著順其自然的佛系心理，懶得去爭取。這樣的態度可不行喔！趕快打起精神來，多一分主動就多一分改變的能量，未來收穫可能超乎你想像。



3月事件預測：

1、有人幫你介紹對象，但你不感興趣。

2、戀愛中的人有冷戰的可能。

3、工作按部就班，任務都能按時完成。

4、睡眠良好，讀書品質得到提升。

5、直覺靈驗，在投資上頗有收益。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

獅子座

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塔羅牌：權杖騎士

本月塔羅給獅子的啟示是「耐心」。局勢大好的一個月，即使面臨挑戰仍躍躍欲試，毫不膽怯。月初你們會有一個很好的開始，但也容易萌生放棄的念頭。例如下定決心要減重，但堅持了幾天就半途而廢。想要完成某件事情，最好還是不要為自己找藉口，更不要想著等別人來幫你。缺少耐心與毅力，會讓你的發展受到限制喔！



3月事件預測：

1、遇到一見鍾情的人。

2、戀愛中的人重拾往日激情。

3、被安排接手一個新的工作任務。

4、玩心大，難以定下心來學習。

5、被厲害的專家說動，跳進消費陷阱。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

處女座

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塔羅牌：教宗

本月塔羅給處女的啟示是「謙卑」。你在各方面的表現有點強勢，總想讓自己處於領導地位，對他人感到不滿，輕易否定對方的想法與建議。對待感情問題也是如此，時常會感到委屈，覺得這種愛情不是自己想要的，甚至輕易提分手，這樣容易讓幸福流逝喔！最好把姿態放低，謙卑一點，溫柔一點，說不定就能擁有完全不一樣的命運。



3月事件預測：

1、被長輩介紹相親對象。

2、戀愛中的人在父母的催促下開始談婚論嫁。

3、職場上遇到為你指路的貴人。

4、業績壓力讓你感到煩悶。

5、有被朋友或親人借錢的可能。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

天秤座

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塔羅牌：聖杯六

本月塔羅給天秤的啟示是「挑戰」。身邊的人覺得跟你相處很舒服。單身者很適合多多物色對象，或請朋友幫忙介紹，擺脫單身的可能性很大。戀愛中的人有種如魚得水的甜蜜感。除了感情，工作、投資、也都有不錯的進展。在這種時候，只貪圖安逸是很可惜的，去挑戰一些更難做到的事情，才能得到更多的收穫。



3月事件預測：

1、單身者意外遇到老朋友或者舊情人。

2、戀愛中的人與另一半順利訂婚或談婚事。

3、主管有給你加薪的打算，好好表現。

4、收到別人贈予的禮物或意外之財。

5、想要做點有風險的投資生意。



幸運眷顧指數：★★★★★

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

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塔羅牌：愚人

本月塔羅給天蠍的啟示是「認真」。最近受到一些指責和批評，但這沒有打倒你們，反而讓你們清楚地認識到自己的不足。若是太過安逸，沒有真正進行改變，可能會造成更大的損失喔！在做決定的時候，先不要考慮報酬率高不高，像愚人一樣無所畏懼，所有事都認真看待，勇敢去冒險，你就會發現自己的成長。



3月事件預測：

1、結交到玩得來的朋友。

2、因為冷落另一半被指責。

3、工作上誤打誤撞完成了一個訂單或任務。

4、讀書時很貪玩，注意力不夠集中。

5、賺錢靈感迸發，但不要魯莽行事。



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

射手座

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塔羅牌：戀人

本月塔羅給射手的啟示是「謹慎」。本月運勢明朗，有利於確定與人際關係、專案合作相關的計劃，可能會參與相關的社交活動，也有利於在朋友的介紹下認識不錯的異性，或簽下某個大單，朋友就是你的大貴人喔！工作上有機會解決某些長期存在的問題，若面臨兩難的選擇，請給自己一些冷靜思考的空間，謹慎做出選擇。



3月事件預測：

1、遇到還不錯的異性，但對方可能只是想玩玩。

2、與另一半開始同居生活。

3、職場上得到有效助力。

4、有患得患失的傾向，難以靜心學習。

5、社交活動頻繁，費用支出較多。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：隱者

本月塔羅給摩羯的啟示是「堅定」。最近感受到明顯的辛苦與壓力，與他人的互動中需要多做一些讓步，但讓步之後都還算順利，也不會讓你太難受。另外最近做決定的時候，要堅定自己的想法，不輕易被他人的意見左右，少一點自我懷疑，可避免災惑。隱者這張牌想提醒你，受到外界因素影響時，請務必及時調整、重建你的內心秩序。



3月事件預測：

1、認識到不錯的對象，可惜你狀態不太好。

2、與另一半少了許多分享慾，有點冷淡。

3、靈感大爆發，對工作有很多想法。

4、有機會被前輩指點，想通了一些事情。

5、消費慾望降低，省下了一筆錢。



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

水瓶座

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塔羅牌：寶劍ACE

本月塔羅給水瓶的啟示是「靈活」。這個月你們會擁有更多的自主權，工作上受主管器重、充分授權，是大展身手的好時機。但容易被一些小人搗亂，也可能會有意外狀況的發生，影響你的心情。如果不能保持穩定的心態，可能會賠上先前累積的一切。不妨靈活轉變策略，揚長避短，見招拆招，順利度過難關。



3月事件預測：

1、想追求幸福，卻又對認識新朋友興趣缺缺。

2、衝動之下對另一半說了一些不該說的話。

3、關鍵時刻靈機一動，為公司解決了某個麻煩。

4、職場上傳出一些與你相關的風聲。

5、得到了有力的小道消息，投資有獲益。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

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塔羅牌：聖杯九

本月塔羅給雙魚的啟示是「慷慨」。這個月整體走向還不錯，工作能力強，做事有計劃性，在交友與工作都能夠有很好的表現。所謀之事、所求之物雖有阻礙，但往往能在其他方面遇到意外之喜。有時某些行為舉止讓人覺得你有野心，不妨盡力展現慷慨的一面，對待另一半也是如此。試著對他人多一點體貼，就更完美啦！



3月事件預測：

1、有異性向你示好。

2、對另一半感到不滿，產生分手的念頭。

3、工作上有亮眼的表現。

4、喜歡對同事或戀人指手畫腳。

5、消費慾望不高，順利守財。



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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