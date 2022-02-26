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心理測驗／路上撿到皮夾長怎樣？ 測出自己的用錢習慣是什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
想像自己撿到什麼樣的皮夾，就能解析出用錢習慣是什麼。圖片來源／ingimage
想像自己撿到什麼樣的皮夾，就能解析出用錢習慣是什麼。圖片來源／ingimage

每個人的用錢習慣不同，有的人喜歡精打細算，也有人總是大而化之，認為還沒見底就好。日本網站「All About」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的用錢習慣究竟屬於哪一種類型。

請問：假設你撿到一個皮夾，那想像這會是個什麼樣的皮夾？

A 長皮夾

B 對折型的皮夾

C 迷你皮夾

D 連手機一起放著的腰包

選擇A長皮夾的你，用錢習慣是「愛怎麼花就怎麼花」。長皮夾有著相當大的容量，可以放非常多的金額，就像你拿著用不完的現金逛街，看到什麼就想買什麼，而從不擔心餘額還剩多少一樣。這樣的你，除非真的家財萬貫，不然最好維持記帳的習慣，才能避免自己浪費太多錢。

選擇B對折型的皮夾的你，用錢習慣是「花錢就像要你的命」。對折型皮夾實用、方便攜帶，而對折這個動作，會無形中加深你對這些錢財的所有權，讓你認為這些錢是屬於你的，反而不願意去用掉這些錢。太過吝嗇自然不是一件好事，比起緊守財富，不如想著用錢能換來什麼益處，有效地去活用錢財。

選擇C迷你錢包的你，用錢習慣是「精打細算」。迷你錢包的容量有限，若是帶著這個錢包，裡頭肯定以必要花費為優先，代表你雖然會為了目標而花錢，但碰到其他商品，你是一概置之不理。由於你強大的理性，讓你的理財習慣可說是最理想的，只要別忘記投資自己，就幾乎是無懈可擊。

選擇D連手機一起放著的腰包的你，用錢習慣是「貧富無常」。把所有的東西通通放在一起，雖然外出時十分方便，然而一旦腰包遺失，也等於裡頭的貴重物品也都通通消失。反映出你對錢財比較沒有得失心，假如沒錢了也會認為再賺就好，或是賺了大錢，也不會有特別的感受。

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