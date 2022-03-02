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增旺桃花運！2022年12生肖「迎接幸福」就靠這件事

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增旺桃花運！2022年12生肖「迎接幸福」就靠這件事(圖片來源：Shutterstock)
增旺桃花運！2022年12生肖「迎接幸福」就靠這件事(圖片來源：Shutterstock)

「桃花春色暖先開，明媚誰人不看來。」艷麗多姿的桃花，當然人人都愛囉！2022年你的愛情桃花是否已悄然開放？想要增旺桃花運嗎？科技紫微網現在就從五行的角度為你解析，提供具體有效的開運方法，讓你更快收穫幸福。

五行屬金的生肖：生肖猴、生肖雞

旺金生金，有效提運

生肖猴、雞五行屬金，適合佩戴黃金，或是黃水晶、太陽石、紫砂、朱砂等飾品，有利提升氣質，增旺桃花運。此外，多吃菠菜、黃瓜、海帶、西瓜、葡萄等，有利增強運勢。也可以多到咖啡館或氣氛柔和的小酒館小坐，喝喝咖啡、品品酒，也能有效提升桃花運，吸引優質桃花靠近。

五行屬木的生肖：生肖虎、生肖兔

多出門可旺桃花

虎、兔是五行屬木的生肖，適合佩戴綠幽靈、孔雀石、綠髮晶、橄欖石、翡翠、黑水晶等，以及各種木質飾品，能有效提升愛情桃花運。亦可多到鳥語花香的環境走走，比如森林公園、濕地公園、植物園、動物園等，有利邂逅浪漫愛情。多結交新朋友，也有利提升桃花好運喔。

五行屬水的生肖：生肖鼠、生肖豬

似水柔情，催旺桃花

五行屬水的生肖鼠、豬，適合佩戴白水晶、銀飾、櫻花石等，可有效提升運氣，化解煞氣，還能彰顯氣質，吸引到不錯的對象。平時可以多補充水分，還可以多喝蔬果汁，另外，到湖邊、小溪邊散步，以及游泳等等，都能有效提升桃花運，有機會遇到心儀對象。

五行屬火的生肖：生肖蛇、生肖馬

增強運動，桃花盛開

生肖蛇、馬的五行屬火，適合佩戴紅水晶、粉晶或是藍水晶，以及紅瑪瑙、五帝錢等，還可以到月老廟請紅線，能有效開運，為你帶來旺盛的愛情桃花運。此外，多與積極向上又講原則的人來往，可有效增旺運勢。學習投資理財、健身、戶外運動等等，能讓你有機會遇到有緣人，大大提升你邂逅愛情的機率。

五行屬土的生肖：生肖牛、生肖龍、生肖羊、生肖狗

平和氣場，桃花自來

生肖牛、龍、羊、狗五行屬土，適合佩戴玉石、黃水晶、紅水晶、銅錢飾品等，可平和氣場，提升能量磁場，讓你與異性相處更自然、融洽，有效催旺愛情桃花運。此外，多吃芒果、香蕉、花生、番薯等等，可調和身體能量，讓你容光煥發，吸引好桃花。有空到校園、郊外走走，或是到圖書館看書，也有機會邂逅良緣。

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