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桃花旺卻無法談戀愛！天秤、水瓶都上榜？

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桃花旺卻無法談戀愛！天秤、水瓶都上榜？(圖片來源：Shutterstock)
桃花旺卻無法談戀愛！天秤、水瓶都上榜？(圖片來源：Shutterstock)

大家有沒有這樣的經驗？看到運勢老師說某些星座桃花運旺，因而滿心歡喜的期待著愛情到來，結果卻一再失望。這到底是什麼原因呢？科技紫微網現在就來盤點2022年的哪些星座，明明桃花運還不錯，但「就差一步」而難以擺脫單身，快來看看誰上榜？

處女座

處女座今年桃花算是比較多的，在各種場合都能認識不錯的對象，沒有意外的話，應該會有不少戀愛機會。可是處女座對待感情多半較為謹慎和保守，尤其當你們習慣了自由自在的獨處模式之後，就會越來越難以敞開心胸迎接新戀情了。

很多人說處女座眼光高，這說法還真不冤枉。即使出現了不錯的人，處女座仍傾向於等待對方先來靠近。就算有人主動接近，你們也會再三評估，看看兩個人是不是真的合適。這樣漫長的考察期，等於是活活把各種潛在的戀愛機會扼殺在搖籃裡了。

天秤座

天秤座今年身邊有不少優質桃花，但是對於有「選擇障礙」的天秤座來說，桃花越多，越不容易脫單。因為你們常在兩個甚至幾個對象之間搖擺，比較來比較去，最後可能一個也留不住。

其實很多追求模式都是如此：釋放好感信號，獻獻殷勤，若沒有進展，就換下一個目標。這種有點衝動、有點灑脫的模式，對天秤座是比較不利的。如果說處女座是敗在考察期太長，那天秤座則是輸在選擇期太長。桃花盛開時不肯出手，只能在凋謝之後才後悔莫及了。

摩羯座

走入人群，展現自己的魅力，並多認識不同的人，桃花自然來臨。只不過，摩羯座對戀愛的渴望似乎一直都有點薄弱。有些摩羯座可能會反駁：「不，我很想談感情啊！哪裡薄弱了？」這時就要先反省一下，你們是不是把大部分的時間心力都放在工作或興趣上呢？

摩羯座在忙碌的時候，幾乎都會把戀愛雷達緊緊關閉，哪怕桃花滿天飛也視而不見。這樣怎麼可能順利談戀愛呢？而且摩羯座個性裡還有另一個大魔王——被動、不坦率，遇到喜歡的人時，明明有七分心動，卻只表現出三分，戀愛的機會當然就會被拒於門外啊！

水瓶座

水瓶座天生桃花還不錯，今年人氣依然不減，而且桃花的品質算是在水準之上。但要發展成戀人關係就差臨門一腳，怎麼回事呢？追根究底，還是因為水瓶座的心太難捉摸，很容易因為某個瞬間而喜歡上一個人，之後又很快冷卻。

遇上了真心喜歡的對象時，比起不願變通的摩羯座，水瓶座其實會稍微收斂自己的性格，主動去接近對方。但是沒過多久，你們就會恢復本性。此時對方會覺得水瓶座變幻莫測，似乎沒有把自己放在心上。因此，戀情就很難繼續發展下去。

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