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告別烏煙瘴氣！這些命格2022年走旺運

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告別烏煙瘴氣！這些命格2022年走旺運(圖片來源：Shutterstock)
告別烏煙瘴氣！這些命格2022年走旺運(圖片來源：Shutterstock)

你心中期待的2022是怎樣的一年？過往的辛苦與迷惘，到了2022年是否能撥雲見日呢？科技紫微網現在就來點名，在2022年會有哪些命格能夠告別烏煙瘴氣、旺運不斷！

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命宮七殺：一掃陰霾，機會顯現

前一年經歷了動蕩與風雨，今年將有希望迎來春暖花開。表現的機會逐漸浮現，正是穩中有升的運勢。雖然前期辛苦，須耐住性子處理棘手事務，並可能遭遇較大的人際衝突。但是好運勢的後勁頗大，只要能扛住前期的壓力，之後就會越來越順，有機會一展才華。

命宮天府：人脈廣闊，收穫頗多

經歷了過去一年平地驚雷的運勢，今年將步入頗為平順的年份。以往積累的人脈將有機會派上用場，當你面臨困難重重、壓力爆表之時，多能獲得貴人相助。不只如此，圓融的人脈將為你打開通往成功的大門，是有利借力使力的一年。經營好人際關係、運用資源，你將收穫頗豐。

命宮太陽：迎來曙光，喜事連連

告別了前一年的迷茫與低沉，今年你將迎來溫暖的運勢。是人緣旺、運道旺、諸事多明朗的年份。如果說你去年諸事不順，常有求而不得的遺憾，那麼你在2022年多會心滿意足、福氣滿滿。越是知足、能堅持，越能感受到此年的旺運，而且還常有意外驚喜降臨。

命宮天同：一別困頓，實力盡展

過去一年的困頓與無力終於消散，2022年將會是你大放異彩的年份。以往積累和沉澱的能量，將有機會爆發出來，有一鳴驚人之旺運。今年正是大膽秀出自我的時期，實力易被看到，掌聲與榮耀也將接踵而來。逢此運切忌自我設限，應放開手腳展現實力，將能創造無限可能。

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