聽新聞
test
0:00 / 0:00

3月4日「龍抬頭」是轉運好日！4招教你引錢龍、旺事業

科技紫微網 / 科技紫微網
農曆二月初二龍抬頭！4招教你引錢龍、旺事業(圖片來源：Shutterstock)
農曆二月初二龍抬頭！4招教你引錢龍、旺事業(圖片來源：Shutterstock)

大家在農曆年前有吃尾牙嗎？既有「尾牙」，那麼有沒有「頭牙」呢？當然有，就在農曆二月初二(國曆3月4日)，而且這天又被稱為「龍抬頭」，想要引錢龍、旺事業選這天準沒錯，接下來科技紫微網帶你一起了解這個轉運好日子。

＃什麼是龍抬頭？

農曆二月初二，又稱春耕節、春龍節等，是民間的傳統節日。「龍」是指二十八宿中的「東方蒼龍七宿」星象，每到仲春卯月之初，「龍角星」就從東方地平線上升起，故稱「龍抬頭」。這個時間處於節氣的驚蟄、春分之間，是古代農耕文化對於節令的反映，象徵陽氣自地底而出，春雷乍動，雨水增多，春耕由此開始。人們亦將「龍抬頭」時節作為一個祈福轉運的好日子。

想在「龍抬頭」日轉運嗎？以下四招千萬別錯過喔！

一、頭牙

一年當中的第一個「牙」，就是農曆二月二日，因此稱為「頭牙」，是土地公「上任」的日子。想要在財富、事業上得到土地公的庇祐，就務必要準備具有吉祥寓意的貢品來參拜，像是發糕或蘿蔔糕，分別代表發財與好彩頭。做生意的店家在拜拜時，更別忘了蘋果、鳳梨、橘子等水果，各有平安、增旺和吉利的含義。

二、引錢龍

古人會在這天在屋外灑灰，一路延伸灑到屋內廚房水缸。這代表什麼呢？因為龍司水，而水能生財，這麼做是希望引錢龍入家中，帶旺家中的財氣。現代人則可以到土地公廟擲筊取財水，或是帶一些金融機構的水回家，裝在有魚圖案的圓形容器裡，並加入錢幣、寶石，放置於家中的財位，打造強旺的財富磁場。

三、理髮

農曆二月二日的其中一個名稱是「龍頭節」，此時進入仲春時節，雨水增加，被認為是天上飛龍造福人間、喜降甘霖的吉兆。為了因應「龍頭」，民間普遍認為在這一天理髮，能擺脫煩惱和憂愁，招來福氣。以現代角度來看，過年前理的頭髮，在過完忙碌的正月後，新髮型差不多也該到美容院修整一下了，以繼續保持清爽的形象。

四、祈福

對以農立國的古人來說，二月二日是相當重要的。皇帝為了鼓舞百姓們盡快投入春耕生產，會親率百官耕地鬆土，並祈求風調雨順，國泰民安。雖然現代社會百業興旺，不再以農耕為主，不過我們還是可以抽空到人多的地方走走，遙想數百年前君民一心，共同祈福的氛圍，並期許未來的事業也能有付出就有收穫。

【延伸閱讀】

風水補運神術占！扭轉困境必算

靈師鑒定，你將迎來轉運時機？

科技紫微網

土地公 雨水 科技紫微網

延伸閱讀

石門水庫剩40公分滿水位 調節放水桃園春耕供灌無虞

買房要拜誰？網友一致推「衪」超靈驗 哪裡拜有訣竅

拜完土地公轉身就逮獲通緝犯 警方：舉頭三尺有神明

威力彩頭獎開在台中大甲 業者開心拜土地公終於求到好福氣

相關新聞

谷底翻身！3月財運爆發星座TOP5：第二名追求財富事半功倍

生活中受到物價上漲的趨勢，不得不改變自己的生活消費模式，不只要節流，還得懂得開源，尋找並增加更多財富收入的機會；同時受到國際衝突情勢的影響，投資方面可能突然受到影響，來不及收手的，不妨利用3月份的財運，為自己再創新的機會。凡事不變的，就是凡事都在變，所以切記不能守舊，天助也要自助，若沒天助，更要自助，機會在自己手中。

3月生命靈數運勢分析：5號人被內外夾擊 7號人運勢開始翻轉

五號人在本週期的內外夾擊，大概不會是太好過的一段時間，對自己的要求太苛刻，看自己什麼都不順眼之餘，對於環境中一點點的風吹草動，都會變得更加敏感、神經質，也會覺得能抓住的機會、資源都很有限；因為你沒有善待自己，自然也很難寬待別人所犯的錯誤，當然引來口舌的機會就高於平常了，也容易說錯話、表錯情，讓原本該到手的好處進不來、或是打折扣，都是相當可惜的事。 三月份建議五號人，對自己放鬆點是沒問題的，當你可以寬容自己，先讓自己活得舒服一點，才能不因憤恨跟壓抑引發爭端，帶來生活中的平靜。

增旺桃花運！2022年12生肖「迎接幸福」就靠這件事

「桃花春色暖先開，明媚誰人不看來。」艷麗多姿的桃花，當然人人都愛囉！2022年你的愛情桃花是否已悄然開放？想要增旺桃花運嗎？科技紫微網現在就從五行的角度為你解析，提供具體有效的開運方法，讓你更快收穫幸福。

3月4日龍抬頭8大禁忌曝光 別脫口說「這2字」當心衰到爆

農曆二月初二是福德正神土地公誕辰，也是傳統節日「龍抬頭」。命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師提及這日子的習俗及8點禁忌，包括禁洗衣、動刀線、說「關門」等等，並且教導大家如何在當天「開運旺財」。

桃花旺卻無法談戀愛！天秤、水瓶都上榜？

大家有沒有這樣的經驗？看到運勢老師說某些星座桃花運旺，因而滿心歡喜的期待著愛情到來，結果卻一再失望。這到底是什麼原因呢？科技紫微網現在就來盤點2022年的哪些星座，明明桃花運還不錯，但「就差一步」而難以擺脫單身，快來看看誰上榜？

3月4日「龍抬頭」是轉運好日！4招教你引錢龍、旺事業

大家在農曆年前有吃尾牙嗎？既有「尾牙」，那麼有沒有「頭牙」呢？當然有，就在農曆二月初二(國曆3月4日)，而且這天又被稱為「龍抬頭」，想要引錢龍、旺事業選這天準沒錯，接下來科技紫微網帶你一起了解這個轉運好日子。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。