超級難伺候！跟「3大星座男談戀愛超累」愛上他們=活受罪

大家都說「女人心海底針」，殊不知有時候男生真的比女生還複雜難懂！百依百順地對他太「好」時，多數男人就會覺得索然無味而興致缺缺了。這就是男人的「犯賤」心理：你對他好他不以為然；你對他不太好，他反而時刻關注你... ...又或者，你的「他」難搞的點是在別的方面呢？

在親密關係中太難相處的魔羯男

魔羯男就像一套刻板的模具，什麼類型的事情，都會有他一套固有的解決流程，相當於照著葫蘆畫瓢，這種做事風格著實讓人感覺很刻板。可是轉念一想，有個公式一樣的經脈在那裡，遇到什麼事情就套公式，在講求效率的今天也不失是一種快捷的方式，這就是魔羯座的矛盾魅力。

和摩羯戀愛很累，是因為他們實際非常不善溝通的星座，從頭到尾都有一種，自己只是在一頭熱的感覺，就連分手的時候，摩羯都是若無其事的，這種落差感挺讓人心傷的。愛上摩羯男，是非常遭罪的一件事情。除了你要接受他們的沉默，去猜測他們的心思，還要知道摩羯是非常有想法，而且不會改變的星座，所以你必須學會妥協，或是熬到摩羯男想明白，意識到。

在親密關係中太難相處的處女男

處女男就像一朵美麗的鮮花，永遠都讓女人很討喜。謹慎細膩的處女男，能認真傾聽女人們慣有的絮絮叨叨，或者讓很多男人都深惡痛絕的逛商場，處女男都能大包大攬的拿下，為人服務是他們的宗旨。如此獨特的魅力，讓很多異性都很傾心，有了這樣的魅力想桃花不多都難！

跟處女座在一起，有種給自己又找了個爸或者媽的感覺，你這裡不對，那裡不好，你怎麼就不能懂點事，你要好好努力，沒事就嘮叨，你做再多沒個鼓勵，說不定還挑挑刺，他做一點，就需要被誇。只能說，處女男是真的為你好，不過和他們相處，也是真的累，真的難伺候，所以處女男常常給人一種一言難盡的感覺，你說他們不好吧，好像還挺好，你說好吧，又有太多槽吐不盡。

在親密關係中太難相處的天蠍男

天蠍男就像一團紙包的火，外表暫時看起來很平靜，內心裡狂野的熱情其實早就燃起了火，等紙包不住火的時候，就是天蠍座義無反顧的時候。這種情況預示天蠍男戀愛的時候，付出的愛是全身心的，有時可能讓人覺得太霸道了，但是我們看到天蠍男的愛之深，愛的如此專心正是其魅力的亮點。

如果你只是想要歲月靜好的談個戀愛，那麼千萬不要找天蠍座。成熟的天蠍還好，幼稚的天蠍簡直就是「神經病」的集合體，好像全世界都對不起他一樣，負面情緒沖天，誰跟他們待一塊，誰就會被感染。而且天蠍佔有欲特別強，控制欲也特別強，逼得緊了，就很容易讓人覺得不能喘息，分分鐘崩潰的地步。