殺破狼周運勢／天秤對戀情感到悲觀 摩羯經濟十分拮据

白羊座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，並與木星合相，暗戀的對象開始意識到你的存在，相處氛圍變得曖昧。某些白羊座與喜歡的人心有靈犀，感覺找到了靈魂伴侶，新月期間，可許下與戀情有關的願望，會受到新月的能量祝福。

工作運方面，本週金星、火星、冥王星尚停留在志業宮位，代理主管職或是重要的任務漸漸進入尾聲，忙碌的日子即將結束。某些白羊座可以調到輕鬆的單位，本週正在交接。

本週須注意的部分

人際關係方面，土星與水星呈現合相，需要與許多長輩溝通，或是從事短期教育的事務，但你表達的方式讓許多人無法理解，會有些挫折感。某些白羊座則是進入新的環境，感覺與週遭的人格格不入。

健康運方面，新月、木星與海王星齊聚精神宮位，追劇過度、睡眠與作息不正常，甚至因過度亢奮而失眠。某些白羊座最近會因為某些小事而感到莫名焦慮，會需要找心理師諮商，或做一些放鬆與療癒的活動。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，與木星合相，會進入一個新的環境，受到貴人的提攜與幫助，或是交到新朋友，新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星、火星、冥王星尚停留在遠行宮位，與人際關係宮位的海王星有良好連結，有機會與許多海外人士接觸、交流，異國桃花旺盛，但目前僅在交朋友階段。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的土星與水星呈現合相，正在轉換跑道階段，不過新的工作領域會與先前的工作有很大的出入。某些金牛座的工作遇到瓶頸，必須加強新的能力，才不致被社會淘汰。

健康運方面，天王星持續停留在命宮，內分泌有失調的狀況，會狂冒痘痘，或是有口乾舌燥的徵狀。若是體重過重，要注意身體血糖值，同時留意甲狀腺、扁桃腺方面的問題。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，並與木星合相，職務升等，待遇也變得比較好。某些雙子座則會在此時創業，經營有成。新月期間，可許下與工作、事業、成就等相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星、火星、冥王星尚停留在慾望宮位，會以親密關係展現佔有慾，自己的需求被對方充分滿足，深刻地感受到被愛的幸福。單身的雙子座則可能會先性後愛，用身體的感覺決定一段關係。

本週須注意的部分

健康運方面，本週金星、火星、冥王星尚停留在疾厄宮位，注意刀火燙傷見血光，容易發生意外傷害，喉嚨與泌尿系統有發炎的狀況，在親密關係上盡量不要過度激情，同時注意水分的攝取。

學業運方面，土星與水星合相在學業宮位，因為功課沒有好好做，被指導者責備。某些雙子座則可能與學校中的教授、老師、同學顯得格格不入，溝通不良，成為班上的邊緣人。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，本週金星、火星、冥王星尚停留在感情宮位，患難之中才能見真情，在你最難熬的時間，對方堅定地守在身邊，這才是真正的愛情。單身的巨蟹座，本週是表白的最後時機，請好好把握。

遠行運方面，新月發生在遠行宮位，會有派駐到外地工作、出差的好機會。某些巨蟹座則是準備到海外留學，或是會有出國旅遊的計畫。新月期間，可許下有關遠行方面的願望，會有良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，土星與水星合相在財務宮位，有些債務需要分期付款償還，每個月的經濟狀況吃緊。有投資習慣的巨蟹座，千萬不要融資炒作任何理財商品，容易因此負債累累。

健康運方面，土星與水星合相在疾厄宮位，有些壞習慣會導致慢性疾病的徵狀浮現，特別是呼吸系統的問題。這段時間要當心感染病毒，即便已治療痊癒，卻會留下後遺症。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，與木星合相，可獲得一筆資金，清償貸款或負債。有投資習慣的獅子座，可在此時重新佈局，會有獲利空間。新月期間，可許下與金錢、財務有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在工作宮位，再堅持一下，這份工作就可以執行完成，然後好好休息一陣子。某些獅子座會開始嘗試與表演有關的副業，不為了賺錢，只是覺得有趣。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與水星合相在感情宮位，伴侶關係溝通不良，兩人合作沒有默契，甚至會協議分開一陣子，避免衝突。某些獅子座無法意識到自己的情緒帶給對方的負擔，當心無預警被封鎖或分手。

健康運方面，金星、火星、冥王星合相在工作宮位，工作嚴重過勞，當心引發急性疾病，火氣也較大，容易嘴破、長痘痘。注意血光之災，容易發生意外傷害，忙完這段時間就可以好好休息了。

處女座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人有情人成眷屬，兩人會在此時決定登記結婚，或是同居在一起。單身的處女座會被朋友告白，雙方會試著交往看看。新月期間，可許下與感情有關的願望，會獲得良好的能量幫助，

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位的影響，不妨考慮新型態的科系就讀，可尋找出另一條不同的道路。某些處女座正在準備各種認證考試，計劃到海外留學念書。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與土星合相在工作宮位，工作看似有效率，其實都是每天加班或是熬夜趕出來的，然而表現得越優秀，只會被要求做更多，在職場上吃力不討好。

健康運方面，水星與土星合相在健康宮位，工作有過勞的傾向，每天都十分疲累，一旦不小心著涼感冒，會很難痊癒，甚至造成慢性疾病。某些處女座則是筋骨、牙齒疼痛，必須去看醫生，不然連生活都受到被影響。

天秤座：

整體運勢

工作運佳，新月發生在工作宮位，與木星合相，會就任一個新的職務，或是開始新任務，職場環境變得比較友善。新月期間，可許下對工作的期許與目標，會有良好的能量幫助。

家宅運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在家宅宮位，會把家中舊的傢俱與家電全部換新，家中煥然一新。需要搬家的天秤座，本週就會把新居整理好，重新啟動新生活。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的土星與水星合相，感覺到戀愛對象任性不講理的一面，對你的情緒造成壓力或負擔，對戀情產生悲觀的心態，覺得兩人沒有長遠發展的可能。

健康運方面，新月發生在工作宮位，與木星合相，同時與海王星齊聚，本週注意腸胃方面的毛病，容易吃壞肚子或便秘。工作量增加，精神與肝功能的負擔增加，會特別感到過勞與疲憊。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，並與木星合相，會被喜歡的人告白，兩人很快就決定交往，甚至同居。單身的天蠍座會在此時煞到新偶像，或是被寵物收編。新月期間，可許下有關戀愛、子女、寵物相關的願望，會獲得新月的祝福。

旅遊運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在旅遊宮位，會趁著天氣正冷、水氣足夠，到高山追雪。某些天蠍座則是會選擇高級的溫泉飯店，好好享受飯店的親水設施。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星與土星合相在家宅宮位，家中會有長期需要照顧的人，時時刻刻需要留意。同時與家人溝通不良，會很想在外獨立生活。某些天蠍座則是與鄰居發生不愉快的糾紛，會想搬家。

交通運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在交通宮位，新買的車子當心被冒失鬼碰撞，造成凹陷或掉漆，會很心疼。被開罰單的機率仍然很高，請好好遵守交通規則。交通意外發生率高，請注意交通安全。

射手座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，並與木星合相，家中有些東西需要斷捨離，清理掉一些東西後，居住環境清爽很多，某些射手座會在此時搬家或離家，擁有獨立的空間。新月期間，許下有關家宅方面的願望，可開始全新的生活。

金錢運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在金錢宮位，某些兼職會在本週結束，報酬也會落袋為安。某些射手座的副業會收到尾款，此時會思考要不要停下腳步，暫時休息一下。

本週須注意的部分

溝通運方面，水星與土星呈現合相，很多事情讓你不平且憤怒，卻不被允許說出，有苦難言。某些射手座與週遭的人溝通不良，只能保持緘默或冷處理，反而被人說你高傲難搞。

學習運方面，水星與土星呈現合相，學習任何事物挫折感較重，會有想放棄的念頭。還是學生的射手座，對上課的氛圍感到不適，會很想翹課，不想去上學。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在命宮，重要的事務進入收尾階段，就快忙完了，再堅持一下下，即將收穫完美的成果。某些摩羯座在職場的表現受到肯定與讚美，都是用疲累換來的。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與新月有良好的連結，和喜歡的人關係更進一步，兩人會以很快的時間拉近關係。某些摩羯座會有意想不到的對象向你告白，讓你頗為心動。

學習運方面，新月發生在學習宮位，與木星合相，會選修一門新的科目，遇到十分優秀的指導老師，很快就可以進入狀況，對學習產生興趣。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星與土星合相在金錢宮位，會收到一筆金額不小的稅單或帳單，付出的金錢十分可觀，經濟上顯得十分拮据。某些摩羯座會分期付款購買昂貴的電器產品，未來的幾個月都要省吃儉用。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，薪資上會有大幅度的調整，或是因為經營副業有成，增加收入。此時也很適合與上司斡旋待遇方面的問題。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在心靈宮位，與暗戀的對象有很多接觸的機會，對方也似乎對你有感覺，但還不能確認對方的心意，會很希望這段戀情開花結果。

本週須注意的部分

工作運方面，水星與土星合相在命宮，雖然已經加快腳步把工作執行完成了，卻馬上又會接到新的任務或案件，每天工作都很吃重。某些水瓶座則是需要準備許多簡報，上台報告會十分緊張。

健康運方面，水星與土星合相在命宮，當心病毒感染，引起呼吸系統的毛病，若是太過輕忽，可能留下長久的後遺症。某些水瓶座的筋骨與牙齒隱隱作痛，身體有不適，請盡快就醫，以免越來越嚴重。

雙魚座：

整體運勢

人際關係方面，本週金星、火星、冥王星尚合相在人際關係宮位，交際應酬的機會較多，每天都必須參加許多活動，不過也會在這些場合遇到貴人，對你會有很多幫助。

工作運方面，新月發生在命宮，與木星合相，開創新事業或是執行新工作，將會一鳴驚人，被專業領域的人刮目相看。新月期間，可許下對未來各種計劃能順利執行的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

感情運方面，土星與水星合相在心靈宮位，有些言語壓抑在心中選擇不說，害怕傷害深愛的人，但若不表達出來，對方的情緒勒索、言語暴力已讓你的心靈感到嚴重的負擔。

健康運方面，新月發生在命宮，與木星合相，並與海王星齊聚，會是情緒很糟的時期，感覺不被人理解，甚至因此罹患憂鬱症。某些雙魚座則要注意腸胃方面的問題，容易吃壞肚子，或是吃太多甜食，嚴重發福。

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