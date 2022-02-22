2022.2.22「最多2的一天」是大凶之日？ 命理專家解析：不盡然

今天2022年2月22日禮拜2，應該是我們人生中經歷過月曆中最多「2」的日子，有網友卻發現，在某些農曆中今天寫著「諸事不宜」，難道這麼巧合的一天是大凶之日嗎？其實並不盡然，命理老師陶文在臉書上解析了今天的開運小叮嚀，今天可能反而是開運吉日。

陶文在粉絲專頁《未來學達人陶文》上貼文表示，正月廿二日，是「月德吉星」職事的「三合日」，這一天諸事皆宜，並且是「大做大發、小做小發」。而從天星角度觀察，出現了不一樣的解讀。天王星、太陰星和水星組成了一種極為不協調的天星結構，那就是「三刑會沖」。不過幸運的是，由於木星釋放出舒緩能量，這一天即便壓力較大，也還是有機會順勢完成事務；而在投資上，此種天象代表的是有驚無險。因此順勢而為，成為了這一天投資求財的理想策略。

而根據TVBS報導，陶文也表示若要從農民曆看日子，並不建議網路上查詢，因為紙本會較為準確，也建議向專家詢問。命理老師江柏樂也說，所謂諸事不宜，大多僅限祭拜、結婚之類的大事，跟一般生活作息沒有太大關連。