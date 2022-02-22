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12星座像什麼「水果」：天蠍像蘋果地雷多 他挑剔龜毛像芒果

聯合新聞網 / 安妞‧星座
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你可曾細心品嘗過水果？是否嘗到水果的各種滋味？還是只憑外表來決定水果的好壞？而身邊的朋友，有沒有像你認識的水果，那樣的酸或是那樣的甜？這次就來看看12星座到底像什麼水果吧！

牡羊座：柳丁

牡羊個性直接，喜歡一馬當先，像柳丁那樣的鮮明，在餐桌上可當餐前飲品的柳丁汁；也喜歡幫助別人，友善助人，適合當餐後水果，所以不論是什麼角色，牡羊都可以勝任。

金牛座：甘蔗

金牛為人憨厚老實，不太干擾別人，喜歡在自己的世界好好努力。不過牛脾氣卻很硬，像甘蔗一樣，皮厚但內心卻很實在，不會去攀比虛華的外表、而且為人穩定踏實，所以如同甘蔗般堅硬實在。

雙子座：檸檬

愛搞怪的水果，明明很酸，但很多人卻愛喝，就像雙子座說出來的話一樣，可以討好很多人，卻也能同時讓很多人都討厭，可以調和大家的心情，也可以激勵大家的心。

巨蟹座：西瓜

西瓜外表堅硬，內在也很多汁有肉又很甜，像巨蟹照顧家人的意志那麼堅硬，對家人也是卻滿滿的愛心與關懷，滿滿的水分，將家庭包覆住，給家人完整的呵護。

獅子座：榴槤

獅子外表總顯得霸氣，喜歡武裝自己，不論實力是真或假，都掩蓋不住內心，因為內在其實有點臭脾氣，所以表現都會有點誇張，像榴槤那樣讓人不敢隨意欺負，但卻又讓人不得不注意。

處女座：芒果

處女座很挑剔也很龜毛，凡事都有一定的節奏跟完美的計畫，不喜歡有出錯。而芒果那金黃色的外表，若有些微瑕疵，則是一目了然，尤其是外銷國外的芒果，更是非常挑剔，需要非常的完美才行。

天秤座：梅子

最常見的加工水果就是梅子，很受大眾接受，而且可以做成很多的加工產品；天秤的人緣也很廣，很受大家的歡迎，不管什麼樣的社會人士，都有辦法與其互相交流。如同梅子，是大部分人可以接受的。

天蠍座：蘋果

根據檢驗，蘋果被檢出農藥的比例相當高，而且果肉氧化的速度也是相當快。天蠍的個性，地雷相當多，相處時要很小心才行，同時生氣時，都是生悶氣，雖然不直接表示，但是很明顯就可察覺到，就像果肉氧化，臉臭臭的。

射手座：黃金果

射手們內心渴望自由，不想被束縛，跟黃金果的果肉相似，不好掌握，滑滑的，但卻又渴望愛情那樣的黏。另外心態也是相當陽光熱情，很容易成為大家的焦點，跟黃金果一樣亮眼。

摩羯座：橄欖

外表樸實，看不出特色，但很有內在，營養價值很高；橄欖也是，外表不是很受人重視，但是橄欖油的營養卻是十分精采，還可以直接飲用，只是需要花時間淬煉成汁，花時間與魔羯好好相處，才能發現真正的好。

水瓶座：柚子

水瓶非常有自己的個性，當然也是有滿滿的內涵，只是很難被了解、被看透，而若是想了解水瓶座的心，則必須逐步地接近，就像剝柚子，需要撥開那厚厚的外表，才能看到真正的水瓶。

雙魚座：草莓

夢幻的愛情與想像力，圍繞在雙魚的周圍，他的理想世界就像紅色的草莓，需要用心呵護，因為夢想得努力才能實現；雙魚就像草莓，那種紅色的甜蜜世界，是最浪漫的。

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