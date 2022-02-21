老屁孩越來越多？人們是怎麼從「青春無敵」演化到「恥力無限」

工作日的上班時間，八個車道的林蔭大道上車水馬龍。人行道上站滿了準備過馬路的上班族，大部分的人趁著等綠燈的空檔滑手機打發時間。

突然間，一陣陣尖銳的煞車聲及喇叭聲此起彼落。一名頭髮花白、身形佝僂的男性資深國民，無視紅燈大搖大擺地穿過慢車道，走向中央分隔島。

幾輛行進受阻的車輛，不斷地用喇叭聲「提醒」資深國民，計程車司機和摩托車駕駛也用三字經「問候」他。只見資深國民毫無懼色地舉起左手中指，口中如唸咒語般地用簡潔有力的國罵回應計程車司機。

過了慢車道這一關，資深國民繼續向快車道挺進。這一回向他問候、提醒的駕駛就更多了；但是他的中指和嘴巴顯然比他的脊椎靈活得多，一路比劃與回應過了快車道這關。

如果不看外型只看言行，這位資深國民像極了到處惹事的中二屁孩。

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與友人約在她精挑細選的餐廳敘舊，餐點美味可口、環境與氣氛令人感覺舒適。但是美好的氛圍與體驗，在六位女性資深國民進入餐廳後迅速崩壞。

資深國民們的互相問候與點餐的討論，形成了第一波來襲的音浪。或許是太久沒有見面，資深國民們的興奮之情溢於言表；既然溢於言表，就只能用音量來代表，於是第二波音浪來襲；比起第一波的暖機模式，第二波音浪的感受度已不下捷運駛經月台的程度。

資深國民的聚會在慶生、唱歌、切蛋糕時達到高潮；在紅酒的催化下，第三波音浪的感受度已達飛機起飛的等級。看來資深國民中的某一位是餐廳的常客，眾人的消費實力大概可以一桌抵四桌，所以服務人員也毫無勸阻之意。

友人和我實在是受不了連續數波的音浪攻擊，只好匆匆結帳，結束這場餐敘。

雖然已有「社會觀察家」對資深國民的行徑做了精闢分析，但是人們到底是怎麼從青春無敵演化到恥力無限?

遷移宮比你想像的還要重要

在分析命盤時，最重要的宮位當然是命宮，其次是命宮的三方四正。

命宮主導一個人的行為模式與個性，其他的宮位有時只是呈現在這種行為模式與個性的運作下，所產生的結果。

因此，有了命宮主星主導一切的說法。

而三方四正在扣除命宮之後，分別是遷移宮(也就是命宮的對宮)、財帛宮以及官祿宮。如果要論這三個宮位對於個性、行為的影響力，遷移宮還是高於其他兩個宮位。

除了「遷移」字面上的意義 - 代表坐命者在外發展的運勢之外，遷移宮決定了格局是否成立。

許多格局的描述重點通常都聚焦在命宮；當命宮符合成格的條件時，往往還要再查看一下遷移宮。當遷移宮的組合奇差無比，也間接地破壞命宮格局的完整性，格局自然也就不成立了。

遷移宮內的星曜組合，也代表坐命者個性的一部分，有時也是坐命者常用來掩人耳目、混淆視聽的工具。

最明顯的例子就屬七殺、破軍的坐命者。七殺的遷移宮必有天府，破軍的遷移宮必有天相，初識這些坐命者，大概很難想像溫和表象的背後，隱藏著強勢又難搞的個性。

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以相同的邏輯來看，天府、天相的坐命者也可能為了不讓初識者氣燄高張，甚至爬到自己的頭上來，一見面就擺出強勢、難搞的姿態震攝四方。

因此，一個人的整體個性與行為模式，實際上是由命宮與遷移宮的組合共同所形成；命宮組合的主導性強、影響力大，遷移宮的組合則帶有輔助、潛藏的特性。

雖然沒有明確的證據或是統計，來描述命宮與遷移宮是如何對坐命者整體個性與行為模式產生影響，但是為了解說方便，可以用命宮的影響力佔60%，遷移宮的影響力佔40%作為假設。

行運相對論與人生修為

前述所提到命宮、遷移宮的交互作用與影響，不僅作為本命盤的分析，也適用於各個大限命宮與遷移宮的關係。

這種關係也合理地解釋了「返老還童」(恥力無限)是怎麼一回事。

所有人在第七大限(可能的年齡範圍為 62-75歲)時都會走到本命的遷移宮，與童年(可能的年齡範圍為 2-15歲)的第一大限有著極為相似的結構。

第一大限的命宮就是本命的命宮(假設主星是七殺)，大限的遷移宮就是本命的遷移宮(主星是天府)；第七大限的命宮(主星是天府)就是本命的遷移宮，大限的遷移宮(主星是七殺)就是本命的命宮。

也就是說: 這兩個大限的命宮、遷移宮內組合的主星星曜是相同的，只是作用的程度及影響力不同。以大限來說，第一大限時七殺(命宮主星)的影響力較強(影響力佔60%)，第七大限時天府(遷移宮主星)的影響力較強(影響力佔60%)。

因此，在第七大限時坐命者的整體個性與行為模式會比其他大限更貼近第一大限，「好像回到童年」的感受也隨之增強。雖然就年紀、體能上還不見得稱之為「老」，但是內在個性上卻已有「還童」(小屁孩)的傾向。

而所有人在第二大限時(可能的年齡範圍為 12-25歲)，大限命宮不是進入兄弟宮，就是進入父母宮。如果第二大限的命宮是進入兄弟宮，第八大限(可能的年齡範圍為 72-85歲)的命宮便會進入僕役宮(也是兄弟宮的對宮)；如果第二大限的命宮是進入父母宮，第八大限的命宮便會進入疾厄宮(也是父母宮的對宮)。

以相同的邏輯來看，第八大限時坐命者的整體個性與行為模式會比其他大限更貼近第二大限，而第二大限就是我們所熟知的青春期(中二屁孩)。

青春期的特徵通常是坐命者極力想擺脫意識當中原生家庭所給予的束縛，而發展出自我以及獨立的人格。而人生到了第八大限，工作事業也到了該放手的時刻，養兒育女的責任也告一段落，何嘗不是另一個要擺脫現狀、發展自我的時間點?

尤其是上述的這些宮位，宮內是某些雙星組合，如紫微貪狼、天機巨門、天機太陰、天機天梁、太陽太陰、太陽巨門、太陽天梁、武曲貪狼、天同巨門、天同太陰、天同天梁、廉貞貪狼，對宮必然是空宮。本宮與對宮換來換去都是同一組星曜，生命中年幼與年長時期個性與行為模式的相似度更高、熟悉感更強。

如果坐命者只是隨著年紀增長，外在逐漸變老，但內在個性從未成長，那麼第七大限便會和第一大限有著相似的小屁孩個性，第八大限就會和第二大限有著類似的中二屁孩個性。

某些資深國民常掛在嘴邊的是: 「我什麼大風大浪沒見過，怕什麼? 」、「人生活到這個歲數，難道還有什麼我不敢做的?」

這種底氣到底是因為人生豐富的閱歷、磨練與修為，所產生出來的「勇者無懼」?

還是小屁孩、中二屁孩的復刻版?

或是青春無敵的夢想從未實現過，只好用恥力無限來彌補、過過乾癮?

孔子早就說過: 「從心所欲，不逾矩」。

從心所欲是人的本能，向來都不是討論的重點。

「不逾矩」才是重點，考驗人生數十年修為的重點!

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