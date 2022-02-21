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唐綺陽星座運勢週報：牡羊有升官機會 射手理財關鍵時刻
【唐綺陽星座運勢週報2/21-2/27】
重要星象：金火相合，太陽進雙魚，木星11-13度
金火相合，眾人專注投入工作，忙碌之餘要懂得放鬆、尋找樂趣，桃花消息來來去去，行事俐落斷捨離，準備展開新生活。太陽進雙魚，雙魚座多加把握主動權，凸顯個性與存在感。木星11-13度，出生星盤有12-14度者，受木星放大加持。
工作注意：牡羊、雙子、處女、天秤
牡羊：有升官機會，因女性而幸運
雙子：凡事要提前準備，避免臨時動議
處女：有競爭與比較，反能帶來進步
天秤：注重未來佈局，而非速成
桃花注意：巨蟹、獅子、魔羯、雙魚
巨蟹：輕鬆開放的態度，讓感情運大開
獅子：易有爭論與磨合，關係步入新階段
魔羯：展現居家風格，更能吸引人
雙魚：有莫名的吸引力及桃花機會
財運注意：天蠍、射手
天蠍：找到對的方向，財運就能打開
射手：理財的關鍵時刻，尋求高人指點
健康注意：金牛、水瓶
金牛：事務繁多，需要好好的休息
水瓶：注意環境衛生，當心傳染病
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