每日星座運勢／巨蟹好人緣助好姻緣 花錢別太隨興

2022-03-31

牡羊座

短評：愛情溫馨又甜蜜的日子。

【整體運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

【事業運★★★☆☆】

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

【財富運★★☆☆☆】

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 古銅青

開運方位：正南方向

金牛座

短評：少計較，心情好。

【整體運★★☆☆☆】

你給人一種得理不饒人的感覺，使得交流無法繼續，易令對方產生離開的念頭；行事有些草率，思慮也有些欠周全，令合作夥伴怨言不斷；把辦公桌收拾得乾淨些，有助於提升你下午的運勢。

【愛情運★★☆☆☆】

對另一半別太強勢，和平共處、共同做些家務，會讓你感受到溫馨與甜蜜喔！

【事業運★★☆☆☆】

思維有如污泥淤塞，創作力與應變力罷工，瑣碎的麻煩接二連三，會逼得你越來越急躁。

【財富運★★☆☆☆】

只要能經得起環境競爭、是非的考驗，財運就會漸佳。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

雙子座

短評：工作上能有較為突出的表現。

【整體運★★★★☆】

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

【財富運★★★☆☆】

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：交朋友還需掌握一定的技巧。

【整體運★★★☆☆】

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難提高，多受家長及老師的責難，學習壓力有增無減。

【愛情運★★★☆☆】

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，但只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢別太隨興，需要用錢的地方還很多。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

獅子座

短評：身體健康是第一要事，注意保養。

【整體運★★☆☆☆】

你今天感情豐富，做事卻很容易讓另一半曲解或厭煩，注意自己的尺度。工作上遇到小麻煩，不過很容易能夠找到解決之道。身體上有些微不適，注意調養，不要讓情緒過於壓抑。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者感情生活較平淡，應想辦法製造一些浪漫環境，挑動彼此的情緒。

【事業運★★☆☆☆】

做事太過急躁，在工作中容易遇到阻礙，如果能以樂觀的心態去面對，難題會逐漸得以解決。

【財富運★★★☆☆】

財運不濟，賺錢上也不夠積極。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 可可棕

開運方位：西北方向

處女座

短評：遠離是非，避免說人長、道人短。

【整體運★★★★★】

早上對你來說是個不錯的開始，會有意想不到的奇遇，且形成的磁場強度頗強哦！看看他人的投資小筆記，會從中得到想要的訊息。學習強度越大，你的熱情反而越高，得到的幫助也不少。

【愛情運★★★★★】

愛情運旺盛，情慾隨之增高，是個容易受誘惑的一天；去浪漫一下無妨，但別惹出後遺症才好！

【事業運★★★★☆】

對工作很有耐心的一天，心情也頗為輕鬆，適合把以往堆積下來的繁雜瑣事處理妥當。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，雖然有點小操心、小困難，但多能得到協助而逢凶化吉，而且有小小的偏財運喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 蘋果綠

開運方位：西南方向

天秤座

短評：普普通通的一天，大可趁機調整生活節奏。

【整體運★★★☆☆】

今天精神不錯，工作認真仔細，挑出許多小錯誤，得到上司的表揚。感情方面可以約上另一半，一起漫步於小溪邊或是林蔭大道增添兩人的感情。閒暇的時候可以在家聽聽鋼琴曲，陶冶情操的同時，還能思索一下今後的生活方式。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應有各自的獨立空間，時常黏在一起容易起爭執。

【事業運★★★☆☆】

為賺錢而奔波忙碌，甚至廢寢忘食；要注意身體健康，身體好才有精力打拼賺錢！

【財富運★★★☆☆】

財務波動性大，金錢流通量大而快速。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 橄欖綠

開運方位：西北方向

射手座

短評：健康最為重要。

【整體運★★☆☆☆】

由於工作的壓力過大，讓你略顯疲倦，從而也使你失去了吸引人的光彩；財運並不是很好，切勿盲目投資，不如收集信息方便你日後投資；盡量不要去人多口雜的地方，以免惹來不必要的麻煩。

【愛情運★★☆☆☆】

工作、感情會有混淆的狀況，應有所取捨才好，做出合理安排，小心兩邊都受到影響。

【事業運★★☆☆☆】

放鬆心情，以平常心對待，其實所有的事務你都可輕鬆應對。

【財富運★★☆☆☆】

在賭的過程中千萬別過度的沉迷，更別拿辛苦賺來的財富開玩笑！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 大理石灰

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：愛情出現新情況。

【整體運★★★☆☆】

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

【愛情運★★★★☆】

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

【事業運★★★☆☆】

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 橄欖綠

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：裝一下可愛，為你的運氣打打氣。

【整體運★★★★☆】

發揮你淘氣的一面，就算任性一點，對方也會覺得你很可愛；找人借錢，態度誠懇一點，錢錢就會到手哦；工作上表現得虛心一點，同事和主管都會對你有好感哦！

【愛情運★★★★☆】

感情進展較平順，有伴侶的人在約會時多聽聽另一半的意見，若固執己見則會讓對方生氣。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調方面，不妨趁今日與客戶或同事溝通、連繫一番。

【財富運★★★☆☆】

錢財不可露白，小心惹禍上身。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 珠貝白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：身體欠佳，心情沉悶。

【整體運★☆☆☆☆】

今天沒有什麼心情理財，身體不太舒適讓自己做什麼都提不起勁來。工作方面比較鬱悶，繁重的任務無法按時完成，讓自己倍感沮喪。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都應多注意腳下才好。

【愛情運★☆☆☆☆】

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的言行。

【事業運★★☆☆☆】

工作態度不夠積極，遇到難題有點力不從心，如果無外力支援，今日會很難過。

【財富運★★☆☆☆】

還是安心的去求正財吧！你今日很不適合偏財，涉及到的情況太複雜了。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00am 秋葵綠

開運方位：東北方向

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