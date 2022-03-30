每日星座運勢／天蠍避免衝動做決定 工作注意儀態

2022-03-30

牡羊座

短評：溝通是打開心靈之門的鑰匙。

【整體運★★★★★】

今天是難得的談心機會，對於感情和生活中出現的問題進行檢討、分析，並不斷提醒改善，心中的不快才會得以抒發；工作中與其他部門溝通良好，事情辦得很順利；財運一般，很難發現有值得投資的項目，進行儲蓄比較好。

【愛情運★★★★☆】

想緊緊黏在心上人身邊！放下自我設限的原則，感情便會急速加溫。

【事業運★★★★★】

今天事業上有機會幫同事調解紛爭，也能因此獲得同事的信賴呢！

【財富運★★★☆☆】

工作上有經手錢財的機會，然而大多是過路財神，不是自己的錢啦！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 薔薇粉

開運方位：東南方向

金牛座

短評：味覺靈敏且很有口福的一天。

【整體運★★★★☆】

今天的工作對你來說很簡單，能快速完成任務，感覺沒有壓力。晚上有機會與朋友聚聚，品嚐到美味佳餚，胃口大開。在聚會中還能結識到不少新朋友，其中不乏值得深交的異性朋友，單身者可要好好把握！

【愛情運★★★☆☆】

有點黏，又不會太黏的日子，如果伴侶想出去閒逛，不妨陪著；單身者有機會與優質桃花結緣。

【事業運★★★★☆】

可在富有創造性的專業領域中發揮出能量，不過在聽取意見與建議方面稍有欠缺。

【財富運★★★☆☆】

不怕辛苦者有機會收獲；投機取巧，不敢嘗試則難有進帳，甚至虧損。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-7:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

雙子座

短評：找出有利的方向，會有不錯的助運效果。

【整體運★★★☆☆】

感情生活有所起伏，對另一半有些不滿意，對方也有自己的想法，不會什麼事情都依著你，應相互理解。投資風險較大，正好多用點心思整頓財務！工作熱情較高，主動性強。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者聚少離多，相聚時會有小別勝新婚的驚喜；單身者在熱鬧場所易有艷遇！

【事業運★★★★☆】

貴人運強，不管是工作還是生活都能得到貴人的幫助，好好把握機緣！

【財富運★★☆☆☆】

容易接收到大量的投資資訊，但是，整合、行動力不足，容易錯過大行情。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：今天的溝通力顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心；向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少；愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

愛情方面一如往常，但你對另一半的冷靜態度會讓對方對你產生誤解，覺得你不在乎他喔！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼，先冷靜自身的情緒最重要。

【財富運★★☆☆☆】

散財、破財多見，應酬愈多，耗損愈凶。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00pm 葡萄紫

開運方位：正東方向

獅子座

短評：未雨綢繆。

【整體運★☆☆☆☆】

與其搏風險投資，還不如待在家中理清自己或是家庭的財務狀況，以便以後能瞄準目標地安排理財規劃；已確定下來的事卻反覆變更，會讓你的下屬或協助者無從下手；珍惜、享受生活，能讓你從心底感到滿足和美好。

【愛情運★☆☆☆☆】

已有伴侶的人易因外務繁忙而對感情欠缺經營，不過人際關係可更活躍。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，要注意自己的態度，不要莽撞行事，工作上也要細心些，可別草草了事。

【財富運★★☆☆☆】

隨波逐流可是今天的大忌，還是自己多分析吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 冷泉藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

【整體運★★★☆☆】

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

【愛情運★★★★☆】

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

【事業運★★★☆☆】

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

【財富運★★☆☆☆】

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-7:00am 玉米黃

開運方位：西北方向

天秤座

短評：挑戰高難度易有進步。

【整體運★★★★☆】

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借錢給別人，小心遭人算計。

【愛情運★★★☆☆】

外表上看似很灑脫，內心卻有一點寂寞、孤單的心境。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的部分被上司要求不斷的修修改改。

【財富運★★★☆☆】

出手大方、慷慨的一天，荷包有錢卻不容易留住，適合請客來經營人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 睡蓮紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：不要輕易接受他人的好意。

【整體運★★★☆☆】

今天可要避免衝動，小心自己因頭腦發脹而過早做出決定，反而錯過良緣。切忌一頭栽進炒得火熱的行業，倒是能從那些被你忽視的行業中覓得投資的潛力股。有機會得到上司的嘉獎，但令同事頗為眼紅。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，今日暫時別想愛情的問題！

【事業運★★★★☆】

若有升職機會，除了工作表現外，身體語言所表現出來的精神狀態也會成為重要參考標準。因此，一定要注意儀態。

【財富運★★★☆☆】

今天有沒錢花的感覺，會為了沒錢而煩惱、不快樂。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 墨玉綠

開運方位：西南方向

射手座

短評：自我提升的一天。

【整體運★★★★☆】

外出活動會比待在室內更能提升財運，也許會在路上收集到不少的投資心得；上班族工作態度積極，敢於表現自己，提出具有建設性的意見容易獲得採納；對充滿神秘氣息的事物感興趣，可多翻閱與此有關的書籍。

【愛情運★★★☆☆】

今日你頗為感性，你會用富有深意的眼神向周圍散播愛情密碼，並期待懂得破解之人的回應。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，特別容易感受到身邊人的善意，你也樂於為他人付出，會有意想不到的收穫。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面不宜過度擴展，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：快樂應該讓大家分享。

【整體運★★★☆☆】

學生族今天容易受到老師的點撥，產生強烈的學習動機；多幾分持續力，成績便會有實質的進步。金融業從事者的工作春風得意，錢財收穫頗豐。過於謙虛，會讓你錯過一些良好的工作機會，不可忽視必要的個人表現。

【愛情運★★☆☆☆】

易與伴侶發生爭執，不要急著處理，暫時分開，待彼此冷靜下來再溝通。

【事業運★★★★☆】

工作上多運用人際關係，可爭取到更多的機會，還能帶動財運喔！

【財富運★★★☆☆】

放任自己不振作的習性，可能導致入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：與伴侶互動應用心。

【整體運★★☆☆☆】

對自己不精的領域少插手為妙，不然遭遇挫折會使心情產生動盪。與伴侶在一起時，不要把工作上的不滿情緒發洩在對方身上，對感情易產生負面影響。找一個安靜的地方小坐片刻，把混亂的思緒理清才是當務之急。

【愛情運★★☆☆☆】

夫妻易在同一問題上爭執不下，只要有一方願意先妥協，就能很快化解不愉快的氣氛。

【事業運★★☆☆☆】

切忌喜怒無常，即便面對自己不喜歡的人也不應不屑一顧，以免你的傲慢態度會讓你錯失貴人。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，在心平氣和之下，反而容易看見賺錢的契機。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 蘋果綠

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：今天溝通力的表現顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

【事業運★☆☆☆☆】

遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，注意控制！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00pm 秋葵綠

開運方位：正北方向

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